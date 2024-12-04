Мир продвинулся в решении проблем вакцинации против вируса папилломы. Казахстан только встал на этот путь

Как идёт кампания по вакцинации девочек от ВПЧ в Казахстане?

Всемирная организация здравоохранения отчиталась о значительных успехах в области борьбы с раком шейки матки, которых удалось достичь в мире с 2018 года. Шесть лет назад 194 страны подписали глобальную стратегию ВОЗ по искоренению главной причины этого онкологического заболевания — вируса папилломы человека (ВПЧ). Основы этого документа включают обязательства государств по введению программ вакцинирования против ВПЧ у подростков, скрининга онкозаболеваний среди взрослых женщин, повышения осведомлённости населения. В конце ноября ВОЗ опубликовала предварительные результаты действий стран по избавлению от ВПЧ с 2018 по 2022 год. За этот период 144 страны начали применять вакцину против ВПЧ, более 60 стран стали проводить медицинские тестирования и скрининги, 83 страны включили хирургическое лечение рака шейки матки в список гарантированной бесплатной медицинской помощи.

По данным международного портала OurWorldInData, доля девочек в возрасте 15 лет, вакцинированных против ВПЧ, в мире выросла с 3% в 2010 году до 15% в 2022-м. В первую очередь на этот показатель повлияли развитые страны, которые уже давно успешно внедряют профилактические программы вакцинации. Например, в государствах Северной Америки доля вакцинированных девочек этой возрастной группы составляет 53%, в Европе — 34%. И эта работа уже показывает свои результаты: государства отчитываются о значительном снижении уровня заболеваемости раком шейки матки.

Показатель в Центральной и Южной Азии пока остаётся крайне низким: всего 2%. Причина в том, что часть стран этого региона начали кампанию по вакцинации от ВПЧ позже 2022 года, а некоторые государства вообще не сообщают о результатах этой работы. Нельзя не отметить, что такие государства ЦА, как Туркменистан и Узбекистан, отчитались о 99%-й доле вакцинированных девочек в возрасте 15 лет. Данных по Казахстану в международном источнике нет.

Результативность программ профилактики в этих центральноазиатских республиках можно будет оценить только через 10–15 лет, когда у вакцинированных наступит возраст наибольшего риска заболевания раком шейки матки. В 2022 году численность новых пациенток, которым был диагностирован рак шейки матки, в этих странах была на среднем уровне. В рейтинге по заболеваемости этим видом онкозаболеваний Туркменистан занимал 93-е, а Узбекистан — 100-е место из 185. В 2022 году рак шейки матки в этих странах выявляли у 14 из 100 тыс. женщин. Казахстан находился на 108-м месте. Показатель заболеваемости в РК составлял 15,5 на 100 тыс. женщин.

Показатели заболеваемости в Казахстане нельзя назвать низкими. По данным Министерства здравоохранения РК, общий уровень заболеваемости раком шейки матки в 2022 году составлял 19 на 100 тыс. женщин. В год от этого окнозаболевания погибали около 600 казахстанок. Глобальная стратегия ВОЗ предполагает, что к 2030 году этот показатель должен снизиться до 4 случаев на 100 тыс. женщин, вакцинацией должны быть охвачены 90% девочек в возрасте 15 лет, а скрининги против рака шейки матки обязательно должны проходить 70% женщин возрастной группы от 35 до 45 лет.

По данным главного внештатного онколога Минздрава Диляры Кайдаровой, лечение рака шейки матки на начальной стадии обходится бюджету в сумму от 500 тыс. до 2 млн тг. Лечение же такого онкозаболевания в III-IV стадии стоит в разы дороже: до 30 млн тг.

Казахстан активировал программу вакцинопрофилактики девочек против ВПЧ в сентябре текущего года. По данным профильного ведомства, за два месяца вакцину получили 54,5 тыс. девочек в возрасте от 11 до 13 лет. На конец октября больше всего девочек было привито в Туркестанской области (11,1 тыс.), Шымкенте (5,3 тыс.) и Карагандинской области (4,3 тыс.). В текущем году власти закупили двухэтапную вакцину, на которую потратили 9,7 млрд тг. По информации ВОЗ, в мире одобрены и однодозовые вакцины, которые уже начали выпускать для массового применения.

Напомним: в 2024 году РК ведёт кампанию по вакцинации от ВПЧ второй раз. Впервые профилактические прививки против этого вируса юные казахстанки получали в 2013–2015 годах. Тогда, по информации Минздрава, два этапа вакцинации прошли более 10 тыс. девочек из Атырауской и Павлодарской областей, Астаны и Алматы. Теперь, спустя десятилетие, эксперты Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии при поддержке Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) представили результаты исследований молодых женщин, прошедших вакцинацию. В контрольной группе из 1,1 тыс. женщин ни у одной не было выявлено наличие онкогенных типов вируса и заболеваний шейки матки, способных приводить к раку. В группе женщин того же возраста, которые не получали вакцину от ВПЧ, доля казахстанок, у которых были обнаружены онкогенные типы ВПЧ, составила 18,2%. Это не значит, что они были больны, но почти каждая пятая невакцинированная девушка являлась носительницей опасного типа вируса папилломы.

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