Почему сравнивать Путина с Гитлером могут только идиоты и политтехнологи

18 июля 1925 года вышла в свет первая часть «Майн кампф» Адольфа Гитлера. Хороший повод объяснить, что сегодня страшилки «фашизм поднимает голову» это шулерство – и ещё раз упомянуть о вечном еврейском вопросе

Вы не пробовали читать «Майн кампф»? Сейчас её отовсюду повычистили. А ещё несколько лет назад эта книга свободно, без всяких Tor’ов открывалась в сети и лежала в киоске российской Госдумы. Но запретили книжку правильно. Для глупых доверчивых людей в ней есть какая-то магическая сила, животная, нутряная, как в рок-музыке или ритмичном постукивании бубна и пронзительных криках алтайского шамана. Наверно это можно сравнить и с порнографией. Будущий фюрер умело разжигал в немцах патриотическую похоть.

«Майн Крампф» легла на сердце немецкому народу. Уже к началу 30-х она пользовалась в стране большой популярностью. Телевизоров в то время было. На радио Гитлера ещё не пускали. Он зажигательно выступал на митингах, но Германия страна немаленькая, объехать её всю с гастролями начинающий фюрер не мог физически. Именно книга помогла немцам узнать и полюбить своего будущего погубителя.

Как это получилось? Ведь далеко не все тогдашние немцы были придурками. Если читать «Майн Кампф» одновременно с биографией Гитлера, лучше всего добротной и глубокой, какую написал в начале 1970-х немецкий историк и журналист Иоахим Фест – начинаешь приближаться к пониманию хода вещей в Германии столетней давности. Или, по крайней мере, получаешь возможность составить о тех событиях объёмное представление.

Во-первых, Гитлер идеально совпал со временем, со всеми его извивами и завихрениями. Этот парень был австриец из захолустья. На наши деньги – белорус. Его нервная, дёрганная природа, в которой перемешались робость, экзальтированность, готовность к порыву, содержала большой потенциал. В 20 лет Адольф Гитлер – начинающий художник и полубомж в блистающей космополитической Вене. Там сильные позиции во многих сферах жизни занимали евреи. А немцы, казалось впечатлительному юноше, под их напором сопели и пятились. Затем началась война. По её результатам случилось великое унижение Германии. Победители буквально втоптали в грязь немецкое достоинство, древнюю тевтонскую гордость, вековое самодовольство почтенных бюргеров, ремесленников и пивоваров.

При таком наборе обстоятельств из честолюбивого провинциального паренька мог сформироваться деятель склада Жириновского. Демагог, говорун, торговец национальными комплексами и химерами. Коммерсант от политики. Но огромная разница между говорунами и Гитлером состояла в том, что он ставил на карту жизнь. Больше у него ничего не было, и он ставил жизнь. Сначала этот маленький нервный человечек оказался храбрым солдатом. Он заслужил два Железных креста, первой и второй степени. Награда на уровне российских четырёх Георгиев. А потом война кончилась, и Гитлер переживал падение Германии в ничтожество как собственный, личный позор. У него не было семьи, практически не было личной жизни. Будущий фюрер жил исключительно интересами политики.

Сейчас не так уж мало народу «живёт интересами политики». С утра до вечера этот народ сидит в интернете, доказывает либерастам, нацикам или шовикам свою правоту, оттачивает виртуальные жвала. Но во времена Ленина, Гитлера и Сталина всё было всерьёз. А в наши дни почти всё понарошку. Почему? Например, по демографическим причинам. Сегодня средний россиянин (если мы о россиянах) это сорокалетний оглядчивый мужик с пузцом, ипотекой и двумя детьми. А в то время средний немец был безбашенный безработный парень двадцати пяти лет. И он ещё не знал, чем заканчиваются попытки построить на Земле рай для одного народа или для одного класса. Поэтому маленький некрасивый австриец, герой войны, с чёткой простой программой и лающим голосом вызывал у немецких парней огромный энтузиазм.

Австриец уделял исключительное внимание пропаганде. Считал, что первую мировую войну Германия проиграла потому, что не смогла противопоставить ясному и убедительному англо-французскому слогану «Мы защищаем цивилизацию от варваров!» что-то годное. Но теперь у Гитлера всё было наготове. Предельно упрощённая схема, которая «пробивала» любого тупицу, последнюю необразованную домохозяйку: мы самый великий народ! Самый работящий, честный, отважный. Наши враги – трусливые подлые славяне и азиаты. Но хуже всех на свете евреи.

До Холокоста умеренный антисемитизм считался в Европе и в Америке допустимым и даже бывал государственным. Например, забегая вперёд, скажу, что одна из самых позорных дат в новейшей истории США – 6 июня 1939 года. В этот день лёг на обратный курс немецкий пароход «Сент-Луис», на котором около тысячи евреев, спасаясь от преследований со стороны нацистов, прибыли из Германии в Америку и попытались найти там политическое убежище. Но американское правительство отказалось их принять. Корабль вернулся в Европу. Многие его пассажиры погибли в концлагерях.

В том же году Конгресс США отклонил проект закона Вагнера-Роджерса, по которому предлагалось позволить двадцати тысячам еврейских детей до 14 лет въехать из Германии в Соединённые Штаты. «20 000 очаровательных детей очень скоро превратятся в 20 000 уродливых взрослых», – заявила Лора Делано Хофтелинг, двоюродная сестра президента Рузвельта и жена заведующего отделом государственного департамента США по вопросам иммиграции.

Почему так происходило? Я не знаю. Никто до сих пор не может в этом разобраться. А Гитлер с самого начала, с первых шагов в политике, объяснял немцам, что он уже во всём разобрался. Вот как об этом рассказывает Иохим Фест в своём трёхтомнике «Адольф Гитлер»: Сохранившиеся от того времени (речь идёт об осени 1920 года) протоколы собраний отражают победы начинающего оратора, зафиксированные в неуклюжих записях, что делает их, пожалуй, более ценными в качестве документальных свидетельств:

«Собрание началось в 7 1/2 часов и закончилось в 10 3/4 часов. Докладчик говорил о евреях. Докладчик сообщил, что везде, куда ни глянь, евреи. По всей Германии правят евреи. Позор, что немецкий рабочий класс позволяет евреям в хвост и гриву травить себя. Конечно, потому ведь, что у еврея деньги. Еврей сидит в правительстве и спекулирует и торгует из-под полы. Когда он опять набивает себе карманы, то опять разгоняет рабочих, чтобы снова быть у руля, а мы бедные немцы все это терпим. Он говорил также и о России… и кто это все устроил? Опять же еврей. Поэтому немцы будьте все заедино и боритесь с ЕВРЕЯМИ. Потому что они у нас последнюю корку хлеба отымут… Заключительное слово докладчика: Мы будем бороться до тех пор пока из Германского Рейха не будет убран последний еврей и если даже для этого нужен путч и даже больше того революция. Оратору сильно аплодировали.

Я не буду вам пересказывать дальнейший ход немецкой истории первой половины прошлого века. Вы и без меня её знаете. Лучше приведу ещё пару любопытных цитат из книги Иохима Феста, добавляющих объёма и красок в портрет главного «героя»:

"Сколько бы насмешек ни вызывал сам его вид, экзальтированная риторика и театральность его выступлений, – он всегда каким-то трудно описуемым образом стоял выше банальных и плотских черт собственной личности. Его особая сила не в последнюю очередь и заключалась в том, что он умел строить воздушные замки с какой-то бесстрашной и резкой рациональностью – именно это подметил тот ранний биограф Гитлера, который выпустил о нём в 1935 году в Голландии книгу под названием «Дон-Кихот Мюнхенский».

И вот ещё – о масштабе если не личности, то содеянного:

«Никто не вызывал столько восторга, истерии и благих ожиданий, как он, но никто и не вызывал столько ненависти. Нет другого такого, кто, как он, всего за несколько лет единолично придал бы ходу времени такие ускорения и так изменил бы состояние мира; нет другого такого, кто оставил бы за собой такой след из развалин. Лишь коалиция почти всех государств мира после почти шести лет войны устранила его с лица земли».

Но шут с ним, с бесноватым Адольфом. Его давно нет на свете. Давайте вернёмся в сегодняшний день. И сразу перейдём туда, где «современным Гитлером» называют Путина. Когда это делают чужие политтехнологи, я их хорошо понимаю. Ничего личного, только бизнес. «Путин – Гитлер» это товар, который продаётся. Наивным глупым людям говорят: смотрите, вот агрессивный мужик холодноватого арийского типа (на самом деле скорее мордовского) в военной пилотке на борту эсминца. Вот он же – качок с голым торсом верхом на лошади. Вот он говорит журналисту на пресс-конференции: «мы вам так отрежем, чтобы не выросло». Это настоящий Гитлер! Кто же ещё?

Но мы с вами, уважаемый читатель, семнадцать лет наблюдаем этого мужика в телевизоре. За то же время настоящий Гитлер сначала привёл страну к экономическому процветанию, потом к победоносной войне, потом к величайшему поражению в немецкой истории и уже пять лет успел полежать в могиле.

Согласитесь, траектории немножечко расходятся.

Путин, как грамотный политик, тоже чувствует время со всеми его извивами. Наше вегетарианское время радикально отличатся от «гитлеровского». Поэтому Владимир Владимирович президент не безбашенных юнцов с горящими глазами, а сорокалетних мужиков с ипотекой и пузом. Таргет-группы сосисочного рекламного слогана «Папа может». Помните, там мордатые дядьки кричат «Это наша земля!» и наперегонки бегут делать скворечники.

Чтобы соседи окончательно не сели русским на голову, Путин время от времени включает брутальность в режиме лайт. Но конфликты у российских границ, когда Абхазия (население 100 тысяч человек) и Южная Осетия (50 тысяч) не захотели оставаться в составе Грузии (4,5 млн. человек), а Россия их поддержала – не идут ни в малейшее сравнение с масштабами гитлеровской экспансии. Активность в Сирии – тоже всего лишь подтверждение статуса: мы большие парни, с нами надо считаться. Крым во время украинской заварушки отвалился сам, Путин только подставил руки. Помог исправиться исторической ошибке, которую совершил дуболом Хрущёв. А разговоры о том, что Путин собирается напасть на Европу – не менее дурацкие, чем разговоры «НАТО собирается напасть на Путина»… В общем, если бы на свете не было ИГИЛ, мы могли бы и дальше развлекать друг друга виртуальными ужастиками. Нагнетать страсти вокруг исторических параллелей и меридианов.

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