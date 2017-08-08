Чехарда премьер-министров и судьба ядерной кнопки в Пакистане 08.08.2017 11:00 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 63 0 Востоковед Александр Князев о влиянии назначения Шахида Хакана Аббаси на процессы в Южной и Центральной Азии comments powered by HyperComments Похожие материалы: Казахстан призвал к скорейшему возобновлению переговорного процесса по северокорейской ядерной проблеме Избран новый премьер-министр Пакистана В Карагандинскую область с рабочей поездкой прибыл премьер РК Премьер считает недостаточной подготовку специалистов профтехобразования в Казахстане Премьер РК поручил идентифицировать незарегистрированных безработных для их охвата обязательным медстрахованием