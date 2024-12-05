Сколько зарабатывают представители «четвёртой власти» в Казахстане?

Сколько зарабатывают журналисты в Казахстане?

Зарплата большей части работников СМИ едва дотягивает до средней по стране

Средняя номинальная заработная плата в Казахстане в третьем квартале текущего года составила 390,3 тыс. тг. Далеко не каждый газетчик, репортёр или журналист онлайн-издания подтвердит, что получает хотя бы столько же. По данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, средняя зарплата в категории «Издательская деятельность» в текущем году составляет всего 332,7 тыс. тг, а те, кто создают телевизионные или радиопрограммы зарабатывают от 336,9 тыс. до 456,3 тыс. тг.

Судя по дифференциации средней зарплаты в разрезе групп занятий, в СМИ функционирует вертикальное распределение доходов. Самый высокий уровень зарплат — у руководителей, он варьируется от 678,9 тыс. до 726,8 тыс. тг. Специалисты-профессионалы — это как раз журналисты, корреспонденты и репортёры — зарабатывают от 243,6 тыс. до 412 тыс. тг в зависимости от категории СМИ. Сопоставимым можно назвать уровень зарплат работников, обеспечивающих технические возможности для передачи новостей и репортажей: от 310 тыс. до 335 тыс. тг. Самый низкий уровень зарплат в компаниях, которые выпускают газеты, делают радиопередачи или телевизионный контент, наблюдается у неквалифицированных рабочих: от 131,4 тыс. до 185,2 тыс. тг.

Используя данные статистических сборников по уровню зарплат за 2024 год, мы составили список из десяти различных профессий для газет, радио/телевидения и онлайн-СМИ. Зарплаты указывали в диапазоне от минимальных до максимальных. Общий срез показал, что самый высокий «потолок» зарплат — в онлайн-СМИ, самый низкий — в газетах.

Это объясняется общей тенденцией снижения интереса читательской аудитории к бумажной прессе и переходу на электронные площадки. Ранее портал Energyprom.kz писал о том, что объёмы рекламы уже несколько лет подряд падают в бумажной прессе и растут в онлайн-СМИ. Из-за этого с 2013 года в стране закрылись более десятка крупных республиканских и региональных газет. В текущем году тенденция распределения рекламных бюджетов также стоит на стороне интернет-СМИ.

По данным Центрально-Азиатской рекламной ассоциации, в первом квартале 2024 года доля интернет-рекламы от общего объёма рекламы в Казахстане достигла 46,6%. Пресса же, в свою очередь, получает крайне маленький кусочек рекламного «пирога»: всего 1,3%.

Зарплата ключевых сотрудников СМИ — журналистов, репортёров, других специалистов по созданию контента — в среднем составляет 250–300 тыс. тг, а максимум — 624 тыс. тг. Данные БНС подтверждает и срез предлагаемых зарплат для этой категории работников на частной рекрутинговой площадке Hh.kz. По данным на 21 ноября, в половине из 75 опубликованных вакансий предлагаемый уровень зарплат ограничивается суммой в 433 тыс. тг, зарплату выше готовы платить крупные республиканские онлайн-издания.

Что касается уровня доходов топ-менеджеров медиа, здесь можно отметить значительный разброс. Например, если в небольших газетах главные редакторы ещё получают зарплату в 156 тыс. тг, то человек такой профессии в крупном издании может зарабатывать и 760 тыс. тг, а в отдельных онлайн-изданиях — до 1,5 млн тг.

Вот какие результаты показало распределение численности работающих в трёх категориях («Издательская деятельность», «Производство кино-видеофильмов и телевизионных программ» и «Деятельность по созданию программ и телерадиовещание») по размеру начисленной заработной платы. 16,5% всех наёмных работников в этих группах в 2024 году получают зарплату до 200 тыс. тг, 20% зарабатывают от 200 тыс. до 300 тыс. тг, ещё 22,5% приносят домой от 300 тыс. до 400 тыс. тг. Суммарная доля тех, чья зарплата не достигает или едва достигает уровня средней по экономике, составляет 59,1%.

А теперь рассмотрим тех, кто зарабатывает больше 400 тыс. тг. Основную их часть, или 23,5% от общей численности, составляют работники СМИ с зарплатой до 600 тыс. тг, ещё около 14% получают от 600 тыс. до 1 млн тг. «Миллионеров» в массмедиа, которые являются наёмными работниками, не так уж много: всего 247 человек, или 3,7% от общей численности.

Так кем же нужно работать в СМИ, чтобы зарабатывать миллион? Мы скомпилировали топ-10 профессий в СМИ с самыми высокими заработными платами. Основную часть списка составили руководители редакций и подразделений. Первое место как самый высокооплачиваемый наёмный работник СМИ занимает рекламный арт-директор с зарплатой около 1,9 млн тг. Такой специалист подобного уровня получает даже больше, чем руководитель генеральной дирекции (1,6 млн тг). Самые выгодные по зарплате вакансии редакторов занимают люди, получающие по 1,5 млн тг. Директора радиостанций зарабатывают 868 тыс. тг, директора радиотелевизионных программ — 805,9 тыс. тг.

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Информация предоставлена Finprom.kz



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