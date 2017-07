Почему Казахстан соответствует интересам Америки

Существует пять причин, объясняющих то, почему же администрация Трампа должна взаимодействовать с Центрально-Евразийским регионом и улучшать американо-казахские отношения

Издание Huffington Post опубликовало аналитическую статью Люка Каффи под названием «It Is In America's Interest To Keep Kazakhstan Engaged» — «Удержание Казахстана соответствует интересам Америки».

В ней говорится так: «Существует пять причин, объясняющих то, почему же администрация Трампа должна взаимодействовать с Центрально-Евразийским регионом и улучшать американо-казахские отношения.

Во-первых, радикально-исламистская угроза. Будучи светской страной с мусульманским большинством, Казахстан смог противостоять росту экстремизма, что делает его естественным партнером для Соединенных Штатов. В то время, как иностранные боевики, поддерживающие ИГИЛ, начинают покидать Сирию, существует риск того, что многие из них могут вернуться в свои родные страны (а среди них тысячи и тысячи людей родом из центрально-азиатских государств) с тем, чтобы продолжать свои преступные деяния. Казахстан хорошо это понимает и изъявляет готовность работать с США и другими странами с тем, чтобы не дать радикализму сделаться дестабилизирующей силой в Центральной Азии.

Во-вторых, Казахстан имеет заслуги в деле ядерного разоружения и демонстрирует приверженность принципу нераспространения ядерного оружия. Одним из самых больших достижений страны с 1991 года является то, что она стала первопроходцем ядерного разоружения. Она добровольно отказалась от всех ядерных боеголовок, доставшихся ей от Советского Союза, и казахи гордятся этим фактом. Поскольку Северная Корея продолжает испытывать ядерное оружие, а будущее соглашения по ядерной программе Ирана остается неопределенным, голос Казахстана в дебатах о нераспространении оружия массового уничтожения имеет решающее значение — особенно сейчас, когда Казахстан отрабатывает свой двухлетний срок в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

В-третьих, в Казахстане – как это было отмечено на состоявшемся недавно Астанинском экономическом форуме, в котором приняли участие ведущие экономисты и бизнесмены мира, — имеется огромный экономический потенциал. Он является экономическим лидером в Центральной Азии, при этом его ВВП больше совокупного ВВП всех других стран региона. К тому же там имеются торговые и инвестиционные возможности для США и их союзников. В 2016 году объем экспорта США в Казахстан в стоимостном выражении составил свыше 1 миллиарда долларов.

В-четвертых, огромный углеводородный потенциал. Статус Казахстана в качестве прикаспийской страны означает то, что он является одним из ключевых энергетических игроков в мире. По прогнозу Международного энергетического агентства, в 2018 году эта страна будет производить 1,9 миллиона баррелей нефти в среднесуточном выражении, что больше аналогичного показателя Анголы, являющейся членом ОПЕК. Нефтяная промышленность Казахстана помогает восполнять европейскую потребность в нефти и газе за счет казахстанских ресурсов и обеспечивать дальнейшее развитие местной нефтехимической промышленности. Это, в свою очередь, касается интересов США в плане гарантирования безопасности в Европе, поскольку, чем больше нефти и природного газа Европа получает из Казахстана, тем меньше их ей надо будет покупать у России. На Казахстан также приходится 20 процентов всего урана, которые США используют в целях выработки электроэнергии.

В-пятых, речь должна идти о таком факторе, который меньше всего удостаивается внимания, когда дело касается Казахстана. В данном случае имеется в виду Афганистан. Хотя Казахстан непосредственно не граничит с Афганистаном, регион испещрен сетью исторических торговых маршрутов, которые до сих пор связывают эти две страны. Казахстан играет конструктивную роль в развитии Афганистана. За последние годы он оказал этой стране помощь на миллионы долларов и заключил торговые соглашения с Кабулом на сотни миллионов долларов. Казахстан, будучи крупнейшей экономикой региона и светской республикой, непосредственно заинтересован в обеспечении стабильности в Афганистане. Угрозу, которую дестабилизация Афганистана представляет для безопасности и стабильности в центрально-азиатском регионе в целом, никак нельзя сбрасывать со счетов в условиях, когда президент Трамп решает, какой будет афганская политика его администрации».

