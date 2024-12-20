«Культурная деградация в Казахстане: можно ли переломить тенденцию?». «Почему в Казахстане не ценится «человек труда»?». «Особенности национальной бедности». «Давление Казахстана на нефтяные компании вряд ли заставит их уйти». «Были ли соавторы у «Аз и Я»?»

Сетевой Казахстан 20 декабря 2024г.

KAZPRAVDA . KZ . «Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода» — Министр культуры и информации в интервью подвела итоги деятельности ведомства за уходящий год и обозначила фронт работы на ближайшую перспективу — В первую очередь, информполитика направлена на освещение деятельности Главы государства и госорганов, информационное сопровождение Посланий Президента, его месседжей, данных на Национальном Курултае, экологической акции «Таза Қазақстан», инициативы «Закон и Порядок», не говоря уже о текущих событиях в жизни страны – информационная повестка очень разнообразна и обширна.

SPIK . KZ . Сауле ИСАБАЕВА — «Культурная деградация в Казахстане: можно ли переломить тенденцию?» — Создается ощущение, что в нашей стране никто не занимается «окультуриванием» народа в широком смысле этого слова. И последствия этого мы уже вовсю наблюдаем: низкий культурный уровень большей части населения ведет к архаизации массового сознания, к росту агрессии и других асоциальных проявлений, к тому, что авторитетами в глазах многих казахстанцев становятся крикуны и популисты… При этом Министерство культуры и информации, соответствующие управления и отделы на местах, похоже, слишком узко понимают свою миссию. Они ориентированы, главным образом, на государственную поддержку издания книг (которые мало кто читает), кинопроизводство (отечественные фильмы, снятые по госзаказу, терпят фиаско в прокате, за очень редким исключением), проводят всевозможные конкурсы и фестивали, которые охватывают довольно узкий круг участников. В этой связи возникают вопросы. Надо ли перестраивать работу госорганов и госучреждений, отвечающих за культуру? Как это сделать? Какие цели и задачи должны стать для них приоритетными?

«Почему в Казахстане не ценится «человек труда», и как вернуть ему престиж?» — В последние годы с самых высоких трибун, в том числе с президентской, стали все чаще говорить о необходимости повышения статуса и престижа «человека труда». В частности, в 2022-м был принят трехлетний комплексный план по продвижению в обществе идеологии ценности труда, а 2025-й даже объявлен Годом рабочих профессий… И сразу же появились инициативы, от которых попахивает кампанейщиной и показухой. К примеру, Министерство труда и социальной защиты объявило ежегодный смотр «Еңбек жолы» с целью выявления лучших трудовых династий и лучших молодых работников производства. Министерство культуры и информации организовало писательский конкурс «Ерлік пен еңбек дастаны», а также вместе с партией «Аманат» — айтыс на тему «Төрлет, еңбек адамы».

GOLOS — NARODA . KZ . «Особенности национальной бедности: Всемирный банк проанализировал Казахстан» — Эксперты Всемирного банка отмечают: за последние 20 лет доля бедных в Казахстане значительно сократилась. Правда, в основном благосостояние граждан росло в 2006 – 2013 годах, после был новый откат в доходах граждан из-за кризиса, однако уже к 2021 году удалось снизить процент бедности до 8,4% в среднем по Казахстану, однако не везде. Вот уже более 10 лет подряд в Казахстане почти не растет численность так называемого «среднего класса» — граждан, которые могут себе позволить достойную жизнь на свои доходы. А вот портрет бедных казахстанцев незначительно, но тревожно меняется: в этой категории все чаще можно встретить семьи с детьми. Поэтому Всемирный банк, в целях борьбы с бедностью, рекомендует Казахстану в первую очередь как можно скорее внедрить прогрессивную шкалу налогообложения.

VLAST . KZ . «Давление Казахстана на нефтяные компании вряд ли заставит их уйти» — Более 10 лет правительство Казахстана жестко наказывает компании нефтегазового сектора за экологические нарушения. Правительство уже не раз пыталось добиться от нефтяных предприятий уступок с помощью экологических штрафов. Но эксперты отмечают, что недавний штраф в $4,4 млрд против иностранных компаний, разрабатывающих месторождение Кашаган, выглядит как попытка вытеснить их с казахстанского рынка… Пока продолжается юридический спор по поводу экологического штрафа, правительство Казахстана подало еще один иск. На этот раз в арбитражный суд, на сумму $160 млрд, но против тех же нефтяных компаний. В новом деле правительство пытается доказать, что оно получило несправедливую компенсацию по соглашению о разделе продукции (СРП) с другими акционерами NCOC.

«Минздрав исключит первичную медицинскую помощь из ГОБМП» — Министерство здравоохранения разработало поправки в закон об «обязательном социальном медицинском страховании». Согласно им, первичную медицинскую помощь перенесут из гарантированного бесплатного пакета в ОСМС. Эта затронет 2,5 млн самозанятых граждан, которые не делают взносы в фонд ОСМС. В том числе безработных. В ведомстве отмечают, что нововведение будет способствовать их выходу из тени. При этом доступность медуслуг для них останется прежней – ее будут обеспечивать акиматы, если самозанятые не начнут делать отчисления. Законопроект также поможет перенести нагрузку по финансированию медицины с государства на граждан: с 2027 года расходы на 70% будут покрываться за счет ОСМС.

CARAVAN . KZ . Адил УРМАНОВ – «Более 2,5 миллионов казахстанцев получают зарплату в конвертах: что не так с нашими налогами» — В итоге сама система налогообложения заработной платы в Казахстане еще и очень сложна для исчисления. Поэтому многие предприятия вынуждены нанимать еще одного бухгалтера, который занимается только заработной платой. Что, кстати, еще больше напрягает фонд оплаты труда. Например, при зарплате в 250 000 тенге (эту сумму работник получит полностью, «чистыми») работодатель должен заплатить семь видов налогов и платежей. Общая сумма налогов и социальных платежей с 250 000 тенге равна 98 885 тенге, что составляет около 40 %, считает Максим БАРЫШЕВ. «Около 2,5 млн работников получают зарплату в конвертах. По итогам следующего года нагрузка вырастет еще на 2,5 %, и число конвертов вырастет, — рассказал на этом же вебинаре заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Тимур ЖАРКЕНОВ. — Мы против этого. Мы за то, что эту нагрузку надо снижать. Надо работать над издержками. Первое, что приходит в голову – оптимизация расходов государства».

CHECK-POINT.KZ. Мурат ХАЛИЛОВ – «В этот день. 70-летие Жезказгана, латиница и «Кыз-Жибек»» — 20 декабря 1928 года Центральный исполнительный комитет Казахской Автономной ССР принял постановление о переводе письменности казахского языка с арабской графики на латинизированный алфавит. Для этих целей на базе латинских символов был специально разработан алфавит Жаналiп… А мы перенесемся в самый центр Казахстана — в Улытау. Именно так сейчас называется бывшая Джезказганская область, вошедшая в период оптимизации в Карагандинскую. 20 декабря 1954 года рабочий поселок Жезказган с 30-тысячным населением получил статус города… А теперь немного о культуре. 20 декабря 1970 года состоялась премьера первого казахского широкоформатного фильма «Кыз-Жибек», который быстро стал классикой отечественного кинематографа…

EXCLUSIVE . KZ . «Были ли соавторы у «Аз и Я»?» — В следующем году знаменитое эссе Олжаса СУЛЕЙМЕНОВА «Аз и Я» отметит свое 50-летие. Оно настолько потрясло весь тюркский и нетюркский мир, что круги от этого события расходятся до сих пор. Недавно, например, промелькнула информация о том, что соавтором этой книги является профессиональный тюрколог Азат СУЛЕЕВ – Это в общем и в целом красивая городская легенда, – заявил его сын, известный алматинский журналист Джанибек СУЛЕЕВ, заметив, что «разумеется, некая основа у нее имеется». – Но мы же должны придерживаться правды, основанной на фактах, – говорит он. – Да, отец был дипломированным тюркологом. Выпускник восточного отделения филологического факультета МГУ, в первой половине 60-х он пришел работать в Союз писателей Казахстана референтом в отдел связей с братскими и зарубежными литературами...

ORDA . KZ . «Осуждённый экс-министр Мухамедиулы призвал Токаева остановить «вакханалию беззакония»» — Бывший министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек МУХАМЕДИУЛЫ, приговорённый к 11 годам лишения свободы, направил письмо в адрес президента страны Касым-Жомарта ТОКАЕВА. В нём он сердечно хвалит выбранный президентом курс построения справедливого общества и высоко оценивает его недавние обращение к народу Казахстана.

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