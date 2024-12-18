Не переплачивайте за отопление! Приборы учёта тепла уберегут от более чем 20% расходов

Текущий отопительный сезон вновь поднимает всегда актуальные вопросы: как не переплачивать за необходимое тепло? Расскажем о важном — о приборах учёта.

Для точного измерения тепловой энергии потребители в Казахстане обязаны устанавливать приборы учёта. Однако одного монтажа недостаточно, поскольку со временем устройства могут терять точность из-за износа или внешних факторов. Регулярная поверка приборов помогает выявлять неисправности и избегать ошибок в расчётах.

Приборы учёта тепловой энергии должны быть зарегистрированы в Реестре государственной системы обеспечения единства измерений и иметь подтверждающие документы о первичной или периодической поверке. Их обслуживание, ремонт и поверка проводятся в зависимости от балансовой принадлежности.

Согласно Закону «Об обеспечении единства измерений», приборы учёта, используемые в сфере государственного метрологического контроля, проходят поверку раз в 4-5 лет (в зависимости от типа). Выполняют поверку государственные или аккредитованные метрологические службы.

Самое главное: тепловая энергия является дорогостоящим и технически сложным для учёта ресурсом. Своевременная поверка приборов её учёта обеспечивает гражданам три ключевых преимущества:

снижение расходов на отопление и горячее водоснабжение за счёт точных расчётов; достоверность данных о фактическом потреблении тепловой энергии, что исключает переплату; выявление утечек теплоносителя в системе теплоснабжения, что помогает минимизировать затраты на потери тепла.

Если срок поверки индивидуального прибора учёта тепловой энергии истёк, оплата услуг теплоснабжения производится по утверждённым нормам потребления, которые значительно превышают суммы, рассчитанные по данным приборов учёта.

Напомним: законодательство в сфере естественных монополий предусматривает дифференциацию тарифов в зависимости от наличия или отсутствия приборов учёта тепловой энергии.

Покажем на примере Астаны. В этом холодном северном городе разница между тарифами для потребителей с приборами учёта (3176,43 тг/Гкал без НДС) и без них (3821,11 тг/Гкал без НДС) составляет 20,3%. Такая дифференциация направлена на стимулирование установки и своевременной поверки приборов учёта, а также на экономное потребление тепловой энергии.

Текущий отопительный период ещё длится, поэтому для наглядности приведём данные за полный прошлый — 2023/2024 годов.

Подробные данные в помесячной разбивке можно увидеть в таблицах. Это расчёты на стандартную двухкомнатную квартиру в Астане площадью в 65 кв. м. Мы видим, что жильцы такой квартиры без приборов учёта тепловой энергии переплачивали в зависимости от месяца 0,9–5,2 тыс. тг, и чем холоднее было на улице, тем больше оказывались ненужные переплаты. В целом за сезон так можно переплатить более 23 тыс. тг.

А в графике ниже максимально наглядно видно, как растут лишние затраты, бьющие по семейному бюджету, в зависимости от холодов. Платежи ожидаемо соразмерны выработанному объёму тепла, что также видно в графике.

Поэтому повторим: важно требовать от ОСИ/КСК/УК своевременной установки и поверки общедомовых приборов учёта тепла, а в частных домах — следить за индивидуальными приборами!

В 2024 году в Астане, по данным АО «Астана Теплотранзит», из 1001 прибора учёта тепловой энергии, установленного в многоквартирных домах, 39% (391 прибор) не прошли поверку. Несвоевременная поверка приводит к увеличению расходов на коммунальные услуги, снижению достоверности данных по фактическому потреблению и потерям тепловой энергии.

Средний уровень оснащённости приборами учёта в сфере теплоснабжения по Казахстану составляет 74,1%. Для сравнения: в Астане этот показатель достигает 99,6%, а в Западно-Казахстанской области — 99,3%. Высокая оснащённость приборами учёта в этих регионах позволяет потребителям точнее отслеживать свои расходы и способствует энергосбережению.

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Информация предоставлена Ranking.kz

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