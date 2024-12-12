Актуальный вопрос: как формируется тариф на электроэнергию в Казахстане?

Казахстан традиционно входит в когорту стран с невысокими ценами на электроэнергию, а дифференциация тарифов для населения дополнительно улучшает эту картину

Из чего формируется стоимость электроэнергии для населения РК? Давайте разберёмся, какова структура тарифа энергоснабжающих организаций.

Для начала поясним, что сегодня в Казахстане государственное регулирование цен распространяется на 34 предприятия, которые предоставляют услуги энергоснабжения.

Тариф этих регулируемых энергоснабжающих организаций состоит из трёх ключевых компонентов:

• 61% — затраты на покупку мощности и электроэнергии у Единого закупщика;

• 34% — тарифы на передачу электрической энергии;

• 5% — снабженческая надбавка.

Кто такой Единый закупщик? Речь идёт о ТОО «Расчётно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» Министерства энергетики РК. Его деятельность регулируется соответствующим законом.

Вернёмся к тарифам и к системе их сдерживания для населения. Чтобы снизить финансовую нагрузку на казахстанцев, тарифы для населения устанавливаются ниже себестоимости (предельной цены). Это достигается за счёт перераспределения основной нагрузки по росту цен на юридических лиц и бюджетные организации.

Отметим ещё один важный момент: согласно Закону «Об электроэнергетике», потребители имеют право оплачивать электроэнергию по дифференцированным тарифам. То есть тарифы для каждой группы потребителей рассчитываются с учётом особенностей их потребления. Это позволяет энергоснабжающим организациям устанавливать розничные цены в зависимости от потребительской категории, что способствует более справедливому распределению затрат.

Цены рассчитываются на основе Правил ценообразования на общественно значимых рынках.

В целом Казахстан традиционно входит в когорту стран с невысокими ценами на электроэнергию, а дифференциация тарифов для населения дополнительно улучшает эту картину.

К примеру, по данным Global Petrol Prices, среди 147 стран, попадающих в мониторинг, РК занимает 24-е место, со стоимостью электроэнергии в 0,046 долл. США за кВт∙ч. В топ-30 лучших в этом плане стран также входят наши соседи — Узбекистан (0,023 долл. США), Азербайджан (0,047 долл. США) и Россия (0,051 долл. США за кВт∙ч).

А вот в прочих странах СНГ (включая бывшие) ситуация заметно хуже. Так, например, в Беларуси электроэнергия обходится населению в 0,075 долл. США за кВт∙ч, в Армении — уже в 0,109 долл. США, в Молдове — в 0,131 долл. США.

Средняя цена по обследованным аналитиками государствам составила 0,152 долл. США за кВт∙ч. То есть казахстанцы платит за электроэнергию почти в 3,5 раза меньше, чем в среднем по миру.

Самые высокие цены на электроэнергию зафиксированы в Италии (0,431 долл. США за кВт∙ч), на Каймановых островах (0,433 долл. США) и на Бермудах (0,458 долл. США). Подробности приведены в инфографике.

***

© ZONAkz, 2024 г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.