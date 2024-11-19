Доступный выход во Всемирную паутину: Казахстан снова в топе по самым низким ценам на мобильный интернет

В Казахстане дорогой интернет?

Доля расходов на связь в РК остаётся в пределах минимальных значений

Мы периодически пишем про цены на интернет в РК и в мире. Сегодня рассмотрим новое исследование от MoneySuperMarket. Согласно данным издания, Казахстан вошёл в топ-10 стран с самым дешёвым мобильным интернетом, расположившись на 10-м месте. Средняя стоимость одного гигабайта мобильного интернета в РК составила 0,59 долл. США.

Отметим: на протяжении многих лет РК занимает лидирующие места по дешевизне мобильного интернета, по данным от самых разных международных аналитических агентств.

В рассматриваемом рейтинге Казахстан опережает, помимо прочих, Беларусь (13-е место), Турцию (17-е место), Узбекистан (20-е место), Китай (23-е место), Армению (29-е место), Азербайджан (75-е место) и другие страны.

Тем временем в топ-10 стран с самым дешёвым интернетом, помимо Казахстана, также вошли Израиль, Кыргызстан, Италия, Бангладеш, Пакистан, Шри-Ланка, Индия, Индонезия и Франция.

В свою очередь, десятка стран с самым дорогим мобильным интернетом выглядит так: Швейцария, Замбия, Новая Зеландия, Андорра, Сейшельские острова, Канада, Южная Корея, ОАЭ, Багамские острова и Норвегия.

Тут стоит отметить ещё один момент. Если рассчитывать по стоимости одного гигабайта, то, к примеру, 20 ГБ мобильного интернета обойдутся жителям Казахстана в 11,8 долл. США (или около 5800 тг). Однако по факту в РК можно найти и заметно более дешёвые тарифные предложения и пакеты услуг с учётом интернета и звонков. Кроме того, есть и специальные возможности. Так, к примеру, у оператора мобильной связи Tele2 предусмотрен обмен ресурсов в рамках пакетного тарифа — то есть минуты звонков и количество SMS можно обменять на гигабайты интернета, что сделает стоимость интернета ещё ниже для тех, у кого в приоритете именно это. Помимо этого, при покупке тарифа гигабайты нередко дарятся в качестве бонуса, как и в случае с различными акциями.

Тем временем в США те же 20 ГБ мобильного интернета обойдутся жителям в 105,4 долл. США, в Норвегии — в 106,6 долл. США, в ОАЭ — в 115,2 долл. США, в Южной Корее — в 119,6 долл. США, в Новой Зеландии — в 133,6 долл. США, в Швейцарии — в 142,4 долл. США.

Казахстан демонстрирует одни из самых низких цен в мире благодаря сочетанию государственных инвестиций в цифровую инфраструктуру и усилий операторов связи по расширению сети, включая отдалённые и сельские регионы. В результате интернет стал доступным не только в городах, но и в малонаселённых районах страны.

Стоит отметить: из года в год операторы мобильной связи делают масштабные инвестиции в развитие отрасли, но, несмотря на это, цены на мобильную связь и интернет не бьют по карманам населения.

Поясним в цифрах. Только по итогам девяти месяцев 2024 года инвестиции в основной капитал в секторе связи увеличились за год на 74,4%, до 215,5 млрд тг. А в целом по итогам 2023-го капвложения в секторе выросли более чем в 2,5 раза. Кроме того, по данным, озвученным Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, объём инвестиций в строительство базовых станций составит около 500 млн долл. США. Эти средства направлены на улучшение качества связи и расширение доступа к интернету в стране, включая отдалённые регионы.

Также стоит отметить инвестиции в развитие 5G. Только на аукционе по присвоению полос радиочастот 5G в конце 2022 года консорциум в лице ТОО «Мобайл Телеком Сервис», известного под брендами «Tele2» и «Altel», и АО «Кселл» заплатили за два лота более 156 млрд тг. Кроме того, непосредственно на развёртывание сети 5G у компаний уйдёт более 450 млрд тг до 2027 года. Это беспрецедентный объём вложений. Отметим: именно реализация проекта 5G позволила Казахстану существенно улучшить ситуацию со скоростью мобильного интернета.

Таким образом, инвестиции в секторе растут колоссальными темпами и достигают очень внушительных объёмов, однако не сказываются на покупательной способности граждан. Так, согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, расходы на связь составляют всего 3,3% от общей суммы расходов населения. Более того, из года в год этот показатель практически не меняется, оставаясь примерно на одном уровне. При этом с учётом долгосрочной истории доля расходов на связь и вовсе уменьшается. Более детально эти данные можно рассмотреть в графике ниже.

Таким образом, несмотря на рост затрат операторов связи на инвестиции и развитие отрасли, цены на мобильный интернет и в целом на связь остаются невысокими и не растут соразмерно вложениям. С точки зрения рыночной экономики такая ситуация считается неправильной. Кроме того, с учётом того, что связь и интернет стали не менее важными, чем любой другой коммунальный ресурс, в этом сегменте было бы справедливо применять механизм, аналогичный системе «тариф в обмен на инвестиции», введённой в сфере коммунальных услуг, так как отрасль нуждается в капвложениях и росте мощностей.

Нужно также учитывать географические реалии Казахстана. Обширная площадь страны, низкая плотность населения, а также большая доля сельских жителей значительно усложняют задачу покрытия интернетом. Чтобы обеспечить всех жителей РК связью, требуется гораздо больше базовых станций, чем в небольших странах Европы или Юго-Восточной Азии.

Сложный рельеф, удалённость населённых пунктов и отсутствие сопутствующей инфраструктуры (линий электропередач, телекоммуникационной трансмиссии, дорог) также увеличивают расходы операторов. Стоимость установки одной базовой станции может достигать 110 млн тг, включая стоимость оборудования, антенно-мачтового сооружения и высотно-монтажных работ, а также другие факторы. Именно по этим причинам инвестиции в секторе настолько весомы и растут так быстро.

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Информация предоставлена Finprom.kz



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