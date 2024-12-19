Соседи далеко позади: интернет в РК «летает» на скорости 5G

Тем временем абсолютным лидером по скорости интернета в регионе стал именно казахстанский оператор

Согласно исследованиям самой авторитетной компании на рынке телекоммуникаций в мире Ookla (Speedtest Intelligence), Казахстан в очередной раз продемонстрировал лучшие показатели скорости интернета в Центральной Азии и не только. Аналитики исследовали определённые страны из Евразийского региона, в том числе и страны ЦА.

В отчёте указывается, что медианная скорость загрузки мобильных данных для всех технологий на всех выбранных рынках, за исключением Монголии, постепенно улучшалась в период с четвёртого квартала 2022-го по третий квартал 2024 года.

Аналитики также отметили: рынки, внедрившие 5G или находящиеся на ранних стадиях развёртывания связи пятого поколения, показали общее увеличение скорости интернета.

Непосредственно в РК скорость интернета в третьем квартале 2024 года составила 53,26 Мбит/с — существенно выше, чем в других рассматриваемых странах. Казахстан стал одной из первых стран в Центральной Азии, запустивших коммерческий 5G. Развёртывают сеть пятого поколения два мобильных оператора связи — Tele2 и Kcell. Оба активно расширяют свои сети в крупных городах страны. К июню 2024 года они установили более 1,1 тыс. базовых станций 5G в 20 городах и продолжают работу по дальнейшему расширению покрытия.

Следом за Казахстаном идёт Кыргызстан, где медианная скорость интернета в третьем квартале составила 41,36 Мбит/с. В Узбекистане показатель достиг лишь 38,96 Мбит/с.

Как отмечается в отчёте, мобильный рынок Казахстана является высококонкурентным. На рынке действует три оператора — Tele2, Kcell и Beeline, — которые вносят большой вклад в развитие телекоммуникаций страны, обеспечивая широкое покрытие мобильной сетью и достигая высоких показателей проникновения.

Среди операторов мобильной связи Tele2 в очередной раз стал самым быстрым мобильным провайдером в РК. На основе данных Speedtest Intelligence для всех технологий, в первом полугодии 2024 года средняя скорость у этого оператора составила 55,12 Мбит/с. Kcell занял второе место с показателем 48,70 Мбит/с, на третьем оказался Beeline со скоростью 27,94 Мбит/с.

При этом в крупных городах, таких как Астана и Алматы, Tele2 показывает более высокую скорость интернета: рекордные 78,55 Мбит/с и 102,99 Мбит/с соответственно. Это связано, в первую очередь, с развёртыванием 5G. Кроме того, Tele2 стал самым быстрым мобильным оператором в Центральной Азии, являясь драйвером развития телеком-сектора в Казахстане.

Что касается качества видео, Speedtest Intelligence показывает, что у Tele2 в первой половине 2024 года было самое быстрое медианное адаптивное время запуска для всех мобильных технологий в Казахстане, вместе взятых: 2,03 секунды. Kcell отстал ненамного: 2,09 секунды. У Beeline показатель составил 2,46 секунды.

Таким образом, международное агентство в очередной раз подтверждает высокий уровень развития мобильного интернета в Казахстане и его лидирующие позиции в регионе.

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Информация предоставлена Finprom.kz



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