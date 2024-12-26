«Отсутствие понятной и разделяемой большинством граждан государственной идеологии кратно множит риски подрыва политической и социальной стабильности». «Минул еще год противостояния». «Пять партий, которые нужны Казахстану»

Сетевой Казахстан 26 декабря 2024г.

SPIK . KZ . «Угрозы для Казахстана. Часть 2-я: невнятная идеология и «ловушка популизма»» — Отсутствие понятной и разделяемой большинством граждан государственной идеологии кратно множит риски подрыва политической и социальной стабильности. Это аксиома, которая регулярно находит подтверждение в опыте разных стран мира, погружающихся в хаос и анархию. Недавний пример смещения президента Асада в Сирии – тому яркое свидетельство. Несмотря на то, что формально идеологическая работа в Казахстане ведется, она традиционно носит ситуативный характер. Образа будущего, к которому идут страна и ее граждане, так и не сформировано. А периодически предпринимаемые попытки обозначить его в рамках сложно структурированных концепций, стратегий и государственных программ («Казахстан-2030», «Рухани Жангыру», «Общество всеобщего труда» и проч.) провалились, поскольку были далеки от прагматизма повседневной жизни и вытекающего из этого прагматизма общественных запросов. Ничего, кроме когнитивного диссонанса и откровенных насмешек, они не вызвали. Как принято говорить в таких случаях: «Холодильник всухую обыгрывает телевизор», или «Я бы хотел жить в стране, которую показывает «Хабар».

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Минул еще год противостояния» — Это был год «пятилетки» ТОКАЕВА у руля государства. В связи с этим отмечу три общих тенденции: Первая заключается в том, что во всех, упомянутых выше важных, событиях присутствует как рецидивы прошлого, так и робкие ростки (заявленных, но, увы, пока не реализованных властью) новаций. До сих пор ни одна из сторон не одержала победу. Таким образом, можем смело утверждать, что этот год был еще одним годом противостояния между старым и Новым Казахстаном. Вторая тенденция заключается в том, что, критикуя власть, люди уже не упоминают первого президента, и вектор негодования направлен в сторону действующего главы государства. Похоже, возможности периода, когда сначала критиковали правительство, а потом переходили на личность президента, чем довольно умело и ловко (и не без определенного успеха) манипулировал Назарбаев, бездарно потеряны). Третья тенденция имеет, скорее всего, морально-психологическое, содержание. Речь — о сравнении гражданами стиля государственного управления и кадровой политики: назарбаевского и токаевского периодов. И оно не всегда в пользу второго. Потому нередки ностальгические и провокационные идеологемы типа: «А при Нуреке такого не было».

EXCLUSIVE . KZ . «Пять партий, которые нужны Казахстану» — Многие казахстанцы считают, что нынешние партии в парламенте не представляют их интересы. Поэтому люди мало интересуются политикой и деятельностью депутатов, игнорируют выборы. PaperLab провели исследование ландшафта политических ценностей Казахстана, чтобы разобраться, какие партии могли бы представлять интересы народа и вызвать доверие граждан. – Вопросы были дихотомические, то есть нужно было согласиться с одним из двух утверждений. Например, «Казахстану нужен сильный лидер, который стоит над остальными органами власти» либо «Казахстану нужен лидер, подотчётный органам власти и гражданам». Или, например, по роли женщин: «Женщины должны заниматься воспитанием детей и домашним хозяйством» либо «Каждая женщина вправе сама определять свои жизненные приоритеты», – рассказывает исследовательница исследовательского центра PaperLab Анастасия РЕШЕТНЯК.

RATEL . KZ . «Тейфель: Перевод времени — откровенно антинародня реформа» — Ничем всерьез не мотивированное введение единого времени для всей Республики Казахстан, наносящее очевидные ухудшения условий работы и качества жизни для значительной части жителей республики, следует признать ничем не оправданным произволом властных органов. Необходимо отменить эту вредную реформу безотлагательно, не устраивая бесполезные и ненужные, дорогостоящие исследования.

TIME . KZ . Токнияз КУЧУКОВ — «Лимоны агента Саныча» — За последние почти три года в Казахстан вернули свыше триллиона тенге незаконно выведенных активов в виде денег, ценных бумаг, недвижимости и драгоценностей из Австрии, Франции, Лихтенштейна, Эмиратов, Турции, России и других стран. Между тем казну можно было бы еще нехило пополнить, если бы надзорные и специальные органы обратили внимание на миллионы долларов, которые в свое время заработали некоторые высокопоставленные сотрудники бывшей, давно расформированной финансовой полиции в рамках “хоргосского дела”.

FORBES . KZ . «Как заработать на YouTube: опыт Гульжаннат Нурушевой» — Блогер — такая же профессия, которая требует самоотдачи, больших временных затрат, креативности, тонкого расчета, эмпатии и определенных технических навыков. И, конечно же, приносит неплохой доход. Наша собеседница Гульжаннат НУРУШЕВА — успешный фуд-блогер и участница рейтинга Forbes «30 до 30». У ее YouTube-канала на сегодняшний день более полутора миллионов подписчиков, а некоторые видео набрали более пяти миллионов просмотров. В интервью Forbes Woman она рассказала о том, как создать успешный проект на YouTube, какой доход он приносит, как на ее контенте зарабатывают подписчики и можно ли совмещать эту работу с ролью жены и мамы. А заодно поделилась мнением о том, насколько велика вероятность того, что соцсети вытеснят из инфополя традиционные СМИ.

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