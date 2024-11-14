«Кто придумал иждивенцев»? Токаев vs Назарбаев» «НИШтяки закончились?». «Аким ты был, таким ты и остался». «ОПГ “Хуторские”: конец уже близок?..»

Сетевой Казахстан 14 ноября 2024г

EXCLUSIVE . KZ . Артур ЖАДАН — «Кто придумал иждивенцев»? Токаев vs Назарбаев» — Считается, что после Кантара президент Токаев сделал особый акцент на социальной политике. Чтобы народ не бунтовал, ему нужен хлеб. И он его якобы получил: выросли пенсии, МЗП, социальные расходы бюджета… Вот только ровно таким же хлебом кормили и при Назарбаеве. И за 25 лет он уже успел покрыться плесенью. Власти чаще всего призывают народ к трудолюбию и порядку. Казахи как маленькие дети: не хотят работать и вечно не слушаются старших. По крайней мере, так нас видят сверху. Первый президент всякий раз оказывался перед сложным выбором: с одной стороны, детей нужно кормить, с другой стороны – их нельзя баловать. Поэтому государство кормило казахстанцев весьма скромно. Но поскольку потребность в соцпомощи была (и остается) очень сильной, то в итоге социальные расходы стали составлять значительную часть бюджета.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Аким ты был, таким ты и остался» — Как всем известно, в регионах страны действуют общественные советы при акиматах. На заседании Общественной палаты поднимался вопрос: нужны ли эти советы на местах, не дублируют ли они функции маслихатов? Мое мнение: пока маслихаты не репрезентативны и не представляют всю палитру мнений в регионе, пока там нет граждан, которые имеют отличное от власти, альтернативное мнение, такие советы нужны. Уверен, что, когда маслихаты станут действительно народными, обретут реальную власть на местах, необходимость в таких советах само по себе отпадет.

TIME . KZ . «НИШтяки закончились?» — Раньше все равнялись на Назарбаев интеллектуальные школы, а теперь их пытаются уравнять с остальными. Это даже скандалом не назовешь: вспыхнуло — погасло. Во время обсуждения проекта республиканского бюджета в мажилисе депутат-народник Магеррам МАГЕРРАМОВ задался вопросом:- “Почему финансирование одной автономной организации образования несопоставимо велико даже в сравнении с финансированием целой области?” Он подсчитал, что с 2011 по 2024 год на так называемые целевые вклады в АОО “Назарбаев интеллектуальные школы” суммарно выделили 689 млрд тенге. Тем самым подушевое финансирование за этот период составило порядка 27 млн тенге на одного обучающегося, что намного больше, чем в любом регионе Казахстана. Позже Магеррам Магеррамов, с которым мы созвонились, конкретизировал: — Я не против НИШ, я за то, чтобы финансирование всех школ было равнозначным. И это вопрос к правительству: почему одним деньги выделяют, а других обделяют? На критику Магеррамова председатель правления АОО “Назарбаев интеллектуальные школы” Ануар ЖАНГОЗИН ответил эмоциональным постом в социальных сетях. В СМИ он разошелся с заголовками “На ученика НИШ выделяют меньше, чем на заключенного”.

Тохнияз КУЧУКОВ – «ОПГ “Хуторские”: конец уже близок?..» — Силовые структуры, так и не признав существования организованной преступной группировки в Талгаре де-юре, де-факто уже приступили к её ликвидации, начав с предполагаемых главарей. Каждый день в этом деле появляются новые, порой сенсационные факты. Например, среди родственников братьев Касымбаевых, которых жители Талгарского района упрямо называют лидерами ОПГ “Хуторские”, оказались действующий сенатор Жанболат ЖОРГЕНБАЕВ и бывший заместитель генерального прокурора Мухтар ЖОРГЕНБАЕВ. В солидном послужном списке Мухтара Акебаевича должности прокурора Талгарского района, первого заместителя прокурора Алматинской области, руководителя надзорного органа нескольких регионов и замгенпрокурора. Впрочем, обо всем по порядку…

ORDA . KZ . «Где деньги, или Почему в КазНУ всё ломают и ничего не строят, а в подвалах бегают крысы» — Разобранный до несущих стен Дворец Спорта, склад вместо бассейна, демонтированный архитектурный памятник, заколоченный фонтан-убийца и общежития, в подвалах которых живут крысы. Всё это — главный научно-образовательный центр страны, которому в этом году исполнилось 90 лет. Что ещё происходит в КазНУ имени аль-Фараби, выяснял отдел расследований Orda.kz.

AZATTYQ . ORG . ««Когда прикасаешься к чему-то удивительному». Как казахстанская исследовательница изучает каспийских тюленей» — По последним данным, число погибших тюленей в казахстанской акватории Каспия превысило 1000. Их массовая гибель началась в конце октября, причины до сих пор не установлены. Каспийский тюлень — единственное морское млекопитающее в стране. Весной и осенью животные в основном залегают в казахстанской части моря. Асель БАЙМУКАНОВА посвятила изучению тюленей много лет. Она уверена, что среди прикаспийских государств Казахстан несет за животных самую большую ответственность.

GOLOS — NARODA . KZ . ««Давят акимат и прокуратура»: кто мешает работать полиции в Казахстане» — Полицейские стали помощниками в форме для акимов. Таким мнением поделился в интервью ютуб-каналу «Голос народа» полковник в отставке Набиден УСЕНОВ. По мнению офицера, полномочия нынешних сотрудников органов ограничены из-за нахождения полиции в подчинении местных исполнительных органов, то есть акиматов. «Полицейские стали форменными помощниками акимов. Этого не должно быть. Он же — полиция, защита государства, от имени государства он исполняет свои должностные обязанности. Если он исполняет обязанности от имени государства, то должен быть подотчетен парламенту. Не нужно без конца реформировать структуру МВД, нужно реформировать систему. Министр должен назначаться парламентом, а не президентом», — считает Набиден Усенов.

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