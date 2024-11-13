«В экспертном сообществе разворачивается дискуссия о возможном экономическом кризисе в Казахстане». «На неиспользованной казахстанской земле поместилась бы Болгария: что не так с нашим селом». «На какие деньги мы могли бы жить, кроме нефтяных?». «Кто старого помянет»

Сетевой Казахстан 13 ноября 2024г.

KAZPRAVDA . KZ . «Президент выступил на Всемирном климатическом саммите в Баку» — Глава государства выступил на Саммите мировых лидеров по действиям в области климата, который проходит в рамках 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Первым после открытия пленарной сессии слово было предоставлено президенту Казахстана. Касым-Жомарт ТОКАЕВ в начале своего выступления подтвердил приверженность Казахстана глобальной климатической повестке и подчеркнул важность международного сотрудничества в борьбе с изменением климата. Он напомнил участникам форума про амбициозную цель нашей страны по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

SPIK . KZ . Куат АКИЖАНОВ – «В Казахстане – экономический кризис? Часть 1-я: не плачь, Аргентина, ты не одинока…» — В экспертном сообществе разворачивается дискуссия о возможном экономическом кризисе в Казахстане. Поводом для начала полемики послужили новости с финансовых рынков, где в последние несколько недель тенге стал демонстрировать ослабление, а также сообщения об увеличении размеров трансферта из Национального фонда в связи с «бюджетным кризисом»… Уровень недоверия и озлобленности населения достиг такого уровня, что в 2023-м президентом Аргентины избрали юродивого Хавьера МИЛЕЯ, который под маской «анти-элитного» кандидата является на деле ставленником транснационального капитала.

CARAVAN . KZ . Адил УРМАНОВ — «На неиспользованной казахстанской земле поместилась бы Болгария: что не так с нашим селом» — Сельское хозяйство Казахстана может прокормить страну, но пока он не догнало по уровню развития агропромышленный комплекс Казахской ССР образца 1991 года. К такому выводу приводит сборник «Сельское, лесное и рыбное хозяйство в РК 2019-2023», выпущенный Бюро национальной статистики… Не всем данным статистики можно верить, еще в сентябре президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ сообщил об обнаружении приписок и дутых тоннах зерна. Тем не менее, все говорит о том, что село Казахстана постепенно приходит в себя, оно меняется, становится товарным, и совсем скоро сможет накормить страну досыта. Другое дело, видно, как не работают государственные программы развития села: растут те отрасли, где нет руки государства. Зато там, куда вливают бюджетные деньги, производство не растет или даже падает.

EXCLUSIVE . KZ . Максим ЕЛИЗАРОВ – «На какие деньги мы могли бы жить, кроме нефтяных?» — Беспрецедентные изъятия из Нацфонда, о которых мы уже говорили ранее, правительство объясняет дефицитом бюджета. Но есть множество способов решить эту проблему, не прибегая к неприкосновенной копилке, которая нам когда-нибудь действительно будет необходима, но окажется пуста. И повышение налогов – далеко не лучшее решение. Достаточно всего лишь грамотно выстроить в бюджетном госуправлении тонкие настройки.

AZATTYQ . ORG . ««Рано говорить, что Турция станет альтернативой России». Вопросы после саммита тюркских государств» — Организация тюркских государств предоставляет странам-членам альтернативные возможности интеграции и сотрудничества, при этом она не конкурирует с другими объединениями и странами, говорит Асель ТУТУМЛУ, доцент Ближневосточного университета. Азаттык спросил исследователя о том, что может предложить Казахстану организация тюркских государств, растет ли влияние Анкары в регионе и сможет ли Турция заменить Россию в регионе в военной сфере.

NOVGAZ . COM . «Кто старого помянет» — Замирились ли после Январских событий ТОКАЕВ и НАЗАРБАЕВ или их политические реверансы — лишь затишье перед новой битвой? Интервью политолога Толганай УМБЕТАЛИЕВА — Понятно, что никому, особенно той стороне, абсолютно не хотелось конфликтов. Они всю ответственность повесили на Карима Масимова, «отдали» Кайрата Сатыбалды, и потрепали Кайрата Боранбаева, құда (сват — прим. «Новой — Казахстан»), тестя Айсултана. Видимо, стороны посчитали, что этого достаточно, и дальше нужно будет договариваться. Я допускаю, что в этот переговорный процесс вмешались и внешние силы — в частности, Путин. Я не думаю, что без него здесь обошлось. Мы помним, как Назарбаев сразу же поехал после Январских событий к Путину — и еще недавно побывал в Москве. Я предполагаю, что российский президент мог выступать своеобразным посредником. Это можно объяснить тем, что с Назарбаевым и его детьми Токаев не стал бы вести переговоры, потому что те пытались его снять с должности президента — причем таким очень, на мой взгляд, радикальным способом. Токаев решил не конфликтовать дальше. Видимо, ему были даны гарантии, что, пока он будет сидеть у власти, клан Назарбаева вмешиваться во внутреннюю политику не будет, и попыток скинуть его с должности больше тоже не предвидится. Поэтому пошло примирение.

GOLOS — NARODA . KZ . Анна ВЕЛИЧКО – «Забрали, но не контролируем? Минпром не знает, что творится на шахтах Qarmet» — Год прошел со дня ужасной трагедии, которая унесла жизни 46 шахтеров и запустила масштабную работу по передаче огромного, приватизированного иностранным инвестором еще на заре казахстанской независимости производства в ведение отечественного инвестора. Казалось бы, столь знаковая сделка должна если не курироваться правительством и далее, то хотя бы быть на контроле. Поэтому именно в государственном органе «Голос народа» попытался найти информацию о том, стал ли Qarmet работать лучше, чем «АрселорМитал Темиртау». Однако в ведомстве не смогли ответить на наши вопросы.

TIME . KZ . «Как же всем лечиться?» — Казахстан столкнулся с резким подорожанием медикаментов, и в правительстве взялись за разбор причин. Премьер-министр Олжас БЕКТЕНОВ на заседании кабмина во вторник указал на проблемы с регулированием стоимости лекарств и призвал Минздрав предпринять решительные шаги для их решения.

«Огни большого холода» — Министерство по чрезвычайным ситуациям намерено использовать самые современные методы борьбы с пожарами, но пока что дома казахстанцев горят, как в Средневековье. В правительстве рассмотрели проблему, которую впору считать ежегодным национальным бедствием. Как только наступает очередной отопительный период, по всей республике начинает полыхать частный сектор. По данным МЧС, с начала октября зарегистрировано уже более 650 пожаров, причем из них 130 связаны с неправильной эксплуатацией печей, хотя, казалось бы, на дворе давным-давно XXI век…

INFORMBURO . KZ . «Осенний призыв-2024: как проходит набор, кто имеет право на отсрочку и что грозит за уклонение» — Осенний призыв в Казахстане начался в сентябре и продлится до конца декабря. Планируется призвать больше 20 тысяч новобранцев, чей возраст уже достиг 18, но ещё не перешагнул планку 27 лет. Как сообщили в Минобороны, в ходе осеннего призыва будут укомплектованы подразделения Вооружённых сил (9933 новобранца), Национальной гвардии (6822), Пограничной службы КНБ (3200), МЧС (317) и Службы государственной охраны (290). Рассказываем, кто получит повестки, какой срок службы и какие есть основания для отсрочки, что будет за уклонение и есть ли альтернатива у призыва.

ORDA . KZ . «Впервые в истории страны: зачем войска Казахстана обязали носить новую единую форму» — Речь идёт о полевой форме, которая теперь будет единого образца для всех воинских подразделений. Указ президента о переходе на единую полевую форму был опубликован ещё в декабре 2023 года. Начальник тыла Вооружённых сил полковник Асет ОРАЗАЛИН уточнил, что единая форма будет для всех войск, независимо от того, в подчинении какого ведомства они находятся.

TENGRINEWS . KZ . «Шантаж, двойное дно и педофилия. Как казахстанцев подсаживают на наркотики» — В Астане каждый день ловят наркопреступников. Одни занимаются закладками запрещенных веществ, другие расклеивают в городе объявления со ссылками на наркомагазины. Истории, которыми с корреспондентами поделились в полиции, шокируют. Ведь те, кого подсаживают на употребление, вовлекаются в педофилию, заражают партнеров венерическими заболеваниями, а также сами становятся наркоторговцами. Обо всем этом рассказал заместитель начальника второго управления комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Сергей ИЛЬИНЫХ. В правоохранительных органах он работает 29 лет. 19 из них занимается поимкой наркопреступников.

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