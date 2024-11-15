«Транзит власти в Казахстане: когда и по какому сценарию он пройдет?». «История степной колонизации – сплошное недоразумение и беззаконие». «Генетики объяснили, чем кОжа отличаются от других казахских ру». «День рождения тенге»

Сетевой Казахстан 15 ноября 2024г.

SPIK . KZ . Виктор ДОЛГОВ – «Транзит власти в Казахстане: когда и по какому сценарию он пройдет?» — В недавних публикациях на Spik.kz приглашённые редакцией эксперты попытались нарисовать образ третьего президента страны – каким он должен быть, если исходить из запросов общества и представлений казахстанской политической элиты, набором каких качеств должен обладать… Сегодня, продолжая эту тему, мы решили порассуждать о возможных сценариях будущего транзита власти и о его потенциальных действующих лицах. Вероятность того, что Касым-Жомарт ТОКАЕВ и после 2029-го останется первым лицом в государстве, невелика, однако полностью отбрасывать её нельзя. Да, это потребует внесения изменений в Конституцию, но для Казахстана такая практика является привычной. В стране, где за чуть более чем тридцать лет основной закон успели переписать несчётное количество раз, очередная его корректировка никого не удивит, а немалой частью населения, возможно, будет воспринята как нечто само собой разумеющееся. Существует и иной вариант – переход к давно обсуждаемой парламентской форме правления с перераспределением ключевых властных полномочий, закреплённых сейчас за президентом, в пользу премьер-министра. Это может быть преподнесено как следующий – и важнейший – этап реформирования политической системы в сторону её демократизации. По крайней мере, политтехнологи власти рассматривают такой сценарий как одну из рабочих версий дальнейших реформ.

ZAKON . KZ . «Запретить помогать. Госорганы обсуждают регулирование благотворительных сборов» — В конце октября стало известно, что рабочая группа обсуждает поправки в закон о благотворительности. Первоначальные предложения вызвали возмущение у представителей НПО: физическим лицам планировалось запретить объявлять сборы, для фондов – ввести аккредитацию и штрафы за нецелевое расходование средств, а акиматам – дать полномочия выбирать, какие фонды смогут собирать пожертвования при ЧС. Министр культуры Аида БАЛАЕВА сказала журналистам, что обсуждение еще продолжается, но «в целом открыто так вопрос не стоит». Тем не менее министр заявила, что такие инициативы «просто так не принимаются, поскольку есть и отдельные факты спекуляций и мошенничества».

CARAVAN . KZ . «Генетики объяснили, чем кОжа отличаются от других казахских ру» — Шежире веками определяло жизнь казахов во многих вопросах, от рассадки гостей за дастарханом до вступления в брак и передачи власти. Современная генетика помогает прояснить некоторые вопросы, связанные с родословной казахов.

RATEL . KZ . Асылбек АБДУЛОВ – «История степной колонизации – сплошное недоразумение и беззаконие» — В Казахстане готовится академическое издание по истории страны начиная с древнейших времён и до наших дней. Подготовку нового многотомника инициировал глава государства, объясняя это тем, что «стратегическая задача по подготовке многотомной истории Казахстана, отвечающей современным научным подходам, все годы независимости оставалась нерешенной в полной мере«. В этом же году вдруг явно усилился интерес к общему историческому прошлому у наших северных соседей. Институт международных исследований МГИМО при МИД РФ провел в странах Центральной Азии круглые столы на тему колониального прошлого. В Алматы он состоялся в октябре и назывался «Общая история Казахстана и России и дискурс «деколонизации«.

EXCLUSIVE . KZ . «Рафаэль: На наших тоях выступают и артисты с мировыми именами» — Представитель династии педагогов нашел себя на эстраде, в индийской культуре и садоводстве. Все эти ипостаси сочетает в себе один человек – певец Рафаэль. Как это у него получается и зачем он недавно ездил в российскую столицу – об этом исполнитель рассказал корреспонденту exclusive.kz.

LITER . KZ . ««Крысиные бега» казахстанского бюджета: как дефицит влияет на страну и чего ждать населению» — В последние годы казахстанский бюджет переживает трудные времена. Непрекращающийся рост дефицита, скачки инфляции и необходимость выполнять социальные обязательства становятся настоящими испытаниями для экономической системы. Экономист Арман БЕЙСЕМБАЕВ в беседе объяснил, какие причины лежат в основе дефицита, что приводит к инфляции и как бюджетные “крысиные бега” продолжают угрожать стабильности экономики Казахстана. “Бюджетный дефицит возникает из-за дисбаланса между поступлениями и расходами государства”, — объясняет Бейсембаев.

ZAKON . KZ . «Передача ЦОНов в частные руки: аргументы «за» и «против»» — Государственная корпорация «Правительство для граждан» планирует передать часть своих услуг бизнесу. В связи с этим некоторые казахстанцы обеспокоились вопросом сохранности персональных данных. Центры обслуживания населения были созданы в Казахстане, чтобы сконцентрировать все оказываемые государством услуги в одном месте. Они снизили коррупцию в госорганах и безусловно облегчили жизнь всем казахстанцам. Председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Арман КЕНЖЕГАЛИЕВ в отчете за 2023 год сообщал, что фронт-офисы оказали 16,4 млн государственных услуг, а уровень удовлетворенности получателей по сравнению с 2022 годом вырос на 4,5%, до 98%.

NOVGAZ . COM . «Просто журналист» — Один из самых известных региональных журналистов в Казахстане — бывший главный редактор издания «Уральская неделя» Лукпан АХМЕДЬЯРОВ — несколько месяцев назад вместе с командой своего YouTube-проекта «Просто журналистика» перебрался в Астану. В интервью Молдир Кожаевой Ахмедьяров рассказывает, как изменилось его отношение к собственному месту в отечественной журналистике — и как всё вокруг подминается застарелой, не меняющейся системой — В несвободных странах — таких, как Казахстан — власть всегда будет пытаться скрыть от людей важную информацию. Для меня журналистика — это как раз стремление раскрыть правду, которую замалчивают. Если медиа передает только то, что хочет сказать власть, — это уже пиар, а не журналистика. Настоящая журналистика выводит на свет то, что должно знать общество: бюджетные махинации, госзакупки, коррупцию, проблемы с правами человека и свободу слова.

ORDA . KZ . «Дома-призраки: как в Казахстане мошенники предлагают отдых в несуществующих глэмпингах» — Перед Новым годом количество предложений об аренде домиков для отдыха в интернете зашкаливает. Рекламные посты в инстаграме обещают уютный интерьер и релакс на природе: чан, прогулки по лесу и красивые виды. Люди переводят предоплату и приезжают в назначенный день по указанному адресу. Вместо сафари-тентов или A-фрэймов видят частный жилой дом, который никто никогда не сдавал и не собирался. Туристы остаются без денег и запланированного отдыха. Orda.kz разбиралась, можно ли как-то защититься и есть ли шанс вернуть деньги.

KZ . KURSIV . MEDIA . «День рождения тенге. Семь самых необычных монет Нацбанка Казахстана» — Ежегодно 15 ноября в Казахстане отмечается День национальной валюты. Впервые тенге выпустили в обращение в 1993 году. С тех пор из года в год Национальный банк продолжает радовать нумизматов необычными монетами с уникальным дизайном. К слову, стоимость некоторых из них на вторичном рынке растет в десятки раз. Kursiv LifeStyle собрал семь интересных и красивых монет, на которые стоит обратить внимание коллекционерам.

FORBES . KZ . «Такия для президента: как казахстанский дизайнер создал в Европе бренд одежды» — Мади СЫПАТАЕВ — казахстанский дизайнер и основатель бренда Marino Madi. Сейчас он проживает во Франции, в Ницце, где активно развивает свой бренд одежды, который сочетает элементы французского и казахского стилей. В футболки и пиджаки «морского» бренда одеваются многие бизнесмены из списков Forbes Kazakhstan, жилеты и платки дарят президентам, а форму носят ученики частных школ.

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