«Транзит власти в Казахстане. Часть 2-я: отбор и подготовка преемника». «И вообще: хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». «Реформа часовых поясов достаточно интересна с точки зрения анализа системы принятия решений в стране»

Сетевой Казахстан 18 ноября 2024г.

SPIK . KZ . Виктор ДОЛГОВ – «Транзит власти в Казахстане. Часть 2-я: отбор и подготовка преемника» — В первой части статьи разговор шёл о прогнозах относительно сроков и сценариев будущей передачи президентских полномочий. Сегодня же мы решили порассуждать о потенциальных действующих лицах транзита власти. Кто может попасть в круг претендентов на высший в стране пост, по каким критериям ныне действующий глава государства будет отбирать их, какую проверку им предстоит пройти?.. Преемник ещё при президенте ТОКАЕВЕ должен «засветиться» на мероприятиях, проводимых в рамках большой дипломатии, в качестве фигуры, с которым основным геополитическим игрокам придётся иметь дело после транзита власти в Казахстане. Всё это очень важно с точки зрения преемственности курса на многовекторность, в формировании которого Токаев сыграл значительную роль и который он рассматривает как единственно приемлемый для нашего государства…

NOVGAZ . COM . «Как будто бы был выбор» — Почему кандидат в президенты Амиржан КОСАНОВ во время кампании 2019 года не стал бороться за лишние проценты? Интервью, которое никак (почти) не связано с тем, что будет в 2029 году — Знаете, что мне не нравится? Когда мы были единой оппозицией, кое-кто из наших коллег кукарекал раньше всех и говорил: я готов стать президентом. Я всегда говорил: ребята, должно пройти время. Должны быть объявлены президентские выборы, надо посмотреть на расклад политических сил, кого выдвигает действующая власть. Условно говоря, если действующая власть выдвигает сильного кандидата, то и конкурент от оппозиции должен быть сильным. А если власть выдвинет адекватного кандидата, у которого будут идеи, созвучные нашим — надо подумать стоит ли нам выдвигать своего. И альтернативная сила должна быть объединенной. Мой горький урок в том, что я был один, но не един. А один в поле не воин. И вообще: хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах…

VLAST . KZ . «Что мешает банкам больше кредитовать реальный сектор?» — Участники прошедшего в пятницу в Алматы XII Конгресса финансистов снова пытались найти ответ на давний вопрос о том, что мешает казахстанским банкам кредитовать реальный сектор экономики и как должно измениться регулирование финансовой сферы, чтобы решить эту проблему. Власть выделила ключевые тезисы из их дискуссии. Модератор Елена БАХМУТОВА, председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана, задала рамку разговора с помощью двух основных вопросов. Первый касался того, в каком состоянии находится регулирование финансового сектора после многочисленных изменений закона о банковской деятельности. А второй — того, как должно измениться регулирование в нынешних условиях геополитической и макроэкономической неопределенности, а также продолжающейся цифровизации отрасли.

GOLOS — NARODA . KZ . «Забрать «Самрук» у министров: какие решения финансовых проблем Казахстана предлагают экономисты?» — По легенде птица Самрук регулярно откладывала золотые яйца и тем самым дарила процветание всем, кто жил под сенью кроны дерева Байтерек. Но, вопреки задумке, по мнению многих экономистов, национальный холдинг «Самрук-Казына» птицей, несущей золотые яйца для экономики Казахстана, не стал. Вот уже 10 лет подряд «Самрук-Казына» трансформируется, но насколько успешен этот процесс и будет ли ему конец? Да и вообще – что надо сделать для того, чтобы богатые недра Казахстана стали по-настоящему национальным достоянием? Об этом «Голос народа» спросил как независимых экспертов, так и у самого национального управляющего холдинга.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Волюнтаризм чистейшей воды» — Реформа часовых поясов достаточно интересна с точки зрения анализа системы принятия решений в стране. Во-первых, достаточно очевидно, что решение было «политическим», без предварительного изучения и обработки общественного мнения. Тут ничего нового нет, но любопытно, что и в последующий период никаких аргументов сверху так и не спустили. Вследствие чего госаппарат и прочие связанные с проведением этого решения в жизнь вынуждены нести всевозможную чушь.

CHECK-POINT.KZ. «Любителям хайпа: что именно сказал Токаев о декларировании» — На первом форуме работников сельского хозяйства в Астане Касым-Жомарт ТОКАЕВ поручил правительству рассмотреть вопрос отмены последнего этапа декларирования. Однако это, на первый взгляд, достаточно актуальное и без расшифровки понимаемое предложение внезапно породило далеко идущие выводы у авторов отдельных СМИ. Для начала в двух словах о завязке сюжета. Глава государства предложил освободить от декларирования доходов простых казахстанцев, не входящих в категории госслужащих и квазигосслужащих (и их супругов), а также предпринимателей (и их супругов) — в текущем году было подано уже более 4 миллионов деклараций. А с 1 января 2025 года, по планам, вступает в силу четвертый этап, когда декларировать свои доходы должны уже все категории получающих доход казахстанцев — а это еще 8 миллионов деклараций сверху.

TIME . KZ . «Что запрещено, будет разрешено?» — Алматинские активисты в пух и прах раскритиковали обсуждаемый в мажилисе проект нового Водного кодекса страны. По их мнению, его отдельные положения легализуют незаконные строения в природоохранной зоне, а другие могут оставить город, область без чистой воды.

«Не послать ли нам творца?» — Кто в ком больше нуждается — страна в талантах или таланты в помощи государства? В этом вопросе представители творческой интеллигенции и госорганов попробовали разобраться в мажилисе на тематическом заседании комитета по социально-культурному развитию. Заседание было посвящено сколь манящей, столь и неясной теме развития креативной индустрии. Собственно, с признания этой туманности и начал встречу председательствовавший на ней депутат Асхат АЙМАГАМБЕТОВ.

CARAVAN . KZ . ««У тебя же папа алкаш, справку принеси» — как социальная помощь может травмировать детей» — Известный адвокат Жанна УРАЗБАХОВА резко высказалась о том, как в Казахстане помогают малоимущим — «Я училась в школе, на стыке конца 90-ых и начала 00-ых. В обычной школе, в спальном районе. Перед новым годом, учительница заходила в класс и во всеуслышание 30 детей орала примерно следующее:

— Кайрат, Гаухар, Самат, Айгерим, пусть ваши мамы справки принесут, что у вас папы нет. А вы Лаура и Асем, принесите справки, что у вас многодетная семья. Ой, совсем забыла. Марат, у тебя же папа алкаш, ты тоже справку принеси. Скоро будут раздавать куртки и ботинки, мы вас всех включили в список малоимущих», — вспомнила Жанна. Она добавила, что потом детям раздавали одинаковые дешевые куртки и ботинки, ведь «денег на хорошую обувь у благотворителей не хватало, зато комплексов детям на всю жизнь вперед отваливали от души». Жанна рассказала, что к тем, кто получал такую помощь, относились хуже, их дразнили «нищебродами» и кричали им вслед «безотцовщина».

LITER . KZ . «1,5 млрд доверия: как казахстанцам не потерять веру в благотворительность» — Новость о хищении 1,5 млрд тенге, выделенных для помощи пострадавшим от паводков через фонд Biz Birgemiz Qazaqstan, учредителем которого являлась волонтер Перизат КАЙРАТ, потрясла казахстанцев. Этот случай не только вызвал бурю эмоций, но и поставил под сомнение систему благотворительности в стране. Как доверять фондам после такого? Что делать, чтобы избежать повторения подобных ситуаций? Редакция Liter.kz собрала мнения экспертов, юриста и представителя благотворительной организации.

TENGRINEWS . KZ . «Гены или воспитание: что влияет на будущее человека» — «Гены у него такие» — так часто говорят про людей, которые росли в неблагополучных семьях и однажды переступили черту закона. Точно так же говорят и про успешных людей. Насколько генотип определяет характер и будущее людей… По мнению казахстанского ученого в области истории и генетики Жаксылыка САБИТОВА, воспитание является процессом, который выстраивает личность человека, тогда как гены служат лишь фундаментом. «Этот фундамент во многом определяет прочность «дома». Но без воспитания этот дом не будет прочным. Поэтому гены – это фундамент, а воспитание – это дом, который на нем стоит. Эти два аспекта друг другу не противоречат, а, наоборот, дополняют. Если у человека были в роду преступники, это еще ни о чем не говорит и уж тем более не означает, что он станет преступником. Это никак не связано«, — заявил Сабитов. По его словам, во многом такие наклонности связаны с социальным окружением, в котором рос человек.

KZ . KURSIV . MEDIA . «С начала войны в Украине силовики возбудили 46 дел об участии казахстанцев в иностранных конфликтах» — В марте 2014 года Россия аннексировала Крым. Тогда же в казахстанском уголовном кодексе появилась статья «Участие в иностранных военных конфликтах». В 2015-м Генпрокуратура зарегистрировала в ЕРДР (едином реестре досудебных расследований — прим. ред.) 73 таких дела. В 2016 году их было 36, в последующие годы — намного меньше. Однако с 2023 года, после начала войны в Украине, число уголовных дел стало стремительно расти: так, за прошлый год в ЕРДР зарегистрировали 23 дела в отношении возможных участников иностранных военных конфликтов. На октябрь 2024 года их уже 21. За десять лет Казахстан завел 169 дел по этой статье.

AZATTYQ . ORG . «От «Пути Абая» до мира Гарри Поттера: как возрождается казахоязычное книгоиздательство» — Два десятилетия назад книги на казахском занимали менее одного процента полок крупных городских магазинов. Теперь этот показатель приближается к 10 процентам, и издатели все чаще готовы рисковать, чтобы привнести новое в свое дело. В переведенных на русский язык романах Джоан Роулинг о юном волшебнике Поттере имя главного героя пишется «Гарри», в соответствии со стандартной транслитерацией с английского. В официальном казахском переводе романов о Поттере его зовут «Хәрри», что ближе к оригинальному звучанию. Книги о Поттере на казахском продаются в книжных магазинах Казахстана в течение почти пяти лет. Но, несмотря на этот успех и ежегодный рост казахоязычного книжного рынка, местные издатели, пытающиеся выйти на новые высоты или заново открыть забытое литературное наследие, по-прежнему сталкиваются с жесткими условиями рынка.

ORDA . KZ . «Запрет на кальяны в Казахстане не работает? Жители закрываются в домах, рестораны процветают» — Жители многоэтажек, где находятся «заведения с дымом», жалуются на невыносимый запах табака и кальянных смесей, от которых вынуждены закрывать окна. Почему эти кафе и рестораны работают беспрепятственно…

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