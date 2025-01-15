«Токаев первым выступил на саммите «Неделя устойчивого развития Абу-Даби». «Оппозиция обвинила Даригу Назарбаеву в подготовке госпереворота». «Межэтнические отношения в Казахстане: уровень конфликтности снижается?». «Наша война: память для Героев»

Сетевой Казахстан 15 января 2025г.

KAZPRAVDA . KZ . «Токаев первым выступил на саммите «Неделя устойчивого развития Абу-Даби»» — В ходе рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты Касым-Жомарт ТОКАЕВ принял участие в саммите «Неделя устойчивого развития Абу-Даби», который собрал ведущих мировых лидеров и экспертов для обсуждения глобальных вызовов устойчивого развития. В своем выступлении глава государства отметил, что в настоящее время мир сталкивается с рядом критически важных проблем, таких как изменение климата, опустынивание, утрата биоразнообразия, нехватка воды и продовольственная безопасность. Эти вызовы усугубляются геополитической напряженностью и нарушением глобальных цепочек поставок.

ORDA . KZ . ««Старый Казахстан» хочет новый Кантар? Оппозиция обвинила Даригу Назарбаеву в подготовке госпереворота» — Представители «Старого Казахстана» продолжают влиять на внутреннюю политику в стране и даже якобы готовят госпереворот. Такую информацию распространяет загранбюро оппозиции Казахстана «Дөңгелек үстел». Они выпустили большое обращение к казахстанцам и президенту Касым-Жомарту ТОКАЕВУ, в котором предупреждают о подготовке к захвату власти. Orda.kz разбиралась с этим заявлением. Основное внимание сосредоточено на фигуре Дариги НАЗАРБАЕВОЙ и связанных с ней структур, которые, как утверждают подписанты, готовят почву для захвата власти.

SPIK . KZ . «Межэтнические отношения в Казахстане: уровень конфликтности снижается?» — Есть ощущение, что в последние год-два вопросы межэтнических отношений и, в частности, наиболее болезненная языковая тема отошли в публичных дискуссиях на задний план, а уровень конфликтности на этой почве снизился. Во всяком случае, в казахстанском сегменте социальных сетей не наблюдается тех жарких схваток, которые были привычными еще несколько лет назад. О том, с чем это связано, и в целом о сложившейся на сегодня ситуации в межнациональной сфере мы беседуем с политологом Замиром КАРАЖАНОВЫМ.

CHECK-POINT.KZ. Мурат ХАЛИЛОВ – «Наша война: память для Героев» — Как выяснилось, в нашем обществе все же есть те, кто сомневается в необходимости празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной. С другой стороны, есть аспекты, которые должны «отредактировать» некоторые прежние составляющие таких празднеств, отойдя от идеологических и политических мотивов. В прошлый раз мы начали говорить на заданную тему, а сегодня продолжим ее. Надеемся, что это будет полезно сомневающимся и скептикам, а заодно и тем, кто слишком усердствует в так называемом «победобесии»… История семьи Касым-Жомарта Кемелевича является одной из миллионов других семей, которых так или иначе коснулась война, а как следствие — и Победа. В общем, это была самая настоящая «наша война».

TIME . KZ . «Оптимизм неугасающей надежды» — Инфляционные ожидания казахстанцев растут. Большинство граждан оценивают свою финансовую ситуацию как стабильную или ухудшившуюся, а также выражают тревогу по поводу возможного роста цен в обозримом будущем, во всяком случае — в ближайшие 12 месяцев. Об этом свидетельствуют данные декабрьского опроса Нацбанка, опубликованного на днях.

«С думой о хорошем, а не с оглядкой на цены, советует гражданам жить министр торговли» — Арман ШАККАЛИЕВ не видит реальных причин для существенного удорожания товаров на иностранных маркетплейсах в связи с планируемым ужесточением законодательства в их отношении. На вопросы о перспективах онлайн-торговли и о личных потребительских предпочтениях министр ответил во вторник на брифинге в правительстве после заседания кабмина.

CARAVAN . KZ . «Чем «импортные» ученые и преподаватели в казахстанских вузах лучше наших» — Что дали нашей экономике зарубежные консультанты, мы уже знаем. Десятки проваленных госпрограмм и проектов. Многие из них были поставлены «на утрату». Но денег из Казахстана эти «гастарбайтеры» увезли немало. А что дают иностранные преподаватели казахстанским студентам? Чему они их обучают? «Караван» написал запрос в министерство науки и высшего образования. Из его ответа нашей редакции следует, что в 87 вузах страны трудятся 1070 «варягов». Из каких стран, какие дисциплины преподают, какие зарплаты-гонорары им положили? – нет информации.

LITER . KZ . «Кризис в небе: что не так с авиацией Казахстана» — Или почему, по мнению эксперта, авиацией Казахстана руководят псевдоспециалисты. Гражданская авиация — это основа транспортной системы любой страны, обеспечивающая мобильность населения и развитие регионов. В Казахстане отрасль находится в кризисе. Пока остальной мир развивает суперсовременные аэропорты и самолеты последнего поколения, наша страна столкнулась с рядом проблем, на которые нельзя закрывать глаза. Подробнее об этом корреспондент поговорил с независимым авиаэкспертом Абулом КЕКИЛБАЕВЫМ.

TENGRINEWS . KZ . «“Эпидемия“ коучей в Казахстане: что нужно об этом знать» — В социальных сетях все чаще мелькают яркие обещания от «коучей» и «тренеров», которые утверждают, что могут перевернуть вашу жизнь за несколько занятий. Они предлагают прокачать уверенность, научить грамотно инвестировать, улучшить личные отношения или даже найти идеальную карьеру. Но насколько безопасны их услуги? Действительно ли эти коучи становятся проводниками перемен в жизни людей или их деятельность – всего лишь способ заработать на чужих страхах и надеждах? Почему казахстанцы, стремясь к самосовершенствованию, готовы отдавать немалые суммы за обещания, которые порой не оправдывают ожиданий…

AZATTYQ . ORG . «Захват заложников, штурм дома, гибель двух человек. Что произошло в Актобе» — Пожилая чета погибла, 40-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии после инцидента с захватом заложников в Актобе. Подозреваемый, как сообщает полиция, задержан. Его мотивы не приводятся. Дом в частном секторе Актобе, где в ночь на 14 января произошла трагедия, опечатан. У ворот с утра припаркован полицейский микроавтобус, рядом дежурят сотрудники спецназа.

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