«Мифы и реалии Дня независимости». «Загадочный визит: Путин и Назарбаев неожиданно встретились в Ново-Огарево». «Национальный фонд РК: модель управления им нужно менять. Но как?». «Почему Тимур Кулибаев богатеет, хотя лишается активов»

Сетевой Казахстан 17 декабря 2024г.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Мифы и реалии Дня независимости» — Сегодня, по поводу праздника и известных памятных дат, многие пишут про память жертв декабрьских событий 1986 года и 2011 года. Посыпают голову пеплом и пишут пафосные тексты. Все ищут некую борьбу за независимость и народный бунт, восстание и т.д. Можно, конечно, нацепить розовые или иные очки и впасть в романтические сопли, но история не ценит романтику. События 1986 года есть проявление борьбы за власть в республике и были спровоцированы, насколько можно судить, сговором ГОРБАЧЕВА и КУНАЕВА, который опроверг ранее достигнутые договоренности… Да, не спорю: первые десятилетия независимости дают немало поводов для критики. Но — давайте будем объективны. Казахстан как независимое государство состоялся. В стране социальная стабильность и межнациональное согласие. С соседями и сверхдержавами выстроены дружеские, партнерские отношения. У Казахстана нет врагов и нет территориальных споров с соседями. Экономическая система перешла от социализма к капитализму без больших катаклизмов…

NOVGAZ . COM . «Снова встретились два одиночества» — Владимир ПУТИН в президентской резиденции Ново-Огарево встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба Кремля… «В высокой политике просто так ничего происходит. Кремль передает Акорде какой-то месседж», — написал журналист Асет МАТАЕВ на своем Telegram-канале: «Говорят, что в последнее время не утихают настроения Семьи взять реванш. Так вот, как говорят информированные люди, такие месседжи они передают и Владимиру Путину. В связи с этим не беспочвенны заявления журналиста и депутата Парламента Ермурата Бапи, который уже 30 лет ведет борьбу против клана Назарбаевых. В последнее время он часто говорит о том, что Семья при помощи своих людей и медиаменеджеров ведет скрытную агрессивную информационную борьбу против страны. Их замысел состоит в том, чтобы привести к власти старшую дочь Назарбаева – Даригу»… Логическую цепочку размышлений Асета Матаева дополнила журналист казахстанского Forbes Ардак БУКЕЕВА на своей странице в Facebook: «Некоторое время назад я пыталась выяснить, что стоит за слухами о том, что Казахстан опять не доживет до нормальных президентских выборов в 2029 году. Якобы, действующий президент назначит некоего преемника, которому и передаст свои полномочия до истечения их срока, причем, довольно скоро, чуть ли не в следующем году. И большинство опрошенных мною людей (разумеется, не из ближнего к г-ну Токаеву круга, нет у меня таких знакомых) склонялись к тому, что эти слухи распространяют сами АП или КНБ, чтобы отследить и проанализировать неизбежный в таких случаях движняк».

CENTRASIA . ORG . «Загадочный визит: Путин и Назарбаев неожиданно встретились в Ново-Огарево. О чем или о ком они говорили» — Гендиректор Института региональных проблем, экс-сотрудник администрации президента РФ Дмитрий ЖУРАВЛЕВ — Назарбаев хочет символически напомнить Казахстану о том, насколько раньше было лучше, чем теперь. Для России же смысл этой встречи в том, чтобы показать, что мы помним, мы ценим, мы поддерживаем и в обиду не дадим… Завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей ГРОЗИН — Нурсултан Абишевич, оставаясь очень крупной фигурой в казахстанском политикуме тем не менее не имеет рычагов прямого влияния на принятие тех или иных решений. Да, он и отец-основатель, и стоит у начала карьер всех людей, которые в Казахстане хоть что-то из себя представляют во власти и в бизнесе, но, условно говоря, снять телефонную трубку и распорядиться отдать контракт Росатому на строительство АЭС он не может… Сейчас в Казахстане начинают понимать, что те, кто дезавуирует предыдущего правителя, закладывают мину под себя самих. Назарбаев остается влиятельной фигурой и по-прежнему принимается как аксакал юга, представляющий большинство политического класса.

KZ . MEDIA . «Асылбек Бисенбаев: «В парламентской республике «сверху» нет смысла»» — Писатель и историк Асылбек БИСЕНБАЕВ — Парламентская республика – это реальная демократизация, а тут речь идет просто об изменении авторитарной формы правления, сущность которой остается прежней. Более того, наша авторитарная система достаточно устоялась за 30 лет. Есть центральная фигура – президент и подотчетные ему правительство, парламент, судебная система. Сдержек и противовесов нет. А если менять конфигурацию, это приведет к дисбалансу политической системы и органов управления. К тому же нынешний президент вряд ли имеет столько возможностей, чтобы разворачивать подобную реформу. Он назначен на эту должность своим предшественником, следовательно, не имеет реальных полномочий главы государства. Дело в том, что Нурсултан Назарбаев никуда не ушел, он сохраняет власть и вполне способен определять основные направления политики государства.

AZATTYQ . ORG . «Задержания, замедление интернета, акции памяти. Как проходит День Независимости?» — В Казахстане 16 декабря отмечают День независимости. Накануне даты полиция перешла на усиленный режим. В нескольких регионах страны задержали ряд политически активных граждан. Им назначили административные аресты по различным обвинениям на срок от пяти до 20 суток. Одновременно пользователи интернета в Казахстане жалуются на снижение скорости подключения.

««Все олигархи равны, но некоторые равнее». Почему Тимур Кулибаев богатеет, хотя лишается активов» — Зять Нурсултана НАЗАРБАЕВА Тимур КУЛИБАЕВ, чье состояние Forbes оценивает в 5 млрд долларов, – один из немногих оставшихся на плаву представителей «старого Казахстана». С 2022 года его состояние выросло на 1,2 млрд долларов. Сейчас Кулибаев судится с комитетом по возврату активов и продает часть имеющейся недвижимости, расположенной в Казахстане, Великобритании, России, Испании и других странах. Разберемся, что происходит с одним из богатейших людей Центральной Азии.

SPIK . KZ . Куат АКИЖАНОВ, PhD – «Национальный фонд РК: модель управления им нужно менять. Но как?» — То, как у нас управляют Национальным фондом, стало отражением сложившейся в Казахстане дефектной рентно-олигархической модели неолиберального капитализма. Изначально рациональные идеи – сбережение средств для будущих поколений (сберегательная функция) и стерилизация денежной массы от неожиданного притока огромной валютной выручки в экономику, что приводит к ее перегреву (стабилизационная функция), – в итоге оказались деформированными… Изменение логики управления нефтяными доходами потребует политической воли и реформирования существующей институциональной системы. Средства от продажи природных ресурсов должны работать на развитие страны и повышение благосостояния ее граждан, а не на обогащение компрадоров. Новая экономическая политика, основанная на социальной справедливости и продуктивных инвестициях, позволит нам выйти из замкнутого круга сырьевой зависимости и построить устойчивую экономику.

RATEL . KZ . Жангельды СУЛЕЙМАНОВ, юрист – «Деградация госслужащих» — У многих чиновников какая-то необъяснимая ненависть к народу, хотя сами они – часть этого народа, у них тысячи родственников и знакомых. Они делают всё против интересов людей: проталкивают антинародные законы, их предложения направлены против общества. Если жалуешься на чиновника его начальнику или в вышестоящий орган, жалобу никогда не удовлетворят. Всегда найдут причины, чтобы оправдать виновного… Есть ещё вторая беда. Они просто «тупеют» – другого слова не подберёшь. Не понимают законов и правил, которые сами же разработали. Они перестали понимать слова – и это не преувеличение. Юристы утверждают, что за последние 8-10 лет ответы госорганов на запросы превратились в простое цитирование законов.

GOLOS — NARODA . KZ . Анна ВЕЛИЧКО – «Вагоны, пациенты и телки: за что ругали чиновников аудиторы в 2024 году?» — Каждый отчет Высшей аудиторской палаты для казахстанцев как трагикомедия с элементами криминальной драмы: пока люди считают каждую копеечку, госорганы, оказывается, могут позволить себе неэффективно потратить сотни миллиардов тенге, попутно субсидируя коров-зомби и прочие сомнительные инициативы. Правда, чаще всего в ответ чиновники публикуют опровержения результатов аудита ВАП, но кому в итоге верить – каждый решает сам. А «Голос народа» решил собрать самые громкие расследования аудиторов за 2024 год и хотя бы примерно посчитать – сколько денег были, согласно этим расследованиям, потрачены неэффективно. Отчет Высшей аудиторской палаты о состоянии дел в министерстве сельского хозяйства мало кого оставил равнодушным. Шутка ли – 142 млрд тенге ведомство потратило неэффективно, а 2 млрд тенге и вовсе – с нарушениями…

CARAVAN . KZ . Сергей ТУНИК – «Куда и кому уходят пенсионные накопления» — Почему европейские старики и старухи, накопив на старость, путешествуют по всему миру, а наши – только на свои дачи?.. На 1 ноября 2024 года вкладчиков ЕНПФ с накоплениями от 35 до 40 млн тенге – почти 600 человек. Более 40 млн тенге – 1270 клиентов. Средняя сумма накоплений «рядовых» вкладчиков ЕНПФ составляет чуть более 1,8 млн тенге. Чтобы к 63 годам казахстанскому мужчине накопить 40 «лямов», ему надо сейчас ежемесячно отчехлять 360 тысяч тенге в ЕНПФ. По нынешним меркам – средняя зарплата? Получается, что на «достойную» пенсию у нас накопило менее одного процента граждан Казахстана?

FORBES . KZ . «Что смущает инвесторов в грядущем IPO Отбасы банка» — Под занавес 2024 года национальный управляющий холдинг «Байтерек» — единственный акционер Отбасы банка — заявил о грядущей продаже доли госпакета путем проведения IPO. Отказ государства от части акций лидера ипотечного рынка в пользу частных инвесторов основан на желании возвратить средства, потраченные на создание банка, а также привлечь капитал для дальнейшего роста кредитования через создание новых инструментов. За период с 2003 по 2011 год государство инвестировало в банк 78,3 млрд тенге в виде уставного капитала.

LITER . KZ . «Манипуляция в СМИ и соцсетях: как распознать скрытые механизмы влияния» — Сегодня информация — это не просто средство коммуникации, но и мощное оружие влияния. Манипуляция в СМИ и соцсетях стала настолько изощренной, что порой сложно отличить факты от намеренного искажения. Президент международного фонда защиты свободы слова “Әділ сөз” Карла ДЖАМАНКУЛОВА рассказала, как отличить манипуляцию от пропаганды и какие формы этого явления наиболее распространены в современном медиапространстве — Стоит отметить, что манипуляция в информации — это целенаправленное искажение или представление данных таким образом, чтобы повлиять на восприятие или действия аудитории. Мы должны отличать манипуляцию от пропаганды, когда такие действия носят особенно губительный характер. Также, заимствуя из английского языка, мы различаем мизинформацию, неверные данные, распространяемые без злого умысла, от дезинформации, то есть ложных сведений, распространяемых преднамеренно и с особым умыслом.

TIME . KZ . Лэйла ТАСТАНОВА — «Почему лучше попридержать язык» — В самом деле, надо ли информировать общество о деталях досудебного следствия, особенно по громким делам?.. Но тогда напрашивается вопрос: почему по каким-то преступлениям полиция сразу выдает подробности, причем чуть ли не с уже обвинительным уклоном в отношении подозреваемого, а по другим — не менее резонансным — отделывается куцей оговоркой “в интересах следствия иная информация разглашению не подлежит”? Откуда и почему такая избирательность? На этот вопрос “Времени” ответил адвокат Нурлан БЕЙСЕКЕЕВ — В статье 201 УПК говорится о том, что разглашать сведения, ставшие известными в ходе следственных действий, не имеют права участники процесса, то есть свидетели, понятые, эксперты и так далее. Но сам орган уголовного преследования не является участником процесса, то есть лицом, не имеющим права разглашать сведения. Для них не установлен такой запрет. А что не запрещено, то разрешено! Поэтому, я считаю, надо в 201-ю статью их включить! То есть и следственному органу запретить разглашать данные досудебного расследования.

«Не нравится — жалуйтесь!» — За последние пять лет более чем вдвое выросло количество жалоб казахстацев на нарушение их потребительских прав. Больше всего граждане недовольны услугами в сферах транспорта, финансов, туризма и образования. Если в 2020 году зафиксировали 21 тысячу обращений, то в 2023-м их количество возросло до 50 тысяч, а в 2024 году — до 56 тысяч. Аналогичный рост жалоб отмечается в отраслевых государственных и местных исполнительных органах, где за 9 месяцев этого года зарегистрировали более 121 тысячи жалоб.

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