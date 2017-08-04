За первый месяц проведения ЭКСПО объем розничной торговли в Астане вырос на 37%

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В целом по республике реализация потребтоваров увеличилась на 15%. Инфографика

Объем розничной торговли

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