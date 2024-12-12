«Человек 2024 года» — и им почти безоговорочно был назван президент страны Касым-Жомарт Токаев». «Свадьба» с ОБСЕ не состоялась». «Нацбанк и морковка». «Упавший тенге показал будущего строителя АЭС». «Смена часового пояса как «десталинизация»

Сетевой Казахстан 12 декабря 2024г.

KAZPRAVDA . KZ . «Глава государства поручил создать Совет по развитию искусственного интеллекта» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ посетил Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI. Глава государства поделился своим видением развития искусственного интеллекта в Казахстане и отметил огромный потенциал страны в IT-секторе — «Необходимо построить экономику, основанную на знаниях и инновациях. Чтобы быть технологически и экономически передовой страной, важно, прежде всего, уделять особое внимание развитию сферы человеческого капитала, цифровизации и искусственного интеллекта. В наше время без этого не обойтись. Сейчас все человечество живет в цифровом мире… Нейросети не только открывают большие перспективы, но и несут серьезные риски и угрозы. К примеру, сейчас активно создаются высококачественные фейки для распространения недостоверной информации и манипуляции общественным мнением. Надо законодательно закрепить принципы ответственного использования искусственного интеллекта, этические аспекты, а также обеспечить прозрачность и открытость в его развитии и применении».

CHECK-POINT.KZ. «От триумфов до разочарований: 2024 год в Казахстане» — Заканчивается турбулентный 2024 год, события которого не раз будут переосмыслены и отрефлексированы. И эти процессы уже начались — на днях Центр аналитических исследований «Евразийский мониторинг» представил итоги года, сделанные в формате опроса экспертов, которых попросили выделить наиболее значимые достижения, события и инициативы, которые повлияли на развитие Казахстана… Завершающим вопросом для экспертов стал выбор «Человека 2024 года», и им почти безоговорочно был назван президент страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – ««Свадьба» с ОБСЕ не состоялась» — Важно напоминать нашей власти о взятых ею на себя обязательствах накануне председательствования Казахстана в ОБСЕ в далеком 2010 году. Как я писал в те годы, «после того, что сделал Казахстан с ОБСЕ, он обязан на ней жениться». Увы, свадьба на состоялась. Сначала о Декларации. Она была принята 29 августа 2012 года. В ней отражены основные принципы парламентской открытости… Приведу лишь несколько, столь актуальных для казахстанской действительности, выдержек из документа — «Парламентская информация должна предоставляться обществу своевременно. В качестве общего правила информация должна предоставляться в реальном времени, а в случаях, когда это невозможно, парламентская информация должна публиковаться, как только это станет возможным»… Декларация ОБСЕ, принятая 29 августа 2012 года была одобрена более чем 180 организациями парламентского мониторинга гражданского общества из более чем 80 стран. Казахстанского парламента в этом демократическом ряду нет…

TIME . KZ . Петр СВОИК – «Нацбанк и морковка» — Смысл, на котором выстроен подписанный главой государства план развития до конца его президентских полномочий, напомним, удвоение ВВП, для чего все его 39 целевых показателей расписаны по годам в привязке именно к экономическому росту. Само же удвоение ВВП расписано так: нынешний, 2024 год — рост на 6,4 процента, для разгона, так сказать, в следующем, 2025-м — уже 9,6 процента, в 2027-м выход на 11,1 процента прироста ВВП и далее таким темпом. Теперь же Национальный банк официально заявляет: в этом году задание президента будет выполнено на 62-70 процентов, в следующем — на 47-57 процентов, в 2027-м — на 41-50 процентов… В общем, чем дальше, тем хуже… Между тем по конституционному закону о Национальном банке его главная и единственная задача — обеспечение стабильности цен. Стабильность цен означает их неизменность, а не рост, пусть даже всего на пять пунктов, как декларирует Нацбанк.

«Высокие отношения» — В Казахстане работникам и работодателям предлагают присваивать “звёзды”. Минтруда продолжает совершенствовать портал трудовых ресурсов. У работодателей появилась возможность оставлять отзывы о своих сотрудниках, как действующих, так и уволенных, а у работников, соответственно, о местах работы. Чиновники, однако, не новаторы в этом плане: и работодатели, и работники втихаря друг от друга давно такое практикуют. Правда, формируют исключительно черные списки…

CARAVAN . KZ . Адил УРМАНОВ — «Упавший тенге показал будущего строителя АЭС» — Франция и Южная Корея, скорее всего, не смогут принять участие в будущем конкурсе на строительство АЭС в Казахстане. А если смогут, то, вероятно, будут отвергнуты уже на первых этапах… Более того, именно колебания юаня и рубля спровоцировали падение тенге. С единственной поправкой: так как экономика Китая крупнее и стабильнее экономики России, то и юань ведет себя более стабильно… Скорее всего, эта зависимость сохранится еще 10 следующих лет: за 30 предыдущих лет она только сформировалась. Поэтому, если брать в расчет только экономическую сторону контракта, Казахстану более выгодно подписать контракт на строительство АЭС именно с Китаем или Россией. Тем более, что эти две страны уже фактически выдвинули свои предварительные предложения. Предложение Китая — АЭС из двух блоков общей мощностью в 2,4 ГВт за 20 млрд юаней за каждый блок. Это равно 5,5 млрд долларов. Предложение России – АЭС из двух блоков общей мощностью в 2,4 ГВт за 10-12 млрд долларов. При этом будет использоваться схема финансирования «строишь – управляешь — передаешь».

SPIK . KZ . Бауыржан МАХАНОВ — «Обсуждения в правительстве РК: насколько они профессиональны и полезны?» — Практически любая тема, рассматриваемая правительством, априори считается имеющей государственную важность – иначе зачем выносить ее на столь высокий уровень? Это, помимо всего прочего, предполагает профессиональное и ответственное обсуждение того или иного вопроса членами кабинета министров, а затем столь же профессиональное и ответственное информирование общественности о том, как оно прошло, какие оценки и мнения прозвучали, что предложено для решения имеющихся проблем. Но соблюдается ли данное требование?

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Смена часового пояса как «десталинизация»» — Исчерпав достаточно убогий запас аргументов по поводу смены часового пояса, госорганы включили тему «деколонизации», точнее даже «десталинизации». Министр ШАККАЛИЕВ еще в ноябре рассказывал прежняя система часовых поясов была внедрена в 1930-х гг. «в интересах командно-плановой экономики«. Эти аргументы периодически всплывают то там, то тут. Вчера наткнулся на такую, с позволения сказать, мысль — «противникам единого часового пояса стоит задуматься, не поддерживают ли они политику Сталина«. Лишний раз можно убедиться, что животный антисоветизм (особенно среди чиновников) является признаком не только идеологических взглядов, но и сомнительных умственных достоинств. Если уж на то пошло, то давайте откажемся и от иных новаций сталинского времени. Например, консолидации нынешней территории Казахстана, восстановления его исторического названия или получения статуса союзной республики, что предопределило в будущем обретение государственной независимости.

ORDA . KZ . «Об учебниках, школах и литературе на казахском. Интервью Рауана Кенжеханулы Гульнар Бажкеновой» — О качестве образования в казахских школах, нехватке учителей и о спросе на книги на казахском языке главный редактор Orda.kz Гульнар БАЖКЕНОВА поговорила с президентом ОО «Международный фонд казахского языка» и основателем Bilim Media Group Рауаном КЕНЖЕХАНУЛЫ — Ребёнок должен уметь считать, читать и понимать, что происходит в мире, из курсов физики, химии, биологии. По этим специальностям не хватает хороших преподавателей. Когда мы строим новую школу сегодня в любой точке Казахстана, проблема не найти хорошего учителя, а просто учителя. Поэтому стоит задача по воспитанию и взращиванию современных педагогов.

GOLOS — NARODA . KZ . «Новая техника стоит для красоты? Почему пожарные Казахстана тушат огонь хлопушками» — Сегодня в распоряжении казахстанских пожарных подразделений находится более 3 тысяч единиц пожарной техники различного назначения. Однако, не смотря на значительное количество техники, уровень оснащенности составляет лишь 87% от необходимого. Огнеборцы до сих пор вынуждены бороться с лесными и степными пожарами при помощи подручных средств. Почему так происходит?

ZAKON . KZ . «Покорившие мир: топ-3 самых популярных казахстанских тиктокеров 2024 года» — Аdam__official, один млн подписчиков — Настоящим прорывом года стал певец Мирфарух МИРХИНДАЙ, известный всем как Adam. Его атмосферные треки стремительно взлетели в TikTok, набрав многомиллионные просмотры. Благодаря его хитам мировое сообщество проявило огромный интерес к казахскому языку… Physicsphenom, 16,3 тыс. подписчиков — Наиболее успешно уроки в TikTok ведет Мирлан ДЖУСАМБАЕВ. Он – учитель физики в Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления в Таразе. За его плечами 13-летний стаж. Однако особое признание молодой педагог получил именно за необычный подход к преподаванию… Аisha.bookpies, 286,3 тыс. подписчиков — В разделе #Кiтапток: сообщество книголюбов – лучшей выбрана Айша БАЙДИЛЬДАЕВА. Она прочитала больше 750 книг. Аккаунт 23-летней девушки стал настоящей сенсацией. Книголюб является экспертом по новинкам и не только. Вдохновляя юзеров на чтение и помогая им разобраться в мире современной литературы, девушка отличается своим необычным подходом к процессу чтения.

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