Казахстанцы активно переводят свои пенсионные накопления управляющим инвестиционным портфелем

Какие управляющие показывают самую большую доходность?

По состоянию на 1 октября 2024 года пенсионные активы под управлением управляющих инвестиционным портфелем (УИП) составили 59,7 млрд тг — в 2,2 раза больше по сравнению с началом года. Подобная динамика говорит о растущем спросе на услуги частных управляющих компаний. Сегодня есть возможность передачи части пенсионных накоплений в пять УИП.

Одним из основных факторов выбора управляющей компании является эффективность её деятельности, которая измеряется уровнем доходности.

Лидером по доходности пенсионных активов стал Jusan Invest: 12,49% с начала года. В доверительном управлении компании находятся пенсионные активы на общую сумму 9,8 млрд тг.

На втором месте по доходности расположился Сентрас Секьюритиз: 12,23%. Пенсионные активы в доверительном управлении компании составляют 1,6 млрд тг.

Замыкает топ-3 по доходности Halyk Finance: 11,52%. В доверительном управлении компании находятся пенсионные активы на сумму 38,7 млрд тг.

По остальным УИП показатели доходности таковы:

Halyk Global Markets — 10,84%.

BCC Invest — 10,67%.

Уровень доходности определяется инвестиционной стратегией каждой компании. Так, к примеру, у лидера рынка по доходности пенсионных активов, Jusan Invest, инвестиционный портфель выглядит следующим образом: ГЦБ МФ РК — 31,25%, паи Exchange Traded Funds (ETF) — 23,33%, облигации БВУ РК — 11,87%, корпоративные облигации иностранных эмитентов — 8,58%, РЕПО — 8,33%, ГЦБ иностранных государств — 5,62% от портфеля. Отметим, что 68,12% портфеля представлено в тенге, 31,88% — в долларах США. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода за девять месяцев 2024 года составил 1,1 млрд тг, что также является одним из наиболее высоких показателей.

Тем временем инвестиционный портфель Сентрас Секьюритиз выглядит следующим образом: РЕПО — 25,3%, ГЦБ МФ РК — 22%, облигации квазигосударственных организаций РК — 12,41%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК — 9,73%, облигации БВУ РК — 10,53%, государственные облигации США — 6,82%, корпоративные облигации эмитентов РК — 6,79%. Инвестиции в национальной валюте составили 75,46% портфеля, в долларах США — 22,93%, в канадских долларах — 1,61%. В свою очередь, размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 октября с начала 2024 года составил около 157 млн тг.

У Halyk Finance структура инвестиционного портфеля выглядят так: ГЦБ МФ РК — 26,01%, паи Exchange Traded Funds (ETF) — 13,04%, облигации квазигосударственных организаций РК — 11,19%, облигации БВУ РК — 10,08%, «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) — 9,86%, корпоративные облигации иностранных эмитентов — 8,66%, корпоративные облигации эмитентов РК — 8,31%, ГЦБ иностранных государств — 7,09%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 68,42% портфеля, в долларах США — 31,58%. Тем временем размер начисленного инвестиционного дохода за девять месяцев 2024 года составил 3,7 млрд тг.

Напомним: с 1 июля 2023 года вкладчики могут передавать в доверительное управление до 50% пенсионных накоплений за счёт обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) без учёта порога минимальной достаточности, выбрав такую компанию самостоятельно. Вкладчики, у которых есть добровольные пенсионные накопления, могут передать их УИП в объёме 100%.

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Информация предоставлена Ranking.kz

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