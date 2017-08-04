За первый месяц проведения ЭКСПО объем розничной торговли в Астане вырос на 37% 04.08.2017 15:00 Экономика 57 0 В целом по республике реализация потребтоваров увеличилась на 15%. Инфографика comments powered by HyperComments Похожие материалы: На «Евразийской неделе» в Астане обсудят развитие зон свободной торговли ЕАЭС с Вьетнамом, Индией и Ираном Девальвация и Экспо революции в туристических потоках не произвели Будущее развития транспортных сетей ЕАЭС обсудят на «Евразийской неделе» в Астане Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС в январе-мае вырос на 34,9% Минздрав Казахстана пересмотрел объем гарантированной бесплатной медпомощи