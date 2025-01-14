«Теперь имущество Назарбаева и членов его семьи, согласно Закону, будут скрыты от глаз общественности». «Дефицит бюджета в Казахстане нарастает как снежный ком». «Членам правительства очень важно понимать, что самый страшный грех на земле – это трусость»

Сетевой Казахстан 14 января 2025г.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Укрылись Законом» — Тут — два аспекта. Первый — заключается в том, что ТОКАЕВ по каким-то причинам хотел бы отгородиться от общественного внимания после ухода с поста президента (во всяком случае, он заявлял, что не будет баллотироваться в третий раз). Второй аспект заключается в личности НАЗАРБАЕВА, как экс-президента. Но на всех экс-президентов запретов не напасешься! К тому же формулировка «личная жизнь» — всеобъемлюща. Она может включать в себя не только данные о семейном положении президента, но и о его личных банковских счетах, бизнесе, собственности. Теперь имущество Назарбаева и членов его семьи, согласно Закону, будут скрыты от глаз общественности.

SPIK . KZ . «Сладко не будет! Без радикальных мер из бюджетного кризиса не выбраться» — Дефицит бюджета в Казахстане нарастает как снежный ком. В 2022-м он составил 2,3 трлн тенге; в 2023-м – 3,1 трлн; по итогам 2024-го ожидается в размере 3,6 трлн; в 2025-м, по самым оптимистичным расчетам, прогнозируется на уровне 4,1 трлн тенге. Как обратить эту тенденцию вспять и начать сокращать разрыв между доходами и расходами государства? Под занавес прошлого года мы провели ряд экспертных обсуждений на эту тему. Сегодня к этой дискуссии присоединяется финансовый аналитик Арман БЕЙСЕМБАЕВ.

RATEL . KZ . Асылбек АБДУЛОВ – «В чем проявится смелость министров» — Правительство должно брать на себя ответственность за свои решения и последствия этих решений, что требует не только смелости, но и готовности открыто работать с критикой и учитывать мнение граждан. Видимо, в этом контексте членам правительства очень важно понимать, что самый страшный грех на земле – это трусость, а гражданам — не забывать, что одним из главных грехов является уныние.

KZ . KURSIV . MEDIA . Александра АКАНАЕВА — «На чем заработал миллионы долларов Динмухамет Идрисов» — Динмухамет ИДРИСОВ — крупный казахстанский бизнесмен с состоянием более полумиллиарда долларов. Он владел или продолжает владеть активами в банковской, телекоммуникационной, горнорудной и коммунальной сферах. Идрисов был участником гражданских и уголовных разбирательств, связанных с хищениями и многомиллионными задолженностями.

«Алматинские налоговики подали в суд на сестру экс-президента Анипу Назарбаеву» — Управление госдоходов по Турксибскому району Алматы подало в суд на младшую сестру экс-президента Казахстана Анипу НАЗАРБАЕВУ, говорится в определении алматинского экономического суда. Госорган требует признать недействительным договор купли-продажи компании CDM GRoup. Помимо Назарбаевой, среди ответчиков указаны компания CDM GRoup, госкорпорация «Правительство для граждан» и казахстанка Жанат Мамриева.

NP . KZ . «Я б в рабочие пошел, пусть меня научат!» — Наступивший 2025 год объявлен в Казахстане годом рабочих профессий. С рабочими профессиями и, самое главное, их представителями в республике, как известно, не густо. Проще говоря, не хватает их у нас. Как решить данную проблему? Об этом в своем депутатском запросе на имя заместителя премьер-министра РК Тамары ДУЙСЕНОВОЙ в самом конце ушедшего года говорил мажилисмен Николай АРСЮТИН.

TIME . KZ . «Цвет имеет значение» — Казахстанские клиники разделят на три зоны: красную, желтую и зеленую. Зачем это нужно и узнают ли пациенты, какая окраска у их больницы. С этого года фонд социального медицинского страхования (ФСМС) внедрит новую систему управления рисками. Теперь все медорганизации — поликлиники и стационары, которые работают по договору с ФСМС, — будут делить на зоны. Это своеобразный рейтинг, благодаря которому система мониторинга клиник станет более эффективной. По крайней мере, расчет именно на это.

Владислав ШПАКОВ – «Горькое послевкусие жатвы» — Некоторое время тому назад чиновники аграрного ведомства США (USDA) подвергли сомнению данные казахстанских коллег о том, что урожай зерновых в 2024 году в нашей республике составил 26,7 млн тонн. Исходя из показаний своих спутников, американцы пришли к выводу, что урожай в Казахстане — в пределах всего лишь 18 млн тонн. То есть получается, что данные Министерства сельского хозяйства нашей страны завышены на треть… В официальном сообщении министерства скандальная информация USDA названа “манипуляциями”.

VLAST . KZ . Тамара ВААЛЬ — «Как пытаются внедрить ваучеры в детских садах» — С нового года министерство просвещения изменило механизм государственного заказа в детские сады — с традиционного направления на ваучерное финансирование. Как заявляют в ведомстве, теперь «деньги идут за ребенком, а не за учреждением» и родителям больше не придется «ловить места» в детских садах. Вот только родители и педагоги заявляют, что никому не объяснили как в реальности будет работать новая система, в личных кабинетах — пусто, а информацию в техподдержке не предоставляют, лишь просят подождать.

ORDA.KZ. «Десять самых уродливых зданий в Алматы: взгляд урбаниста» — Архитектор-урбанист Владислав Филатов составил рейтинг самых уродливых зданий Алматы, опираясь на мнение местных жителей. В список вошли бизнес-центры, жилые комплексы и магазины, которые, по мнению горожан, портят облик города. Специалист уточняет, что его личный рейтинг куда более обширен — около 100 объектов, и этот перечень он регулярно пополняет. Для таких построек урбанист предложил новый термин — «уятстройные объекты» («ұят» в переводе с казахского означает «стыд»). Что именно в этих зданиях вызывает недовольство…

LITER . KZ . «Казахстанцы больше не будут платить ИПН с пенсионных накоплений» — Новый Налоговый кодекс с нормой об отмене ИПН (индивидуального подоходного налога) планируют принять в этом году, а в действие он вступит в 2026 году. По словам бухгалтера Айгерим Рахымкызы, основное изменение состоит в том, что с 2026 года налог с пенсионных накоплений удерживаться не будет, в том числе при частичном изъятии. Это позволит казахстанцам значительно сэкономить при использовании накопленных средств на покупку жилья или лечение.

TENGRINEWS . KZ . «“Смотрел в экран, чтобы забыть ужас“. Откровения казахстанского спасателя» — Спасатели МЧС Казахстана – одни из первых, кто выезжает на места крупнейших катастроф, где счет идет на минуты, а опасность присутствует в каждом шаге. Они работают в эпицентрах трагедий: на местах авиакатастроф, в разрушенных землетрясениями городах, поднимаются в горы на поиски людей после лавин и неделями раскапывают снежные завалы. Их работа – это ежедневный риск, сопряженный с огромной ответственностью. Что движет этими людьми? Как проходят их будни и почему они выбирают такой опасный путь?

ZAKON . KZ . «Масштабные пожары в Лос-Анджелесе: одними из первых на помощь пришли казахстанские волонтеры» — Пожары в Калифорнии бушуют уже седьмой день. О том, какая ситуация в зоне стихийного бедствия сейчас, сколько человек погибли и как пострадавшим помогают казахстанские волонтеры…

CHECK-POINT.KZ. Айгуль ОМАРОВА – «Невосполнимые потери: кого забрал 2024-й» — Потерь, к сожалению, оказалось немало. 14 января не стало Ильфы Ильясовны ДЖАНДОСОВОЙ — дочери поэта Ильяса Джансугурова и организатора просвещения Фатимы Габитовой… Как-то тихо в марте прошлого года не стало общественного деятеля, публициста, политолога Сейдахмета КУТТЫКАДАМА…. Самой горькой потерей лично для меня стал уход в июне прошлого года Мурата АУЭЗОВА. Это — невосполнимая потеря для всей страны и людей культуры, науки, образования…

EXCLUSIVE . KZ . «Опасные елки, новые дневники и единый часовой пояс» — Под занавес прошлого года сферу образования сотряс совсем не связанный с образованием скандал. В Семее учителей трех школ заставили украшать елку на центральной площади города. Педагог Куат Айткалиев упал с пятиметровой высоты и оказался в реанимации. По итогам разбирательств руководителя образования города уволили. Закон «О статусе педагога» запрещает привлекать учителей к работам за пределами их профессиональных обязанностей – у них своих проблем хватает. Некоторые из этих проблем не решаются годами. Но сказать, что все совсем плохо, тоже будет неправильно. Ушедший год запомнился не только падением учителя с елки, но и некоторыми принципиальными изменениями, затронувшими сферу среднего образования.

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