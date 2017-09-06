Назарбаев назвал Казахстан «надежным плацдармом» для Польши

Астана. 6 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Глава государства Нурсултан Назарбаев считает Казахстан «надежным плацдармом» и ключевым партнером в Центральной Азии для Польши.

«Международный финансовый центр «Астана» будет работать после окончания выставки EXPO-2017. Там будет английское право, английский язык. Почти все международные институты дали согласие работать в этом международном финансовом центре. Мы вас приглашаем. Казахстан — ключевой партнер в регионе и надежный плацдарм для вас, для выхода на рынки Центральной Азии. Учитывая, что мы находимся в Евразийском экономическом союзе, — выход на других членов союза», — сказал Н.Назарбаев на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Акорде в среду.

«За прошедший год в Казахстане появилось десять новых предприятий с участием польского капитала, вложено около 100 млн долларов. Согласно польским данным — еще больше. Приток инвестиций в Польшу составил за один год 207 млн долларов. Уверен, что с учетом динамичного развития наших отношений, знаю, что в этом году польская экономика может вырасти на 4%, и в Казахстане тоже на такой же процент. Этот рост позволяет смотреть нам в будущее с оптимизмом», — добавил Н.Назарбаев.

Он также отметил, что казахстанским и польским представителям бизнеса будет что обсудить в Астане.

«Сегодня состоится совместный бизнес-форум. Наши министры, представители компаний подробно расскажут вам условия нашего законодательства, специальный орган есть – Kazakh Invest, который работает с иностранными инвесторами и с нашими, которые вкладывают деньги в другие страны», — заключил он.

Напомним, в рамках государственного визита президента Польши в Астане пройдет казахстанско-польский бизнес-форум с участием глав государств двух стран. В форуме также примут участие около 200 польских предпринимателей, представляющих сферы сельского хозяйства, энергетики, строительства, производства строительных материалов, пищевой, химической, горно-металлургической и фармацевтической продукции.