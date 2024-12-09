«Токаев: «ООН нуждается в реформировании». «О выборах и преемниках». «К концу года мы получили вновь растущую инфляцию, поднятие базовой ставки, сильную девальвацию тенге и разговоры о «долларе по 600». «Не отказать себе в удовольствии читать бумажную прессу»

Сетевой Казахстан 9 декабря 2024г.

KAZPRAVDA . KZ . «Токаев: «ООН нуждается в реформировании»» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ принял участие в панельной сессии конференции Doha Forum. Глава государства принял участие в специальной сессии в формате Newsmaker Interview и ответил на вопросы модератора – журналиста СNN Джулии Чаттерлей. Президент Казахстана, прежде всего, высказался о важности эффективной работы ООН и возрастающей роли средних держав — «ООН как универсальная организация абсолютно необходима человечеству, альтернативы не существует. Крупные державы, к сожалению, не смогли сделать глобальный мир более безопасным. И нынешние реалии, конечно, вызывают большую озабоченность у многих стран, включая Казахстан. Поэтому ООН нуждается в реформировании. Мы считаем, что должны быть наведены мосты между крупными державами, отсутствие которых, к сожалению, привело Совет Безопасности в тупик. Так называемые средние державы, в том числе Казахстан, могут сыграть очень важную роль в продвижении мира и безопасности как на региональном, так и на глобальном уровне», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «О выборах и преемниках» — Прочитал несколько прогнозов по теме якобы досрочных выборов или изменению государственного устройства. Что тут можно сказать? Сама тема возникла в силу активизации разговоров о том, кто будет следующим президентом. Вопрос, конечно, очень интересный и традиционно популярный, но практического значения в среднесрочной перспективе не имеющий. У Токаева в запасе четыре года и вполне очевидно, что он никуда уходить не собирается… Власти политически не нужна тема преемника, поскольку она начнет нервировать и общество, и элиты, и потенциальные наследники задергаются. Но Касым-Жомарт ТОКАЕВ четко дал понять, что придерживается курса на однократное президентство в модели 2022 г. То есть, семь лет и все. Для Казахстана (как и для России и Центральной Азии) крайне важна сильная президентская власть, опирающаяся на всенародную легитимность. Она позволяет гасить множество проблем, цементировать общество, сдерживать внешнее давление и проводить централизованные реформы. И вряд ли хоть один адекватный лидер пойдет на слом этой системы.

EXCLUSIVE . KZ . Татьяна ЛАНОВАЯ – «Больше 500 тенге за доллар: почему прорвало «дамбу» системы противодействия девальвации тенге» — К концу года мы получили вновь растущую инфляцию, поднятие базовой ставки, сильную девальвацию тенге и разговоры о «долларе по 600». Ощущение, что год прошел впустую. Экономическая ситуация стала исправляться, но ее, почему-то не удержали. А главное, все увидели, что против сильной спекулятивной атаки нет инструментов скорого реагирования и противодействия. Доллар по 520 – сложившийся факт и надо сильно постараться, чтобы откатить его хотя бы по 500. Сделать это непросто, ведь главная пара игроков – Нацбанк и правительство – играют каждый в собственную игру. Дуэт получится, если решить хотя бы часть из перечисленных фундаментальных проблем. А так просто они нерешаемы. Похоже, 2024 – не единственный потерянный год.

DN . KZ . «Не отказать себе в удовольствии читать бумажную прессу» — На неделе мы, как еще около 20 других изданий в Алматы, получили письмо о том, что наше издательство — ТОО «Республиканский полиграфическо-издательский комплекс «Дәуір» — с 1 января 2025 года прекращает печать периодических изданий газетного формата. Сказать, что мы были в шоке, значит – ничего не сказать. «Дәуір» — это не только крупнейшая, но и старейшая типография в Казахстане. Остановка печати газет в ней – практически приговор бумажным периодическим изданиям в Казахстане. Конечно, есть и другие мелкие типографии, но заменить собой крупнейший полиграфический комплекс они не смогут. Объединившись с нашими коллегами, мы составили открытое обращение к руководству страны с просьбой вмешаться в эту ситуацию, чтобы сохранить печатное наследие Казахстана. Здесь же мы хотели вновь напомнить о том, почему же очень важно сохранить традицию читать с бумажных носителей в нашем обществе.

VLAST . KZ . «В поисках утраченного времени» — После перевода времени в Казахстане в единый часовой пояс UTC+5 многие казахстанцы начали выражать свое недовольство в соцсетях. Для возвращения прежнего часового пояса граждане запускали петиции и пытались провести мирные собрания, но сталкивались с отказами. Также они активно подавали иски в суды. «Власть» рассказывает, как казахстанцы борются за возвращение привычного времени, а чиновники раз за разом не слышат их требования.

TIME . KZ . «Много хлеба, мало пользы» — Министр сельского хозяйства Айдарбек САПАРОВ заверил, что основные продукты питания в Казахстане почти полностью обеспечиваются за счет местного производства. Но почему же казахстанцы продолжают тратить половину своих доходов на еду, а здоровье граждан страдает от неправильного питания? Сенатор Арман УТЕГУЛОВ отметил, что власти ориентируются на количественные показатели в части продуктов питания и не уделяют должного внимания их качеству — К сожалению, люди совершенно не информированы о наличии в продуктах таких вредных веществ. Накануне парламентских слушаний мы посетили рес­публиканскую медико-ветеринарную лабораторию и получили информацию об их работе. Например, из 1375 исследованных в 2019 году пищевых продуктов в 21 было обнаружено превышение нормы ГМО. Однако из-за снижения объемов госзаказа в последние годы резко сократились и проверочные мероприятия. В 2023 году было взято всего 320 проб. Но информации о результатах испытаний почти нет.

«Правила игры поменялись» — Девушка из Усть-Каменогорска представит Казахстан на конкурсе «Мисс мира». Национальный конкурс красоты Miss Qazaqstan-2024 назвал самых прекрасных девушек страны. Главный титул получила Багым БАЛТАБАЕВА из Усть-Каменогорска. Это только кажется, что в конкурсах красоты ничего не меняется. В этом году организаторы заявили, что согласно мировым трендам они серьезно раздвинули рамки требований. Конечно, пока у нас нет никаких движений в сторону гендерных вариаций, нет и боди-позитива, хотя дамы пышных форм уже просочились на все мировые конкурсы. Тут мы бесспорно отстаем. Послабление сделано пока в возрасте, например одной из финалисток 30 лет.

GOLOS — NARODA . KZ . «Опасность и нераскрытые преступления: самые криминальные регионы в Казахстане» — Согласно официальным данным Комитета правовой статистики Генпрокуратуры, уровень преступности в стране снизился, по сравнению с прошлым годом. Так, за первые 10 месяцев 2024 года в стране зарегистрировано 117 683 преступления. Из них: 21 301 – проступки, 2 620 – особо тяжкие преступления, 31 431 – тяжкие, 44 360 – средней тяжести, 17 971 – небольшой тяжести. По общему числу правонарушений лидируют мегаполисы, Алматы и Астана. В Алматы зарегистрировано 21 200 нарушение закона, в Астане – 16 045. Тем временем в третьем городе республиканского значения, Шымкенте, зарегистрировано 4 981 правонарушение.

ORDA . KZ . «Изъятые у казахстанских олигархов драгоценности очистят, отснимут и попробуют продать заново» — Драгоценности и люксовые часы, отнятые у олигархов, так и не смогли продать через портал электронных торгов. Поэтому теперь их очистят, лучше отснимут и попробуют продать снова. Об этом рассказал генеральный директор компании по управлению возвращёнными активами Куанышбек МУКАШ. По его словам, к продаже таких ценных и эксклюзивных вещей нужно подходить как бизнесмен — провести предпродажную подготовку, сделать «красивую картинку».

LITER . KZ . «День художника: пять казахстанских креаторов, которые вдохновляют своим искусством в сети» — 8 декабря – День художника, праздник, который напоминает нам о значимости искусства в повседневной жизни. В современном мире TikTok стал одной из популярных площадок, где художники могут делиться своим творчеством, находить благодарных зрителей и даже клиентов – покупателей картин. Liter.kz расскажет о пяти талантливых креаторах из Казахстана, которые удивляют и вдохновляют своими работами.

NOVGAZ.COM . «Раньше очень много глупостей было и потому мы много смеялись» — Как сегодня выглядит политическое искусство Казахстана. Во время визита ПУТИНА в Астану в конце ноября в городе произошло два арт-перформанса: во-первых, один из рекламных LED-экранов вместо российского триколора начал показывать флаг Украины. Во-вторых, в аэропорту Астаны художница Асель САБЫРЖАНКЫЗЫ представила в качестве подарка президенту РФ картину, на которой нарисованы Акорда и Кремль, и дав двум президентам кисточки и краски, предложила им закончить произведение искусства совместно. «Медиазона. Центральная Азия» попросила искусствоведа Валерию ИБРАЕВУ рассказать о состоянии артивизма в Казахстане и Центральной Азии и самых ярких его проявлениях.

CHECK-POINT.KZ. «Люди и явления: как Батыр вернул казахский контент в эфир» — Проект осуществлен фондом имени Батырхана ШУКЕНОВА и является своеобразной инвентаризацией музыкального наследия независимого Казахстана. Или же кратким подведением итогов того пути, который отечественная музыка (кроме классической) прошла за 33 года. Книгу писал и собирал информацию коллектив авторов, также в преамбуле к каждой главе имеется эссе одного из музыкальных критиков или журналистов, исследовавших тему. Среди авторов и тех, кто сделал вклад в исследование, упоминаются: Мади Мамбетов, Роман Райфельд, Виолетта Тельманова, Руслан Якупов, Тамерлан Сатыбалдиев, Злата Удовиченко и многие другие.

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