Война Миров. Юридическое возвращение в Холодную войну состоялось

Запад и Россия с одной стороны скреплены финансово-экономическими связями, а с другой между ними все больше конфликтов и противоречий

«России объявлена полноценная торговая война», – так прокомментировал российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписание американским президентом Дональдом Трампом закона о санкциях против России, Ирана и КНДР. С одной стороны Москва и Вашингтон вернулись в формат Холодной войны, одним из инструментов которой со стороны США была поправка Джексона-Вэника, а с другой нынешняя степень финансово-экономических контактов гораздо выше, чем во времена СССР.

Чтобы перевести войну санкций на более серьезный уровень, Вашингтону осталось ввести ограничения только против Центробанка РФ. Правда, в этом случае возникают проблемы для доллара США как мировой валюты. Видимо, исходя из подобных соображений, от совсем уж спорных видов санкций американский истеблишмент пока воздерживается. Тем временем принятый закон, официально наделяющий Россию, Иран и КНДР статусом врагов США, многие вещи переводит на качественно новый уровень.

Вашингтон с легкостью распространяет режим санкций за пределы США и на те компании, которые официально не находятся в американской юрисдикции. Новый пакет антироссийских санкций, в частности, запрещает американским компаниям и частным лицам кредитовать российские банки дольше, чем на 14 дней (ранее этот срок составлял 90 дней). Но все-таки в данный момент фокус противостояния находится в нефтегазовом секторе. Согласно букве закона, под режим наказаний со стороны Вашингтона подпадают все, кто вложился в российские экспортные газопроводы более чем на $1 млн и чаще пяти раз в год. Энергетические компании РФ могут кредитоваться в банках США сроком не более чем на месяц.

Несмотря на санкционную войну между Евросоюзом и Москвой после событий 2014 года на Украине, Россия в настоящий момент является единственной страной, которая наращивает поставки газа в Европу. Цена российского газа на границе с Германией весной этого года составляла $183 за тысячу кубометров. В это же время поставляемый в Португалию СПГ из США продавался за $245. Поэтому немецкий бизнес в свете подписанного Трампом закона видит в первую очередь попытку выдавить российский газ с европейского рынка в пользу американского СПГ. Не случайно, что именно МИД ФРГ сделал официальное заявление о том, что не поддерживает американские санкции в отношении России.

Современный мир демонстрирует повышенную взаимозависимость крупных государств и союзов стран с одновременным ростом противоречий и конфликтов между ними. Тот же Евросоюз совершенно не в восторге от российской политики по Украине, но он не хочет из-за геополитических моментов оплачивать повышенные счета за энергоносители. Подобная практика противоречит любым предвыборным обещаниям европейских политиков, которые сводятся к тому, что избиратели работать больше не станут, тогда как их доходы увеличатся. Тот факт, что интересы Брюсселя Вашингтон в последнем законе о санкциях не учел и не согласовал – сильно разозлило европейские элитные группы.

Внутри Евросоюза тоже масса противоречий из-за газового вопроса. Энергетические гиганты из Центральной Европы (там в первую очередь германское участие) поддерживают «Северный поток – 2» как генератор их дополнительных прибылей. Евробюрократы из Брюсселя озабочены падением транзита российского газа через Украину и страны Балтии, так как лишение этих игроков транзитных доходов ослабляет их финансово-экономические возможности. Россия, со своей стороны, «энергетический пакет» по Украине и Прибалтике добавляет транспортными вещами (построен железнодорожный участок в обход Харьковской области Украины; минимизирован экспорт грузов через прибалтийские порты), продовольственным эмбарго и другими хозяйственными моментами.

В ценностном отношении элиты США и Евросоюза едины – Россия должны быть ограничена в геополитических амбициях, а для этого требуется ослабить ее военные и экономические возможности. Но дальше начинаются разночтения. Видимо, в Белом доме исходят из того, что раз Европа непосредственный сосед Кремля, то ей за «сдерживание» и платить. В европейских центрах с подобным подходом категорически не согласны и требуют от Вашингтона проводить политику, основанную на согласовании взаимных интересов. Тем более что счет идет на десятки миллиардов долларов.

Обращает на себя внимание явная противоречивость позиции президента Трампа. Он с одной стороны подписывает закон о санкциях, а с другой надеется на сотрудничество с Россией в вопросах мировой политики. Логика подсказывает, что теперь Кремль будет более активно вредить американским интересам на всех доступных ему направлениях. Сразу же после голосования в конгрессе вице-президент США Майкл Пенс отправился в турне, которое включает в себя Эстонию, Грузию и Черногорию – это явный сигнал Кремлю. Мол, не стоит пытаться проверять Вашингтон на прочность в Балтии, на Кавказе и Балканах. Требование администрации Белого дома отдать Крым Украине и прекратить поддержку ЛДНР в обмен на снятие санкций тоже выглядит странным. Теперь у Дональда Трампа нет возможностей по маневру в вопросе о санкциях и президент должен добиваться разрешения конгресса на изменение закона. То есть хозяин Овального кабинета в принципиальном моменте перестал быть самостоятельным и полномочным игроком.

Все вместе ведет к более активному переходу российско-американских отношений на рельсы конфронтации. На новую ситуацию болезненно отреагировал рубль, который стал падать по отношению к доллару даже на фоне повышения мировых нефтяных цен. Ситуация поменялась в том плане, что если раньше Россию держали под угрозой санкций, то теперь угроза перешла в действия, пусть еще и не совсем четко сформулированные. Кремлю это развязывает руки в плане ответных действий. Скорее всего, ареной сведения счетов будет Украина. Здесь очень много возможностей прокси-конфронтации чрез поставки оружия, психологические операции и тому подобные моменты.

В свете подписанного Трампом закона отношения в треугольнике Москва – Тегеран – Пхеньян неизбежно усилятся. Изгоям нужно держаться вместе, чтобы смягчать издержки изоляции. Негласное плечо поддержки Кремлю будет подставлять Пекин (разумеется, преследуя в первую очередь свои собственные интересы). Потому что Китаю совсем не надо, чтобы США примерно наказали «провинившееся» государство и тем подтвердили свой статус единственной сверхдержавы. В целом градус геополитической напряженности должен вырасти и вопрос лишь в степени и скорости протекания данного процесса, более четкой конфигурации лагерей противостояния и тех, кто будет стараться проводить нейтральную политику.

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