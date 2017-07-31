«Политика нынешнего руководства АП показывает, что гибкий подход оправдан и позволяет избегать точек напряжения». «Молодые бездельники угрожают всему Казахстану». «Журналистике уже давно вырыли могилу и приготовили беззвучный гроб»

Сетевой Казахстан. 31 июля 2017г.

IA — CENTR . RU . Сергей РЕКЕДА – «Казахстан-2017: почему не сложилась евразийская элита?» — Одной из проблем, которые существуют в отношениях между странами ЕАЭС является отсутствие евразийской бюрократии, новой элиты, чьи интересы были бы связаны с формированием новых институтов интеграции – на экономическом, а, возможно, на политическом уровне. Эта проблем касается прежде всего России и Казахстана… Задача формирования нового поколения «евразийцев» тем временем остается крайне актуальным вопросом. Не будет кадровой опоры интеграции – не будет в перспективе ничего.

SAYASAT . ORG . Нурболат МУСАБАЕВ — «Политическая разрядка» — На минувшей неделе широкое тиражирование получило интересное и весьма символичное фото – руководитель президентской администрации Адильбек ДЖАКСЫБЕКОВ запечатлен во время совместной пробежки с главой КНБ Каримом МАСИМОВЫМ. Контекстом этой фотографии шло то, что оно было сделано в день рождения г-на Джаксыбекова. И в этом весь руководитель администрации президента – простой, эффективный, работоспособный… В целом, наэлектризованность, которая была свойственна общественно-политической ситуации последних нескольких лет, снята. Политика нынешнего руководства АП показывает, что гибкий подход оправдан и позволяет избегать точек напряжения.

RATEL . KZ . Досым САТПАЕВ – «Арест Гульнары Каримовой — урок для нашей элиты» — Именно поэтому «синдром узбекской принцессы» должен стать уроком и для казахстанской политической и бизнес-элиты. Он заключается в том, что для самой же элиты опасно создавать политическую систему, где закон всеми игнорируется, в том числе и теми, кто его разрабатывает и принимает, где конституцию вспоминают лишь во время празднования Дня Конституции, где Фемида держит весы правосудия без повязки на глазах, где нет гражданского общества и слабы правозащитники. Ведь завтра отсутствие всего этого уже не сможет защитить их самих, так как победители всё будут творить по понятиям.

CAMONITOR . COM . Женис БАЙХОЖА – «Почему министр Сагадиев продвигает интересы вузовского лобби?» — Можно ли говорить о наличии сколь-нибудь внятной государственной политики в той или иной сфере, если новый министр полностью перечеркивает то, что начали делать его предшественники, и, мало того, выбирает абсолютно противоположный курс? Именно это мы наблюдаем сегодня в казахстанской системе высшего образования.

EXCLUSIVE . KZ . «Высшее устаревшее заведение» — Асылбек КОЖАХМЕТОВ — Мы живем на 9-ой части мира, но у нас 16-18 миллионов населения. В стране, где основным источником дохода являются полезные ископаемые. У нас сегодня не передовая, технологически развитая экономика. Поэтому требовать «дайте нам передовое образование!» – некорректно. Я сейчас обращаюсь населению. Вот то, как вы думаете, как вы ежедневно живете, в плане потребления, в смысле того, что производите, также относитесь и к образованию.

TIME . KZ . «А ну-ка, предъявите свой дипломчик!» — В распоряжении газеты “Время” оказались документы, которые прямо подтверждают: итальянский специалист, уже год возглавляющий воздушную гавань Астаны, нарушает законодательство Республики Казахстан! Представленный им диплом о высшем образовании был подвергнут проверке со стороны отечественного Министерства образования и науки, и наши чиновники вынесли неутешительный вердикт: образование у синьора Паоло РИЧИОТТИ никак не высшее, а всего лишь среднее специальное.

«За надёжным киберщитом» — Правительство Казахстана своим постановлением утвердило концепцию кибербезопасности страны. Это основной документ, по которому все госорганы и другие организации будут строить национальную безопасность в виртуальном пространстве. Иными словами, в скором времени в стране должны появиться гении и суперкомпьютеры с искусственным интеллектом и нейронными технологиями. Так, по крайней мере, считает вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Дмитрий ГОЛОБУРДА. При этом он считает, что киберщит никоим образом не нарушит права и интересы граждан.

«Кумысные патриоты» — Казахстанские чиновники едят, пьют и надевают только отечественное — они заверяли в этом участников состоявшегося в Астане III форума казахстанских товаропроизводителей. Правда, на само мероприятие все пришли исключительно в импортном — от носков до запонок — и категорически отказались от дегустации еды отечественных компаний! Кроме кумыса…

KAPITAL . KZ . «Как развивается промышленная политика в странах ЕАЭС» — Дина АКПАНБАЕВА, заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии, говорит о стратегии развития промышленной политики ЕЭК — «Недавно мы наблюдали падение цен на энергоресурсы и девальвацию национальных валют. Последствия ощутимы до сих пор. Это говорит о том, что уже сегодня нужно переходить к модели развития, основанной на инновациях, прогрессивных наукоемких технологиях, приоритете обрабатывающей промышленности. Этот тезис является наиболее актуальным принципом промышленной политики ЕАЭС».

«Эксперт назвал главную террористическую угрозу для стран ЦА» — Доцент кафедры мировых политических процессов Московского государственного института международных отношений (МГИМО) РФ Иван САФРАНЧУК — Экстремистские и радикальные ячейки в Центральной Азии не представляют большую опасность сами по себе. Местные спецслужбы и армия всегда смогут их подавить или разгромить. Большую опасность представляет так называемый «джихадистский интернационал» — тысячи боевиков разных национальностей, которые перманентно принимают участие в локальных и региональных конфликтах в различных частях мира. Они-то и могут «прийти на помощь» тем спящим ячейкам в Центральной Азии, которые вдруг захотят пробудиться.

365 INFO . KZ . «Молодые бездельники угрожают всему Казахстану» — Дана АШИМХАНОВА — Сформировалась целая прослойка молодежи, которая нигде не работает и не учится. У четверти из них завышенные, но ничем не подкрепленные ожидания от жизни, еще столько же просто предпочитают судьбу иждивенцев. Такие бездельники несут в себе потенциальную опасность для всего общества. Например, именно ее представители могут стать легкой добычей для вербовщиков различных сект. Некоторые говорят, что и рады были бы начать нормальную жизнь, но что-то им постоянно мешает.

«Связи с Россией становятся крепче: доказано денежными переводами» — Это, по мнению экономиста Магбата СПАНОВА, говорит об усилении экономических связей между странами. А общее увеличение объема денежных переводов говорит о росте покупок через Интернет.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и родителям» — Содержание казахстанского образования обновляется и, как сообщили в МОН РК, теперь направленно на переход от концепции "хорошее образование на всю жизнь" к пониманию необходимости "обучения в течение всей жизни".

MATRITCA . KZ . «Журналистике уже давно вырыли могилу и приготовили беззвучный гроб» — Политолог Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ — А законопроект о СМИ, подготовленный ведомством Даурена Абаева, вроде как призван бросить первые комья земли на крышку. Посмотрим, что будет в сентябре, когда законопроект по моим данным, будет обсуждаться в парламенте. Не питая иллюзий в отношении окончательного вердикта, хотелось бы подчеркнуть, что живая журналистика намного полезнее как для общества, так и для власти, чем её зомбиподобие. Журналистика должна, есть и может быть разной, являясь естественным зеркалом разноликого общества. В этом её притягательная сила, которую невозможно сдавить в прокрустовом ложе политической целесообразности.

CARAVAN . KZ . «Как казахстанцы спекулируют на криптовалютах» — Пока Нацбанк ищет способ узаконить криптовалюту, жители Казахстана активно спекулируют на биткойне и эфириуме.

«Ерке Есмахан, Куралай Нуркадилова и Денис Кривошеев – кто из популярных в социальных сетях казахстанцев не любит платить налоги» — Блогер Денис КРИВОШЕЕВ не уплатил в казну аж 133 тысячи тенге, но есть и те, кто смог его переплюнуть!

AZATTYQ . ORG . «В Астане отказались выполнять решение Комитета ООН по делу о дискриминации женщины» — Сарыаркинский районный суд Астаны отказал сегодня во взыскании более семи миллионов тенге моральной и материальной компенсации с министерства финансов во исполнение решения Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Причем такое решение комитет ООН выносил впервые в отношении женщины из Казахстана и Центральной Азии.

«Родственники и знакомые Жампозова не верят в его виновность» — Бывшие коллеги находившегося под следствием Омирбека ЖАМПОЗОВА, который, по сообщениям, ранил сотрудника прокуратуры и полицейского, а затем, как предполагается, застрелился сам, характеризуют покойного как «требовательного и в то же время вежливого руководителя».

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