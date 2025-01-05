«Месседжи-2025. Важные мысли из интервью Токаева», «Угрозы для Казахстана. Часть 4-я: эрзац-партии и деструктивные силы», «Лукашенко обратился к главам государств ЕАЭС»

Сетевой Казахстан 5 января 2025г.

SPIK.KZ. «Угрозы для Казахстана. Часть 4-я: эрзац-партии и деструктивные силы» — Анонсированный в 2022-2023 годах, после событий Кантара, путь либерализации партстроительства пока не принес ощутимых результатов. Партии в Казахстане так и не стали действенным каналом обратной связи между властью и обществом. Пустующую нишу со всё большей очевидностью захватывает «внесистемная» гражданская активность, которая зачастую несёт в себе радикализм и деструктив.

Существующие в стране партии, по сути, насильно встроены в политический процесс и выполняют больше декоративную роль. Они несамостоятельны в выборе политической повестки и вынуждены подстраиваться под заданный властью дискурс, что идеологически обесценивает их и превращает в прослойку обыкновенных лоббистов, продвигающих на государственном уровне интересы определенных внутриэлитных групп.

SPUTNIK.KZ. «Лукашенко обратился к главам государств ЕАЭС» — С 1 января Беларусь приняла председательство в органах Евразийского экономического союза.

«2025 год для Евразийского экономического союза будет знаковым: завершается пятилетка реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции и закладывается фундамент для старта нового этапа и воплощения в жизнь Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь». В связи с этим в целях укрепления плодотворного интеграционного взаимодействия государств — членов Союза предлагаем определить следующие основные приоритеты, которые должны оказаться в центре нашего общего внимания в наступившем году», — отметил Лукашенко.

EXCLUSIVE.KZ. «Главное о 2024 годе: Провальные обещания, кризисы и укрепление автократий» — 2024 год стал переломным моментом для мировой политики и экономики. Это был год значимых выборов, усиления автократических режимов и глобальной экономической нестабильности. Многие аналитики предсказывали перемены в политическом ландшафте, однако итоги года показали, что автократические лидеры во всем мире не только удержали свои позиции, но и значительно укрепили свою власть.

В начале года политическая обстановка в мире была наполнена ожиданиями значительных изменений.

CHECK-POINT.KZ. «Месседжи-2025. Важные мысли из интервью Токаева» — Интервью Касым-Жомарта Токаева в самом начале года, похоже, стало доброй традицией. Оно освещает некоторые программные моменты, которые коротко и ясно были выражены в названии материала («Цель – укрепить экономику и суверенитет»), а также, что немаловажно, демонстрирует личностное отношение главы государства к тем или иным событиям. Понятно, что прежде всего интервью рассчитано на «внутреннего пользователя», на чиновников и граждан, но в нем есть определенные моменты, которые полезно было почитать и усвоить зарубежному читателю.

KZ.KURSIV.MEDIA. «Кого осудили после Кантара» — После Январских событий 2022 года в Казахстане прошла серия кадровых перестановок, а многие высокопоставленные чиновники получили тюремные сроки. Среди осужденных есть родственники Назарбаева, бывшие сотрудники КНБ и полиции, а также казахстанцы, ставшие участниками событий.

CARAVAN.KZ. «Новый год или Наурыз: будут ли казахстанцы выбирать» — Напомним, что в прошлом году депутат Сената Али Бектаев внезапно предложил отменить Новый год. Мол, хватит нам этих ёлок, гирлянд и мишуры.

Это чужой праздник, а вот Наурыз — наш исконный период солнечного цикла и обновления природы. Идея, надо сказать, вызвала немало улыбок. Но, давайте честно, после перевода страны на единый часовой пояс любое предложение, даже самое экзотическое, заставляет нас насторожиться. Кто знает, вдруг однажды решат немного поправить календарь?

Главным аргументом депутата были огромные затраты на новогодние гулянья. По его словам, все эти корпоративы, елки акимов для школ и утренники в детских садах требуют немалых средств. Плюс к этому родители ищут дорогие подарки и игрушки, исполняя желания своих детей. И вся эта предновогодняя суета бьёт по карману и государства, и граждан. А вот Наурыз, мол, идеален для экономики.

ZAKON.KZ. «Как изменились пенсии и пособия в 2025 году в Казахстане» — Согласно данным ведомства, с 1 января 2025 года размеры всех видов государственных пособий и базовой пенсионной выплаты увеличены на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии – на 8,5%, т.е. с опережением уровня инфляции на 2%.

Кроме того, начиная с 2023 года в течение пяти лет осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной – до 120%.

ORDA.KZ. «Было/стало: как сейчас выглядят здания, пострадавшие во время Кантара» — Уже три года прошло с Январских событий, унесших жизни 238 человек. Эпицентром Кантара стала алматинская площадь Республики, она же Новая площадь. Снимки горящего акимата и соседних с ним зданий в те дни облетели весь мир. В годовщину Кровавого января журналисты Orda.kz посмотрели, что стало с этими зданиями.

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