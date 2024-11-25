«28 ноября в Астане состоится саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)». «Данияр Ашимбаев — Россия для Казахстана больше чем союзник». «Акежан Кажегельдин:«У нас наметилась серьёзная тенденция, которая угрожает нашей независимости»

Сетевой Казахстан 25 ноября 2024г.

TIME . KZ . «Данияр АШИМБАЕВ, политолог: Россия для Казахстана больше чем союзник» — 28 ноября в Астане состоится саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в рамках которого пройдут заседания советов министров иностранных дел, обороны и секретарей совбезов стран организации. А накануне, 27 ноября, состоится государственный визит в Казахстан президента России Владимира ПУТИНА.. Главы двух государств с самой протяженной в мире совместной сухопутной госграницей встречаются регулярно, и регулярно, если можно так выразиться, обмениваются государственными визитами. К примеру, последний раз они виделись с месяц назад на саммите БРИКС в Казани. Тем более любопытно, какие задачи визита российского лидера в Казахстан на этот раз. Об этом и не только мы поговорили с политологом Данияром АШИМБАЕВЫМ.

NOVGAZ . COM . Бигельды ГАБДУЛЛИН – «Акежан Кажегельдин: «… У нас наметилась серьёзная тенденция, которая угрожает нашей независимости»» — Интервью экс-премьера Казахстана о выборах в США, энергетической безопасности Казахстана, об обязательствах второго президента перед первым, о возврате в страну украденных денег, о войне в Украине и своей заочной судимости. — Если нам удастся возвратить хотя бы половину того, что похищено, то Казахстан получит огромные деньги. Это намного больше золотовалютных резервов страны. Это намного больше всех фондов, которые Национальный банк заявил. Это сумасшедшие, большие деньги!

SPIK . KZ . Женис БАЙХОЖА — ««Донос» главе КНБ, «наезд» на министра спорта… Депутаты рахдухарились?» — Депутаты казахстанского парламента из кожи вон лезут, чтобы обратить на себя внимание как верховной власти, так и электората. При этом нередко представая в, казалось бы, несвойственных им амплуа. Один, в недавнем прошлом «оппозиционер-демократ» и рьяный борец за свободу слова, теперь, став мажилисменом, призывает её ограничить. Другие, вроде бы далёкие от «ногомяча», вдруг возомнили себя футбольными экспертами. Впрочем, есть и такие, кто продолжает гнуть свою линию, устраивая разносы министрам, но делает это очень выборочно, грозя пальчиком только тем, кто ещё не оброс «политическим жирком».

CARAVAN . KZ . Сергей ТУНИК – «Почему при рекордном урожае хлеб в Казахстане может подорожать» — Всю неделю в кабинетах и залах Астаны решали проблемы землепашцев, выращивающих зерно. В минувшую пятницу в Астане прошел 1-й форум работников сельского хозяйства с участием президента страны Токаева. Предварительные итоги этих дискуссий настораживают. Потому что старые проблемы за многие годы так и не были решены. Имена виноватых не озвучили. Пока не озвучили? Почему? В понедельник в комитете Мажилиса по аграрным вопросам вернулись к этой теме. Споры были жёсткими. Но опять без упоминания фамилий и должностей виновных. Одна из сторон – министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров и вице-премьер Серик Жумангарин, в качестве компромисса предложили только кнут и не очень мягкий пряник. Что из этих «блюд» изменит ситуацию? Другого «меню» не придумали между пятницей и понедельником?

ORDA . KZ . «Что ударило по высшему образованию в Казахстане и почему у нас некому готовить учёных?» — В Алматы сразу в нескольких университетах состоялся первый конгресс молодых учёных Казахстана «Жас Сәтбаевшылар». Людей было много, тем, которые они обсуждали, тоже. Но лично мы обратили внимание на доклад с таким названием: «Основные проблемы науки Казахстана на современном этапе». Выступал с ним известный учёный-историк, PhD Жаксылык САБИТОВ. Журналист Orda.kz отправился в КазНПУ им. Абая, где проходила эта сессия, поговорил с Сабитовым ещё до его выступления и узнал, что именно он считает в науке Казахстана проблемой № 1 — Проблем на самом деле много, но главная, на мой взгляд, — это система подготовки научных кадров. К сожалению, эта система сейчас начинает очень плохо работать. Есть тому объективные причины, а есть, так сказать, экстравагантные. Например, сейчас в нашей науке условия становятся всё лучше и лучше. В Казахстане провели большие и успешные реформы в системе среднего образования и науки. Но теперь они немного бьют по системе высшего образования.

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