Вашингтону пора положить конец проигранной афганской войне

Многоопытный американский эксперт Эрик Марголис рекомендует Дональду Трампу последовать примеру Михаила Горбачева, который «объявил свою афганскую войну заведомо проигрышной, заткнул рты сердитым генералам и отдал Красной Армии приказ выйти из войны в Афганистане»

Издание Fabius Maximus опубликовало статью Ларри Каммера под названием «Stratfor sees Afghanistan war fatigue in America. Only our rulers remain eager» — «Stratfor видит усталость Америки от войны в Афганистане. Только наши правители по-прежнему остаются заинтересованными в ней».

В ней говорится так: «Stratfor является одним из немногих геополитических исследовательских центров, которые безошибочно усмотрели бесполезность нашей войны в Афганистане.

Поэтому его аналитические исследования, подобные нынешнему отчету, заслуживают внимания, но все-таки игнорируются. Но даже Stratfor не может заставить себя выступить с призывом покончить с этой нашей безумной войной. Вместо этого его аналитики без всякой иронии упоминают о том, что наши генералы хотят направить туда еще 4 тысячи американских военнослужащих для оказания помощи 352-тысячной армии Афганистана.

Генерал Николсон, главнокомандующий сил НАТО на афганской территории, надеется, что они поспособствуют преодолению нынешней застойной ситуации. Такова стратегия, которую Америка применяла в течение 16 лет, неся столь большие человеческие потери ради столь малого выигрыша! Все, кроме Америки, знают, что, в конце концов, Америка уйдет, и наш маленький след в истории этой страны будет вскоре забыт.

В силу появления более насущных внешнеполитических проблем типа северокорейской ракетной программы и сирийского военного конфликта для Соединенных Штатов война в Афганистане перестает носить высокоприоритетный характер

Неясно, какими окажутся масштабы свертывания военного присутствия в Афганистане, если Вашингтон поддастся усталости от войны и выведет свои войска из этой страны.

Как бы то ни было, сокращение воинского контингента на месте, должно побудить Соединенные Штаты обратиться к таким другим мерам, как-то: обращение большего внимания использованию сил специального назначения и нанесению воздушных ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов в целях сохранения приверженности своим обязательствам в Афганистане.

Если Пентагон, напротив, достигнет успеха в своих попытках добиться разрешения на направление в эту страну дополнительных воинских сил, количественное увеличение американского контингента будет все равно весьма скромным, что явится свидетельством того, что Соединенные Штаты заинтересованы в управлении конфликтами, а не в их урегулировании.

Ни один из имеющихся вариантов действия вне зависимости от того, какой из них выберет администрация Трампа, не отвечает, как представляется, задаче счастливого завершения войны в то время, когда приближается 16-летие ее начала».

Издание Common Dreams опубликовало материал Эрика Марголиса под названием «Time to End the Lost Afghan War» — «Пора положить конец проигранной афганской войне».

В нем излагается следующее: «За шестнадцать лет ведения боевых действий военные США и поддерживаемые ими афганские наемные войска не смогли одержать победу над афганскими силами сопротивления, представляющими пуштунские племена, – над Талибаном. Сейчас альянс талибов фактически контролирует, по меньшей мере, половину Афганистана и успешно сковывает действия американских и правительственных войск. Ашраф Гани, поставленный американцами «президент», едва удерживается у власти.

Но американские войска без круглосуточной поддержки ВВС США вскоре будут изолированы, а затем изгнаны из страны. Это как раз то, что случилось с британскими и советскими войсками, сводя на нет все их усилия по покорению свободолюбивых пуштунов, крупнейшей этнической группы Афганистана.

Трампу надо бы придумать более приемлемую идею. Мой вариант ответа на вопрос о том, как быть с этой 17-летней войной, таков: последовать примеру мужественного советского лидера Михаила Горбачева. Он объявил свою афганскую войну заведомо проигрышной, заткнул рты сердитым генералам и отдал Красной Армии приказ выйти из войны в Афганистане».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. Эрик Марголис не понаслышке знает Афганистан. Он долгое время работал в качестве зарубежного корреспондента западных изданий на Среднем Востоке и пребывал вместе афганскими моджахедами в пору, как это называется на Западе, советско-афганской войны. Несколько ранее он писал о лагерях подготовки боевиков, которые действовали в афганско-пакистанском приграничье еще в 2001 году, перед вторжением войск США в Афганистан. И когда он выдает вышеизложенного типа идеи, поставить под сомнение здравомыслие его суждений, в общем-то, сложно. Ведь это – мнение многоопытного эксперта.

***

