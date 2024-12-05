«Семья Назарбаева исчезла из базы налогоплательщиков Казахстана». «На каждую тысячу трудоспособных граждан приходится 748 иждивенцев». «Модернизация и депутаты». «Отвечать за свои публикации должны все». «Мы стали казахами благодаря луку и стрелам»

Сетевой Казахстан 5 декабря 2024г.

ORDA . KZ . «Уехали из страны? Семья Назарбаева исчезла из базы налогоплательщиков Казахстана» — У каждого гражданина Казахстана есть ИИН — индивидуальный идентификационный номер, который остаётся неизменным на протяжении всей его жизни. По нему казахстанцы получают госуслуги и числятся в государственных базах. Orda.kz c удивлением обнаружила, что из базы данных Комитета государственных доходов исчезли номера первого президента, его дочерей и зятя… С чем связана пропажа, мы можем лишь предполагать. Один из вероятных сценариев: все перечисленные граждане живут не в Казахстане. Ведь одной из причин приостановки действия ИИН по закону является как раз отъезд гражданина на постоянное место жительства в другое государство… Во-вторых, база Комитета госдоходов с лёгкостью выдаёт данные по другим членам семьи первого президента. В частности, здесь мы нашли бывшую первую леди страны Сару Алпысовну. Правда, теперь она не Назарбаева, а Конакай. Это её сокращённая девичья фамилия — до замужества она была КОНАКАЕВОЙ. Также в налоговой базе есть и младшая дочь экс-президента Казахстана. Алия Нурсултановна НАЗАРБАЕВА долгов не имеет, но налогоплательщиком числится.

FORBES . KZ . ««Учитель химии сказал, что я неспособная»: как Асель Тасмагамбетова косметический завод создавала» — Предпринимательница создает отечественный косметический бренд и пытается спасти тюленей на Каспии… В юности Асель мечтала стать хирургом, но диплом в итоге получила по специальности «международное право». «Учитель химии сказал моей маме, что я неспособная: «Какая там медицина, она химию не тянет». Так рухнула моя мечта о поступлении в мединститут. А куда все шли в 90-е? Вот и я поступила в КазГЮУ», — рассказывает 44-летняя ТАСМАГАМБЕТОВА, мать четверых детей. Старшего сына она родила как раз в юрфаковский период, выйдя замуж за свою школьную любовь и ровесника Кенеса РАКИШЕВА (ныне № 19 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan).

TIME . KZ . Петр СВОИК – «Модернизация и депутаты» — Национальный проект модернизации энергетики и ЖКХ отправлен на доработку. Дорабатывать собираются с участием депутатов парламента. Но утверждать будет правительство. И здесь главная интрига: парламент подставляют под провальный проект или у него есть шанс сказать свое слово? В мажилисе прошел круглый стол. Вашего обозревателя пригласили выступить. Если модернизация энергетики и ЖКХ выстроена на внебюджетных, то есть на коммерческих возвратных инвестициях в обмен на тариф, то ключевой вопрос: в какой тариф это обойдется? В проекте об этом ключевом обстоятельстве многозначительно ни слова, но можно прикинуть…

«В погоне за просмотрами» — Собственные аккаунты в социальных сетях имеют около 14 млн 100 тысяч казахстанцев, или две трети жителей страны. Блоги на разные темы — от кулинарии до политики — ведут все кому не лень: школьники, студенты, домохозяйки, пенсионеры, артисты и журналисты. Плодятся и фейки: по данным Министерства культуры и информации, за последние четыре года распространение ложных сообщений увеличилось в два раза. О чем должны знать все, кто считает себя блогером? Отвечать за свои публикации должны все: и журналисты, и блогеры, и рядовые пользователи соцсетей.

CARAVAN . KZ . «Два рабочих дня уходит на чужую старость: как демографическая нагрузка влияет на казахстанцев» — На каждую тысячу трудоспособных граждан приходится 748 иждивенцев — детей и пожилых людей. Эта цифра вызывает тревогу, особенно на фоне роста продолжительности жизни и увеличения доли пожилого населения. Но что это значит для молодёжи, которая сегодня обеспечивает не только свои семьи, но и пенсионеров? Иными словами, каждый раз, когда вы платите налоги, часть ваших денег превращается в пенсии для тех, кто уже не работает. Так что каждая выплаченная пенсия — это труд и отчисления нынешнего поколенияюю… Итак, мы имеем старение населения, рост числа детей, снижение доли работающих и экономические дисбалансы. Если ситуация продолжит развиваться такими темпами, нас ждут серьёзные проблемы.

CHECK-POINT.KZ. Камалия ЗАКИЕВА — «Важные исключения из правил» — С 2025 года предполагалось, что налоговые декларации будут предоставлять все категории населения. Это означало, что о своих доходах должны будут отчитываться пенсионеры, студенты, самозанятые граждане и другие категории населения. С одной стороны, такой шаг выглядел логичным: раз мы строим новый Казахстан, то и правила жизни в нем должны быть четкими, прозрачными. Но это на первый взгляд, а на деле подводных рифов оказалось более чем достаточно…Надо полагать, что слова президента страны побудили наших министров пересмотреть свой взгляд на всеобщее декларирование. Министр финансов Мади ТАКИЕВ отметил, что от всеобщего декларирования освобождаются наемные работники частных структур, пенсионеры, студенты, домохозяйки и представители ряда социальных групп. Всего 8 миллионов человек.

SPIK . KZ . Виктор ДОЛГОВ — «Моногорода в Казахстане — хроническая головная боль. Излечима ли она?» — Одной из фундаментальных проблем экономики Казахстана является процесс постепенного истощения старых месторождений полезных ископаемых. Он, в свою очередь, порождает другую серьезную проблему, уже социальную, – сокращение рынка труда в моногородах, которые выросли вокруг этих месторождений. Политическое руководство Казахстана неоднократно обращалось к вопросу их перепрофилирования. Но всякий раз решение упирается в вопрос финансирования социальной трансформации таких населенных пунктов.

INFORMBURO . KZ . Расул РЫСМАМБЕТОВ – «Правительству придётся принимать необычные меры, чтобы иностранцы «не пылесосили» валюту из Казахстана» — К сожалению, отказываюсь давать комментарий по курсу тенге к доллару сейчас. Происходящее и для меня загадка. Что я знаю на этот момент? Доллар укрепляется к другим валютам. У США есть козырь (Trump – на английском «козырь») – весьма волатильный и активно использующий вербальные интервенции. А скоро Дональд агамыз станет президентом и волатильности убавится. Даже без ЕАЭС мы с РФ соседи и активно ведём торговлю. Пытаться перекрыть канал покупки российского продовольствия – нерационально. Значит, суматоха российского рынка к нам зайдёт через курс и инфляцию. Тенге не привязан к рублю, а просто казахстанская и российская экономики – это соседние, а значит, невозможно избежать влияния на нас соседних событий… Чего я не знаю? Кто скупает валюты на нашей бирже? До какого срока продлится эта ситуация?

EXCLUSIVE . KZ . Марлен ЗИМАНОВ – «Мы стали казахами благодаря луку и стрелам» — Exclusive.kz продолжает цикл статей «Қазақ Орда» проекта «Turanian» о происхождении самоназвания казахского народа. В прошлом тексте рассматривались три версии – от слова қазғак (в разных вариантах перевода: либо копатель, либо добытчик) и от слова қазған-қазаншы (люди общего стола). Новая статья посвящена еще одному вероятному смысловому источнику слова «қазақ» – стрелковое войско. Слово «қаз» имеет еще одно древнее значение, связанное с жизнью степных всадников, – «стрела». Стрела для степняка – это гарантия жизни, и это сама жизнь вольного охотника. Стрела – символ свободы лучника от любого притеснения на дистанции стрельбы.

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