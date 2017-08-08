Чехарда премьер-министров и судьба ядерной кнопки в Пакистане

За рубежом 63 0
Востоковед Александр Князев о влиянии назначения Шахида Хакана Аббаси на процессы в Южной и Центральной Азии

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