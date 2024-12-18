Не переплачивайте за отопление! Приборы учёта тепла уберегут от более чем 20% расходов

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Текущий отопительный сезон вновь поднимает всегда актуальные вопросы: как не переплачивать за необходимое тепло? Расскажем о важном — о приборах учёта.

Для точного измерения тепловой энергии потребители в Казахстане обязаны устанавливать приборы учёта. Однако одного монтажа недостаточно, поскольку со временем устройства могут терять точность из-за износа или внешних факторов. Регулярная поверка приборов помогает выявлять неисправности и избегать ошибок в расчётах.

Приборы учёта тепловой энергии должны быть зарегистрированы в Реестре государственной системы обеспечения единства измерений и иметь подтверждающие документы о первичной или периодической поверке. Их обслуживание, ремонт и поверка проводятся в зависимости от балансовой принадлежности.

Согласно Закону «Об обеспечении единства измерений», приборы учёта, используемые в сфере государственного метрологического контроля, проходят поверку раз в 4-5 лет (в зависимости от типа). Выполняют поверку государственные или аккредитованные метрологические службы.

Самое главное: тепловая энергия является дорогостоящим и технически сложным для учёта ресурсом. Своевременная поверка приборов её учёта обеспечивает гражданам три ключевых преимущества:

  1. снижение расходов на отопление и горячее водоснабжение за счёт точных расчётов;
  2. достоверность данных о фактическом потреблении тепловой энергии, что исключает переплату;
  3. выявление утечек теплоносителя в системе теплоснабжения, что помогает минимизировать затраты на потери тепла.

 

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Если срок поверки индивидуального прибора учёта тепловой энергии истёк, оплата услуг теплоснабжения производится по утверждённым нормам потребления, которые значительно превышают суммы, рассчитанные по данным приборов учёта.

Напомним: законодательство в сфере естественных монополий предусматривает дифференциацию тарифов в зависимости от наличия или отсутствия приборов учёта тепловой энергии.

Покажем на примере Астаны. В этом холодном северном городе разница между тарифами для потребителей с приборами учёта (3176,43 тг/Гкал без НДС) и без них (3821,11 тг/Гкал без НДС) составляет 20,3%. Такая дифференциация направлена на стимулирование установки и своевременной поверки приборов учёта, а также на экономное потребление тепловой энергии.

 

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Текущий отопительный период ещё длится, поэтому для наглядности приведём данные за полный прошлый — 2023/2024 годов.

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Подробные данные в помесячной разбивке можно увидеть в таблицах. Это расчёты на стандартную двухкомнатную квартиру в Астане площадью в 65 кв. м. Мы видим, что жильцы такой квартиры без приборов учёта тепловой энергии переплачивали в зависимости от месяца 0,9–5,2 тыс. тг, и чем холоднее было на улице, тем больше оказывались ненужные переплаты. В целом за сезон так можно переплатить более 23 тыс. тг.

А в графике ниже максимально наглядно видно, как растут лишние затраты, бьющие по семейному бюджету, в зависимости от холодов. Платежи ожидаемо соразмерны выработанному объёму тепла, что также видно в графике.

Поэтому повторим: важно требовать от ОСИ/КСК/УК своевременной установки и поверки общедомовых приборов учёта тепла, а в частных домах — следить за индивидуальными приборами!

 

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В 2024 году в Астане, по данным АО «Астана Теплотранзит», из 1001 прибора учёта тепловой энергии, установленного в многоквартирных домах, 39% (391 прибор) не прошли поверку. Несвоевременная поверка приводит к увеличению расходов на коммунальные услуги, снижению достоверности данных по фактическому потреблению и потерям тепловой энергии.

Средний уровень оснащённости приборами учёта в сфере теплоснабжения по Казахстану составляет 74,1%. Для сравнения: в Астане этот показатель достигает 99,6%, а в Западно-Казахстанской области — 99,3%. Высокая оснащённость приборами учёта в этих регионах позволяет потребителям точнее отслеживать свои расходы и способствует энергосбережению.

 

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Информация предоставлена Ranking.kz

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