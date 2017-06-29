Айсултан Назарбаев как индикатор скрытого напряжения в обществе 29.06.2017 14:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 19 0 Политзамер состояния страны с политологом Сергеем Акимовым (Центр актуальных исследований «Альтернатива») comments powered by HyperComments Похожие материалы: Назарбаев отметил отсутствие препятствий для дальнейшего развития сотрудничества с Грузией Назарбаев предложил темой следующего заседания СИИ «Ускоренную модернизацию» Казахстан приветствует решение о создании Университета ШОС – Назарбаев С сегодняшнего саммита начинается новая история ШОС — Назарбаев Казахстан готов и дальше развивать сотрудничество с Испанией – Назарбаев