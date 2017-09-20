Кто он, Владимир Божко, – «разжигатель» или патриот?

Казахстанское общество явно и неявно переживает времена быстрых и безответственных суждений

В социальных сетях тема латиницы как-то резко сменилась на новую, которую неожиданно для себя задал вице-спикер мажилиса парламента Владимир Божко.

Вернее, ее задали журналисты, хорошо владеющие технологией интерпретации – главное, чтобы собрать трафик на своих интернет-ресурсах, нужно замесить новость на желтизне, добавить немного скандальности, чуть-чуть не доложить цитат, преподнести их в совершенно иной последовательности. Результат неважен – главное, посещаемость, просмотры.

Качество контента вряд ли можно измерить количеством просмотров. Это правда. И новость с месседжем мажилисмена – прямое тому подтверждение. Прочли только «заги», не углубляясь в суть. И давай строчить свои посты в Фейсбуке, раскачивая лодку, в которой плывут сами, на волнах народного гнева.

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В общем, депутат заявил о том, что необходимо снижать неконтролируемый приток сельской молодежи в города. Что нужно устранять те причины, которые заставляют сельскую молодежь уезжать в неизвестность за лучшей долей. Что молодежь на селе должна иметь достойные условия жизни и работу, жилье, пользоваться современной социально-культурной инфраструктурой.

Казалось бы, очень логичное и даже, если говорить пафосно, заявление государственной важности. Но что тут началось! Люди действительно читают только заголовки, не вдаваясь в суть: мы явно переживаем времена быстрых суждений.

Это что же, Божко предлагает резервацию для сельской молодежи? Построить стену по примеру Трампа? А там, глядишь, до чипования, стерилизации и поголовной кастрации на селе недалеко. Забыл конституционные права граждан на свободу передвижения.

Часть пользователей социальной сети тут же включила национальный вопрос. Сельская молодежь – это казахская молодежь. Божко – русский (и фамилия не смущает нисколько!)… Могут ли его слова тянуть на разжигание розни? А права человека? Каждый казах имеет право жить в любом уголке Казахстана. И кто может ограничить это? Попахивает ненавязчивой репрессией.

В итоге: как пробрался в парламент? отозвать депутатский мандат! выслать в Россию! отправить на пенсию! а где его дети живут? все продал вокруг столицы, нахапал…

Таких вдумчивых и рассудительных людей, как Мейрамгуль Жетписбаева, в соцсети единицы. Это она написала, надеясь, что ее голос будет услышан в общем хоре: «Сбавьте обороты, господа! Не надо передергивать ниточки. Если дочитать текст до конца, то можно убедиться: речь далее идет о том, что надо устранять причины, почему молодежь уезжает из села. И еще: в соцсетях действительно много негативного, злобного пишут, иногда даже не вникнув в суть вопроса, не владея минимальной достоверной информацией. Надо нам всем формировать культуру общения в виртуальном пространстве, четко осознавать ответственность за свои слова: как слово наше отзовется…».

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Это было в понедельник, что, называется, по горячим следам пламенного выступления в парламенте Владимира Божко. А вчера волна немного схлынула.

Пользователь Фейсбука под ником Erken Sherim высказал свою точку зрения: «То, что депутат Божко, бывший КНБ-шник, а затем ЧС-ник догадался предложить: прекратить бестолковый наплыв сельской молодежи в крупные города, я полностью поддерживаю. Однако ведь такое можно было спрогнозировать и предотвратить лет 20 назад и более компетентным ведомствам и руководству страны: выделять ежегодно реально достаточный бюджет на развитие занятости и молодежной культуры в селах и еще много других мер. А сейчас просто так приезжающие в города молодые люди на 90% безнадежны в главном — им не светит цивильное жилье. Отсюда надлом психики, озлобленность, пьянство, наркотики, хулиганство, либо наоборот — отращивать бороды, носить короткие штанишки и хиджабы ради подачек арабских сект».

И разговор перетек в другое русло.

«Так в селах же нечего делать, скучно». «Там не просто скучно. Там безнадёга. Ни работы, ни культуры, ни здравоохранения и ещё много чего нет». «Много времени упущено, многое порушено. Если начать сейчас, уже прогресс». «Оставить интернет только в селах, и народ сам туда потянется». «Надо в ауле создать условия для жизни лучше, чем в городе — тогда наоборот горожане поедут в аулы! Я сам с удовольствием уехал бы в аул, если бы мне бесплатно выделили бы 1 га земли для родового хозяйства!». «Когда на селе будет выгодно жить по экономическим соображениям, народ сам потянется туда…». «Я бы сам с удовольствием вложился в аул, так сказать. Но без «крыши» все отберут». «Было бы лучше, если Божко сказал так: «Хватит, пора принять реально выполнимую государственную программу по развитию села и аулов, сельского хозяйства, сельского предпринимательства, инфраструктуры. Стыд позор иметь огромную территорию и ничего толком на нем не выращивать и не создавать рабочие места для сельской молодежи».

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Это, конечно, не вся социально-информационная жизнь, а лишь срез. Это то, что хотелось выделить особо. Шум продолжается. Кто-то упорно продолжает выбивать чечетку на костях Божко, а кто-то включил мозг, чтобы подумать, и открыл глаза, чтобы прочесть то, что нужно было бы прочесть, прежде чем высказывать свои суждения.

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На этом фоне самая активная часть фейсбук-пространства, ратующая за государственность и соблюдения прав человека, как-то незаслуженно оставляет без внимания новость о задержании трех чиновников из блока занятости и социальных программ отдельно взятой области, причем, самой неблагополучной по уровню жизни населения, которая опубликована почти в то же самое время.

Так вот, «подозреваемые на системной основе путем вымогательства получали взятки от юридических лиц за заключение договоров государственных закупок по профессиональной подготовке и переподготовке безработных граждан в рамках реализации госпрограммы «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы».

Преступная схема действовала на протяжении 2016-2017 годов, ведь ранее тоже выделялись деньги на эти цели, в рамках другой госпрограммы. Размер взяток варьировался от 20% до 30% в зависимости от суммы договора, что в денежном выражении составляло от 3 млн. до 20 млн. тенге. И вот чиновники при получении очередной взятки на общую сумму 6,4 млн. тенге задержаны…

«Активистам» такие новости и сигналы неинтересны. Общество в целом привыкло к тому, что для собирания лайков в сети не нужна никакая логика…

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