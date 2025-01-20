«Между Казахстаном и Россией нет никаких разногласий в пограничных вопросах». «Рамки свободы. Искаженный взгляд «со стороны». «Четыре стены: как стареют в Казахстане». «Безусловный базовый доход: как дать экономическую свободу всем казахстанцам»

Сетевой Казахстан 20 января 2025г.

ZAKON . KZ . «Между Казахстаном и Россией нет никаких разногласий в пограничных вопросах» — 18 января 2025 исполнилось 20 лет со дня подписания Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о казахстанско-российской государственной границе. Уникальность данного договора заключается в том, что он не только закрепил официальные границы между двумя странами, но и оформил самую длинную непрерывную сухопутную границу в мире длиной в 7 548 километров, считает политолог, депутат Мажилиса Ерлан САИРОВ… Одним из важнейших шагов молодого независимого Казахстана стала работа по определению и демаркации границ, отметил политолог Талгат КАЛИЕВ. В 1991 году, после распада СССР, Казахстан оказался страной, окруженной со всех сторон бывшими республиками некогда единого союза, за исключением короткой границы с Китаем. И надо было быстро и предельно четко обозначить границы нашего огромного государства теперь уже на международном уровне.

NP . KZ . «Ударят ли новые антироссийские санкции по Казахстану?» — Когда объявляют очередной пакет санкций против российских компаний, за сердце никто не хватается. Но этот прессинг, к которому, казалось бы, привыкли за последние годы, может поставить перед выбором не только одного человека или компанию, но и целую страну. Именно в такой ситуации может оказаться Казахстан, когда надо будет принимать окончательное решение и определять участников проекта по строительству первой АЭС. На пике вопроса о том, кто будет строить, США вводят санкции против топ-менеджеров Росатома, в том числе гендиректора Алексея ЛИХАЧЕВА и ряда других топ-менеджеров госкорпорации. Возникают естественные вопросы: как отреагирует на это Аккорда и повлияет ли данный факт на принятие окончательного решения по выбору партнера.

EXCLUSIVE . KZ . «Новые правила грузоперевозок в РК: китайские товары не доедут до Европы?» — В Казахстане вступают в силу новые правила для международных грузоперевозчиков. Работники сферы возмущены и утверждают, что писали их люди, которые не понимают, как происходит перевозка грузов между странами. Причем за несоблюдение формальных предписаний грозят жесткие ограничительные меры. Результатом этих новшеств может стать полный коллапс системы грузоперевозки – а от этого пострадают не только сами работники сферы, но и заказчики в Европе, России, Турции и Китае.

TIME . KZ . «Седьмой пошёл!» — Абылкаир СКАКОВ покидает пост главы фонда соцмедстрахования. На этой, впору говорить неблагодарной, должности он не продержался и полутора лет — пост председателя ФСМС финансист по образованию, бывший аким Павлодарской области занял в сентябре 2023 года. Он стал седьмым по счету председателем фонда медстрахования, который сменился, за восемь лет существования ФСМС. Как не вспомнить незабвенную Надюху из кинонетленки “Любовь и голуби”: “А у нас текучка. Ох, кака страшна у нас текучка…”!

«Всё не так, ребята!» — Как не спутать честных предпринимателей с ворами-миллиардерами? Фракция партии “Ак жол” в мажилисе вновь привлекла внимание к не теряющему актуальности вопросу: проверки мобильных переводов казахстанцев, введенные налоговыми органами. Депутаты выразили недовольство тем, что госорганы следят за каждым переводом малого бизнеса, но не обращают должного внимания на тех, кто выводит миллиарды в офшоры.

CHECK-POINT.KZ. Мурат ХАЛИЛОВ – «Рамки свободы. Искаженный взгляд «со стороны»» — В последние дни в стране вновь с придыханием заговорили о свободе слова, а точнее, о ее отсутствии. Повод, конечно, стал не особо удачным, так как он касался не только правовой, но и моральной стороны вопроса — речь об одном «юмористе» неоригинального жанра, внезапно ставшем широко известным. Но мы сегодня не станем оценивать то, насколько безобидной может быть «шутка юмора», можно ли считать журналистом блогера и как далеко может зайти сатира, чтобы не попала под «нехорошую» статью УК РК. Просто последние разговоры заставили вспомнить о классической свободе слова — ведь, оказалось, что многие даже особо не понимают, что это такое. И речь не о грани «вседозволенности», а про объективную оценку происходящего — оценку общества и каждого из нас в отдельности.

CARAVAN . KZ . «Четыре стены, телевизор и счета за коммуналку: как стареют в Казахстане» — Данные свежего статистического сборника «Старшее поколение Казахстана 2019-2023» дают понять, что старость в нашей стране становится не просто неизбежностью, а трендом. За последние пять лет людей старше 90 лет в Казахстане стало на 20 % больше. В начале 2024 года их число перевалило за отметку в 28 тысяч человек, в 2019 году их было 23 тысячи. Это значит, что продолжительность жизни демонстрирует уверенный рост… Женщины у нас живут дольше, и к старости их становится гораздо больше, чем мужчин. Если в 60 лет ситуация еще более-менее равная, то к 80 — извините, кавалеры, дамы уверенно берут реванш… Но дольше — это не всегда лучше. Статистика говорит о том, что далеко не все наши старики могут расслабиться и наслаждаться жизнью на пенсии. Около 18 % всех пожилых людей являются занятыми, то есть продолжают работать. И это не потому, что им скучно дома. Чаще всего они вынуждены выходить на работу, чтобы оплачивать лечение, коммунальные счета или помогать детям.

SPIK . KZ . Куат АКИЖАНОВ — «Безусловный базовый доход: как дать экономическую свободу всем казахстанцам» — Идея внедрения безусловного базового дохода (ББД) вызвала широкий интерес у населения и некоторую дискуссию на экспертном уровне. Однако я также вижу, что в силу интеллектуальной ущербности и долгого (у некоторых экономистов на протяжении всей их сознательной профессиональной жизни) пребывания в плену мейнстримной ортодоксии отечественное аналитическое сообщество очень неохотно выходит (если вообще выходит) за «красные флажки» догматов «рыночной экономики». У некоторых автоматически «включается» внутренняя цензура. Тем не менее, призываю коллег и всех неравнодушных основательно заняться изучением данной темы. Для начала надо понять, что наше государство может (!) позволить себе выплачивать всем гражданам страны безусловный базовый доход, а именно ежемесячные суммы в размере 150 тыс. – 200 тыс. тенге…

ORDA . KZ . «Доходы на отходах: как детей в школьной столовой кормят объедками» — В алматинской школе №67 вспыхнул скандал: ученикам подают пищевые отходы, которые сотрудники столовой замораживают для повторного использования, преступая все нормы. Комиссия выявила нарушения, но вместо принятия мер начались попытки замять ситуацию. Orda.kz поговорила с учительницей и родителями о том, почему взамен реакции на вопиющие факты посыпались угрозы в их адрес.

FORBES . KZ . «В Казахстане стали меньше воровать мобильные телефоны» — Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры отчитался по итогам за 2024 год. По данным комитета, общая преступность в Казахстане снизилась на 5,3% (со 140 272 до 132 778). Из общего числа уголовных правонарушений 34% составляют мошенничества (45 156), 23% — кражи (30 593), 6,3% — наркопреступления (8363), 1,2% — грабежи (1551), 1,2% — хулиганства (1615), 0,8% — скотокрадство (1051), 0,4% — убийства (566), 0,3% — изнасилования (421), другие правонарушения 32,7% (43 462). Наряду с этим отмечается значительное снижение краж на 28,3% (с 42 639 до 30 593), в том числе краж сотовых телефонов на — 30,9% (с 10 530 до 7 273), квартирных краж на — 33,5% (3566 до 2373), краж автотранспорта на — 42,2% (258 до 149).

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