Казахстан достиг рекордного уровня демографической нагрузки

В 2024 году в Казахстане была зафиксирована самая высокая демографическая нагрузка за последние десять лет

В 2024 году в Казахстане была зафиксирована самая высокая демографическая нагрузка за последние десять лет. По данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, в текущем году на 1 тыс. трудоспособных граждан приходится 748 нетрудоспособных — пожилых и детей. В сравнении с 2014 годом показатель вырос на 27,6%. Десять лет назад в стране на 1 тыс. работающих приходилось 586 иждивенцев. Ситуацию, в которой трудоспособного населения значительно больше, чем детей и пожилых граждан, эксперты называют демографическими дивидендами. В таком случае нагрузка на бюджет из-за социальной защиты ещё относительно небольшая, и ресурсы могут перераспределяться для инвестиций в человеческий капитал. И если 10 лет назад шансы Казахстана на получение демографических дивидендов были выше, то к 2024 году они снизились.

Самая высокая демографическая нагрузка наблюдается в северных регионах РК. В Северо-Казахстанской области коэффициент составляет 886, в Костанайской — 826. Выше среднего по стране эти показатели в некоторых южных регионах — в Кызылординской (826) и Жамбылской (818) областях, а также в Шымкенте (811). Самые низкие коэффициенты отмечены в Алматы и Астане: 637 и 644 соответственно. Это связано с высокой миграционной нагрузкой этих городов. Весной портал Energyprom.kz писал о том, что Астана переживает кризис неконтролируемой урбанизации. В мегаполисы в поисках работы переезжают люди трудоспособного возраста.

На рост демографической нагрузки за эти годы повлияли несколько факторов: увеличилась продолжительность жизни, снизилась смертность, из-за беби-бума в период пандемии выросла рождаемость. По данным из демографического ежегодника БНС, общая численность детей и пожилых граждан старше 65 лет в начале 2024 года достигла 7,6 млн человек. Это более 38% от общей численности населения.

Судя по прогнозам демографического развития, составленным экспертами АО «Центр развития трудовых ресурсов» (подведомственного Министерству труда и социальной защиты населения РК), в ближайшие 25 лет ситуация пройдёт как минимум две фазы изменений. С 2028 года демографическая нагрузка начнёт снижаться и в 2035-м дойдёт до отметки 717. После этого начнётся новый виток роста рождаемости, и к 2050 году коэффициент демографической нагрузки увеличится до 799 иждивенцев на 1 тыс. людей трудоспособного возраста.

Этот прогноз основан на базовом сценарии развития, который предполагает, что численность населения будет расти без резких скачков. К 2050 году этот ключевой демографический показатель достигнет 27,6 млн человек. Из них 44%, или 12,2 млн граждан, придётся на детей и пожилых.

Старение населения и увеличение нагрузки на трудоспособное общество — проблемы не только Казахстана, но и многих других стран. Согласно прогнозам ООН, к 2050 году численность людей в возрасте старше 65 лет на планете удвоится, пожилые будут составлять 16% населения. Главный индикатор — рост продолжительности жизни. Посмотрите, как сильно изменился этот показатель в мире за 70 лет и как ещё изменится до 2050 года. В 1950-м ожидаемая продолжительность жизни составляла всего 44,6 года у мужчин и 48,4 года у женщин. До 2021 года индикатор для мужчин вырос более чем на 20 лет — до 68,4 года. Женщины стали жить в среднем до 73,8 года. По прогнозам международной организации, через 25 лет продолжительность жизни у мужчин увеличится почти до 75 лет, у женщин — до 80 лет.

Этот социально-демографический фактор напрямую зависит от общего состояния экономики страны, уровня доходов граждан, состояния медицины и социальной защиты. Например, в 2021 году в странах с низким уровнем доходов ожидаемая продолжительность жизни мужчин составляла всего 60 лет, в то время как в богатых государствах — 77,5 года. Такой же разрыв эксперты ООН прогнозируют и к 2050 году.

В разрезе регионов показатели также очень сильно разнятся. В Центральной и Южной Азии в 2021 году ожидаемая продолжительность жизни составляла 65,9 года у мужчин и 69,6 года у женщин. В то же время граждане европейских и североамериканских государств жили дольше: 73,9 года — мужчины, 80,4 года — женщины. По данным БНС, в Казахстане в прошлом году ожидаемая продолжительность жизни составила 71 год для мужчин и 79,1 года для женщин.

А как сами пожилые казахстанцы оценивают своё положение, финансовое состояние и здоровье? Согласно результатам выборочных обследований за 2024 год, 36,3% людей в возрасте от 65 лет удовлетворены, а 63,6% частично удовлетворены своей жизнью. Со здоровьем хуже: только 28,3% довольны его состоянием, ещё 65,7% частично удовлетворены, а 5,7% не удовлетворены вовсе.

Что касается обеспеченности, здесь ситуация неоднозначная. Судя по результатам опросов, 81% пожилых посчитали, что имеют средний уровень обеспеченности, а 14,5% — уровень выше среднего. Малообеспеченными себя назвали 0,1% опрошенных. Когда же пожилым респондентам задавали вопросы о различных лишениях, их ответы косвенно подтвердили, что пенсионеров с небольшим доходом на самом деле значительно больше, чем 0,1%. Например, 5,3% казахстанцев пенсионного возраста не могут позволить себе хотя бы раз в два дня есть горячие блюда с мясом или рыбой, 3,1% граждан старше 58/63 лет не могут обеспечить тепло в своём доме. Почти 4% опрошенных не хватает денег, чтобы заменить износившуюся одежду и обувь на новую. В случае, если появятся небольшие непредвиденные расходы (30–40 тыс. тг), 24,1% пожилых не смогут закрыть эти нужды без займов или финансовой помощи близких.

***

Информация предоставлена Ranking.kz

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.