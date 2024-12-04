«Прошло пять с половиной лет, как Токаев вступил в должность главы государства, и почти столько же осталось до того момента, как он ее покинет». «Путин с 2000 года чаще всего посещал с личными визитами именно Казахстан — не меньше 30 раз». «Гудбай, Америка придуманная»

Сетевой Казахстан 4 декабря 2024г.

TIME . KZ . «Глава государства принял участие в работе One Water Summit» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ выступил с приветственной речью на церемонии открытия One Water Summit, который проходит в столице Саудовской Аравии. Президент выразил признательность Франции, Саудовской Аравии и Группе Всемирного банка за содействие в организации данного мероприятия. Он также поблагодарил Хранителя двух святынь – Короля Салмана бен Абдельазиза и Наследного принца, Премьер-министра Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда за проведение этого совместного мероприятия в Эр-Рияде. Выступая на саммите, Глава государства отметил, что водная безопасность является основой устойчивого развития, экономического прогресса и охраны окружающей среды.

SPIK . KZ . «Оправдывает ли команда президента Токаева ожидания казахстанцев?» — Прошло пять с половиной лет, как Касым-Жомарт ТОКАЕВ вступил в должность главы государства, и почти столько же осталось до того момента, как он ее покинет. В этой связи вместе с политологом Данияром АШИМБАЕВЫМ мы решили подвести некоторые промежуточные итоги его правления — В столице уже наблюдается определенная нервозность. Многих чиновников интересует не столько образ будущего страны, сколько собственное выживание после рубежа 2029 года. Ведь президент неоднократно говорил, что баллотироваться по истечении нынешнего семилетнего срока не собирается… Как бы то ни было, если власть начнет демонстрировать шаги по закреплению статус-кво до 2029 года, то дискуссии относительно преемника еще больше обострятся. До недавнего времени эта тема была в какой-то степени табуирована, а сейчас и СМИ, и эксперты, и блогосфера активно обсуждают, кто будет следующим президентом.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Нашумевший визит» — Отгремели фанфары после доселе невиданным образом обставленного казахстанской стороной визита президента России Владимира ПУТИНА в Астану… Думаю, что надо разделить две вещи: это отношения между государствами и отношения между их руководителями. Первое должно оставаться незыблемым, иначе можем впасть в пучину хаоса. К тому же, ухудшение отношений не выгодно ни одной из сторон: как бы не менялась власть в той или иной стране, мы – физически, экономически, политически — будем зависеть друг от друга. Россия останется нашим соседом и после Путина: президенты приходят и уходят, а народы остаются. Соседей не выбирают, есть казахская мудрость «лучше сосед рядом, чем родственник, который вдалеке». Какой бы президент не пришел к власти в Казахстане, он будет вынужден считаться со своими соседями (включая и Россию), конечно, в разной степени аффилированности к ним. А народы, в отличие от политиков, хотят жить в мире и согласии, уважая интересы друг друга.

VLAST . KZ . ««Образцовые отношения»:как часто встречаются Путин и Токаев?» — 27 ноября Владимир ПУТИН прилетел в Казахстан с государственным визитом. На улицах Астаны висели флаги России и баннер с надписью: «Ваше превосходительство, господин Владимир Путин, добро пожаловать в Астану!». После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ провели 46 встреч, на девяти из которых они общались лично. В период с марта 2019 года по декабрь 2021 года, во многом из-за ограничений в связи с Covid-19, Путин и Токаев провели личные встречи лишь четыре раза. При этом они проходили только на территории России. Политолог Досым САТПАЕВ отмечает, что Путин с начала президентства в 2000 году чаще всего посещал с личными визитами именно Казахстан — не меньше 30 раз. Для сравнения, к президенту Беларуси он приезжал 27 раз, а в Украину — 21 раз.

NP . KZ . Геннадий АНДРЕЕВ – «Гудбай, Америка придуманная» — Под заголовком «Тяга на Запад» сайт nomad.su 22 ноября опубликовал точку зрения казахстанского политолога Данияра АШИМБАЕВА на процесс, известный всей читающей публике — «Постсоветское пространство после распада Союза душой, телом и экономикой устремилось на Запад. Проблема в том, что мы стремимся не на реальный Запад, а на виртуальный, созданный давно ушедшей политической реальностью, пропагандой и собственным воображением»… Ашимбаеву хватило для выражения своей позиции менее тысячи знаков. А вот бывшему премьеру Казахстана Акежану КАЖЕГЕЛЬДИНУ в опубликованном в тот же день, 22 ноября, интервью российской оппозиционной «Новой газете» потребовалось для ответов минимум 40 000 знаков без объема заданных вопросов. Но это именно тот случай, когда жаль потраченного на чтение времени… «Гудбай, Америка, о, Где я не был никогда, Прощай навсегда, Возьми банджо, Сыграй мне на прощанье. Мне стали слишком малы Твои тертые джинсы, Нас так долго учили Любить твои запретные плоды». Эти стихи написал солист рок-группы «Наутилус Помпилиус» Вячеслав БУТУСОВ, впервые исполнивший композицию в 1985 году… С высоты сегодняшних дней и песня, и фильм кажутся пророческими.

EXCLUSIVE . KZ . Валихан ТУЛЕШОВ, США – «Победа демократии и либерализма в Казахстане неизбежна?» — Снижение либеральной повестки, возможно, многими воспринимается трагически, но надо признать закономерность такого явления. Либерализм в его главной сущности – непоколебимости прав и свобод человека – бессмертен, но нуждается в переформатировании на реальное равенство между сообществами – группами, меньшинствами, гендерами – и, конечно, нациями. Мультилатерализм, который развивается в Центральной Азии, если и не приведет немедленно к ее демократизации, то будет обязательно способствовать ей в будущем.

CARAVAN . KZ . «Плохого чиновника надо лишать права работы на государство» — Такое мнение в интервью высказал Евгений КАРАБАНОВ, официальный представитель Зернового союза РК — У нас достаточно ограниченный рынок сбыта в силу нашего географического положения. Мы оторваны от большинства мировых центров потребления зерна – Северной и Экваториальной Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии. У нас нет выхода к океану. У всех прочих мировых экспортеров такой выход есть. Наши конкуренты — это Россия, ЕС, Канада, Аргентина, Австралия, Украина. Все имеют выход к морю. Поэтому мы сразу вынуждены ставить низкую цену на зерно, чтобы компенсировать расходы на перевозку. У нас под боком есть Китай. Он ежегодно закупает 10-12 млн тонн пшеницы. Но все упирается в два барьера: это административные ограничения для экспорта, которые пока наши чиновники снять не могут, и это инфраструктурные ограничения. Существующий транспортный коридор загружен: Китай закупает очень много сырья — руда, уголь, нефть, окатыши, металлы. В обратную сторону идет экспорт на Запад. Поэтому здесь стоит вопрос – расширить коридор. Чем КТЖ и занимается — строит ж/д ветку Моинты-Достык протяженностью 800 км. В этом случае, как говорят в КТЖ, в пять раз увеличатся объёмы перевозки грузов.

GOLOS — NARODA . KZ . ««Жертва сама собирает доказательства»: почему закон не защищает женщин в Казахстане?» — За первые 10 месяцев текущего года в Казахстане зарегистрировано более 117 тысяч преступлений, из них 45,3 тысяч совершены в отношении женщин. Официально за этот период зарегистрировано 434 факта изнасилования и 245 фактов действий сексуального характера. 16 июня вступил в силу Закон, прозванный в народе «Закон Салтанат», ужесточающий наказание за бытовое насилие. Изменилось ли что-то на деле после принятия закона, и с какими проблемами сталкиваются женщины-потерпевшие в Казахстане, рассказала адвокат Алия ОМАРОВА — Работает ли Закон, тот который мы ждали? Скажу откровенно – нет, он не работает.

ORDA . KZ . ««Остановите коррупцию»: иностранный инвестор обратился к главе КМГ Хасенову» — В ноябре на сайте Orda.kz вышло интервью с иностранным специалистом, гражданином США Дорином БАРУ. Г-н Бару долгое время работал в Казахстане — он рассказал о том, с какими проблемами сталкиваются зарубежные компании в РК, о разгуле коррупции в нефтяной отрасли и о роли нефтетрейдера Vitol в этой ситуации. Спустя неделю на эту публикацию ответили в КМГ. Председатель правления «КазМунайГаза» Асхат ХАСЕНОВ высказался в защиту Vitol и заявил, что компания выполняет свои договорные обязательства, несмотря на судебные иски в разных странах. Дорин Бару решил продолжить заочную дискуссию с Асхатом Хасеновым. Он прислал в редакцию отдельный материал на английском языке, в котором постарался расставить все точки над i.

AZATTYQ . ORG . ««Важно не количество авто, а как часто их используют». Как Алматы и Бишкек пытаются решить проблему пробок?» — Перегруженные дороги и периодически возникающий транспортный коллапс негативно сказываются на жителях и экономике как Бишкека, столицы Кыргызстана, так и крупнейшего города в Казахстане — Алматы. Оба мегаполиса схожи в том, что были построены при СССР и не рассчитывались на такое количество машин. Перенасыщение среды обитания транспортом оказывает серьезное влияние на самые разные аспекты: от здоровья до экономики. Муниципалитеты двух центральноазитаских городов, как показывает практика, по-своему подходят к путям решения этой проблемы.

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