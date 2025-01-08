«Безусловный базовый доход для всех: путь к построению здоровой экономики в РК», «Казахстан будет готовить специалистов для будущей АЭС», «Что можно позволить себе на прожиточный минимум в Казахстане»

Сетевой Казахстан 8 января 2025г.

SPIK.KZ . «Безусловный базовый доход для всех: путь к построению здоровой экономики в РК» — Одной из основ новой парадигмы социально-экономического развития Казахстана может стать базовый доход – регулярная денежная выплата каждому гражданину республики безо всяких условий и независимо от его/ее социального статуса и доходов, получаемых из прочих источников. Слово «базовый» в данной концепции означает некий фундамент, на который любой казахстанец может опираться именно в силу безусловности получения денежной выплаты.

SPUTNIK.KZ . «Казахстан будет готовить специалистов для будущей АЭС» — В поддержку строительства АЭС на базе казахстанских колледжей появятся новые специальности, заявил глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев на заседании правительства.

Это такие, как:

дозиметрист;

слесарь по ремонту паротурбинного оборудования;

специалист по обслуживанию и ремонту механического оборудования атомных станций.

А также специалист в области информационных технологий на атомных станциях и так далее.

CHECK-POINT.KZ . ««Росатом» выходит из активов в Казахстане» — Российский и мировой атомный гигант «Росатом» продал доли в трех совместных проектах с «Казатомпромом». Поскольку ядерная сфера сильно зависима от политических факторов (в отличие от производства кукурузных палочек, например, или косметики), то это означает, что российские ядерщики не чувствуют себя надежно в периметре Казахстана. А вот китайские атомщики, которые купили их доли, в своих силах уверены.

KZ.KURSIV.MEDIA . ««КазМунайГаз» направил заявку на покупку российского НПЗ в Болгарии – Bloomberg» — «КазМунайГаз» хочет купить нефтеперерабатывающий завод в Болгарии, принадлежащий российскому «Лукойлу». Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на двух источников, знакомых с ходом переговоров.

В ноябре 2024 года об этом также писало издание Financial Times. Однако тогда пресс-служба «КазМунайГаза» опровергла эту информацию и заявила, что компания не собирается покупать российский НПЗ «Лукойл Нефтохим Бургас».

По информации Bloomberg, Litasco SA – дочерний нефтетрейдер «Лукойла» и основной акционер «Лукойл Нефтохим Бургас» – уже принял предложения от нескольких потенциальных покупателей НПЗ, в том числе от «КазМунайГаза».

CARAVAN.KZ . «Пенсии, зарплаты и рост цен: что принесут налоговые изменения в Казахстане» — С приходом 2025 года в Казахстане многое изменилось, и на первый взгляд — в лучшую сторону. Для уязвимых категорий граждан господдержка стала немного ощутимее. Даже реальная зарплата у наёмных работников стала чуть больше.

Ну, «больше» — это, конечно, громко сказано, но если посмотреть через лупу, то, да, прибавка есть. Но, как водится, у светлых перемен всегда есть обратная сторона. Налоговые отчисления растут и начинают подстёгивать цены. И складывается ощущение, что мы движемся по замкнутому налоговому кругу.

LITER.KZ . «Что можно позволить себе на прожиточный минимум в Казахстане» — Сумма прожиточного минимума в Казахстане в 2024 году, составившая 50 293 тенге, делится на два больших блока: 55% — это 27 661 тенге, которые выделяются на продукты питания, и 45% — 22 632 тенге, которые уходят на оплату услуг и покупку непродовольственных товаров, передает Liter.kz.

Однако реальность такова, что этот минимальный бюджет не оставляет казахстанцам большого выбора. На фоне того, что в зимний период оплата коммунальных услуг в Астане составляет 12-13 тысяч тенге, на медицину, одежду и транспорт в лучшем случае остается около 10 тысяч тенге. Что же можно позволить себе на оставшуюся сумму?

ZAKON.KZ . «В Казахстане сократили квоты на привлечение иностранной рабочей силы в 2025 году» — Министр труда приказом от 30 декабря 2024 года установила квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

Квота на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории РК на 2025 год в процентном отношении к численности рабочей силы составляет:

по разрешениям, выдаваемым местным исполнительным органом работодателю, в размере 0,2%;

на привлечение трудовых иммигрантов – в размере 3%.

FORBES.KZ . «Forbes Kazakhstan выбрал бизнесмена года» — В начале каждого года Forbes Kazakhstan объявляет о своем выборе в номинации «Бизнесмен года» по итогам года завершившегося. По единогласному мнению редколлегии журнала в этот раз им стал 40-летний Аскар Байтасов, основатель и CEO одного из самых крупных в стране ресторанных холдингов ABR.

TENGRINEWS.KZ . «Афера с дубайским шоколадом закончилась судом в Астане» — В Астане мужчину осудили за мошенничество, связанное с дубайским шоколадом. Аферист представлялся продавцом и обещал товар, собрал с доверчивых покупателей более 300 тысяч тенге, но сладости они так и не получили, подробнее рассказывает Tengri Life.

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