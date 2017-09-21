Нурсултан Назарбаев: «Когда будет консенсус — учёные, языковеды, историки придут к одному согласию, и я тогда объявлю о новом алфавите»

Сетевые СМИ о переходе на латиницу

11 сентября в парламенте Казахстана прошли слушания, где был представлен проект Единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике. Слушания дали старт всенародному обсуждению судьбоносной реформы – «С внедрением латиницы казахский язык займет достойное место в глобальной системе координат» — Как отметил на слушаниях спикер мажилиса Нурлан НИГМАТУЛИН, процесс перехода казахского языка на латиницу продиктован объективными факторами современности — Во-первых, это глобальная конкурентоспособность Казахстана, направленность республики на ускоренную интеграцию в мировое научно-образовательное, технологическое и коммуникационное пространство. Современный мир – это мир латинского алфавита.

Представил проект нового алфавита казахского языка директор Республиканского координационно-методического центра развития языков имени Ш.Шаяхметова Ербол ТЛЕШОВ, член рабочей группы – В настоящем проекте в первую очередь учитывалась звуковая система казахского языка. В результате предлагаемый алфавит состоит из 25 знаков (казахский алфавит на кириллице содержит 42 буквы). За основу был взят такой принцип: одна буква – один звук, одна буква – два звука и один звук – система диграфа. Для полноценного обеспечения звуковой системы казахского языка в алфавит было включено восемь диграфов, обозначающих восемь специфических звуков.

«С 2022 года с первого класса начнется преподавание на латинице» — Глава государства Нурсултан НАЗАРБАЕВ — «Те, кто пользуется кириллицей, говорит на русском языке, могут не волноваться. Нам надо готовить преподавателей. По моим данным, с 2022 года с первого класса начнется преподавание на латинице. И дети начнут учить. Я думаю, это быстро произойдет. Потому что все дети сегодня учат английский, а там латиница».

Нурсултан НАЗАРБАЕВ отметил, что этот переход с кириллицы на латиницу «важнейшее мероприятие для всего государства и здесь наскоком, нахрапом нельзя. Мы будем очень вдумчиво подходить и постепенно. Наши учёные по моему поручению долго работали над этим, всю историю посмотрели. Я предложил обсудить в парламенте. Парламент обсудил, все высказали свои замечания. Когда будет консенсус — учёные, языковеды, историки придут к одному согласию, и я тогда объявлю о новом алфавите. И это не означает, что завтра этот алфавит начнет работу. Кириллица свою роль продолжит играть».

«Внеси свою букву в алфавит» — Теперь в обсуждение перехода казахского языка на латинскую графику могут включиться все интернет-пользователи, оставляя предложения или замечания по новому облику букв и звуков на сайте ruh.kz в разделе “Переход на латиницу” или на своих страницах в соцсетях, просто добавляя хештег #latin.

«Переход на латиницу: кто из политиков как отреагировал» — Решение Президента РК о переходе казахского языка на латиницу на заседании Общенациональной коалиции демократических сил "Казахстан-2050" (ОКДС) поддержали единогласно. Каждый из выступивших аргументировал это по-своему.

«Язык — у всех на языке» — Представленная в парламенте первая версия алфавита из 25 букв вызвала бурную реакцию, завязалась дискуссия, на различных уровнях уже прошли заседания общественных советов, которые как раз и призваны аккумулировать все мнения и отражать настроения казахстанцев.

«Критика латиницы с диграфами усиливается» — Известные ученые-языковеды говорят, что «не имеют отношения» к проекту казахского алфавита на латинице, который на этой неделе был презентован в парламенте и подвергся критике в социальных сетях. По их словам, вопросы и ответы, прозвучавшие во время презентации, вероятно, «были заранее подготовлены Институтом языкознания по поручению властей».

Некоторые исследователи, участвовавшие в презентации алфавита в парламенте, отказались от каких-либо комментариев, другие из опасений по поводу возможного давления дали комментарии на условиях анонимности. По их словам, вышестоящее руководство запретило им давать СМИ комментарии или интервью по поводу презентованного в парламенте алфавита.

Один из исследователей, принимавших участие в парламентском обсуждении, попросив не указывать его имени и фамилии, говорит, что пережил потрясение – Ожидал, что такой очень важный вопрос в парламенте будет обсуждаться по-особенному. По завершении презентации мной овладел страх. Потому что во время презентации я не ощутил настоящей заботы, было заметно, что вопросы и ответы к ним были подготовлены заранее. Все приглашенные туда специалисты-исследователи были против этого варианта латиницы, однако им не дали слова. Даже некоторые лица из числа руководства исследовательского центра, который поддержал этот вариант, были внутренне против. Я также знал, что один из руководителей хотел уехать в командировку, но вынужден был присутствовать в парламенте, – говорит он.

Сотрудники Института языкознания имени Байтурсынова, с которыми удалось побеседовать репортеру Азаттыка, говорят, что официально проект алфавита на латинице был представлен Республиканским координационно-методическим центром по развитию языков имени Шаяхметова, но вместе с тем они частично подтверждают, что вариант был разработан Институтом языкознания, и говорят, что «правильнее будет сказать, что это совместная разработка».

По словам сотрудницы института и автора научной работы по связанной с латиницей теме Назиры АМИРЖАНОВОЙ, двое-трое исследователей научного института, которые на протяжении 15 лет занимаются латиницей, разработали проект, предложенный парламенту, «по указанию властей» в течение трех-четырех дней и направили его туда без обсуждения на научном совете – Алфавит, разработанный Институтом языкознания на основе принципа «одна фонема – одна графема», был предложен вниманию вышестоящих структур, однако власти интерес к нему не проявили. Власти думают лишь о том, чтобы не было экономического ущерба. Кажется, они даже не знают о существовании лингвистических, методических, психологических, педагогических факторов. У нас сейчас есть правила правописания из 106 статей. По предложенному проекту их может стать более 200 статей. Примеров много, – говорит она.

По словам Назиры АМИРЖАНОВОЙ, почти все исследователи Института языкознания против презентованного в парламенте варианта латиницы. Однако они делятся на тех, кто решается высказываться против, и на тех, кто не осмеливается.

Репортер Азаттыка обратился за комментариями и к директору Института языкознания имени Ахмета Байтурсынова Ердену КАЖЫБЕКУ, который также является председателем комиссии по разработке алфавита на латинице. Как лицо, ответственное за разработку проекта по латинице, во время обсуждения в парламенте он отвечал на вопросы депутатов и сказал, что «работали по поручению сверху» – Проект Института языкознания знаком многим. Он основан на принципе «один звук – одна буква». Нам сказали, чтобы мы разработали проект из 26 букв. У него тоже есть свои преимущества. Сейчас эпоха компьютеров, время меняется, и оно быстротечно. Поэтому мы приняли предложение, и наш институт рассмотрел вариант, разработанный центром под руководством Ербола Тлешова, – говорит он.

По словам Ердена Кажыбека, «институт выполнил поручение, но выбор сделает общество». Он говорит, что комиссия, занимавшаяся алфавитом, рассмотрела более ста проектов. В августе оставили два варианта, и в сентябре один из них должны были презентовать в парламенте – Эта версия – не окончательная. До конца года будут приняты и другие предложения. Будет принято предложение, которое понравится общественности, – сказал он.

Назира НУРТАЗИНА, доктор исторических наук, профессор КазНУ им. аль-Фараби – «Почему казахский язык должен графически выглядеть как бесплатное приложение английского?» — Примитивное нивелирование казахского алфавита под английский, связанное отчасти с излишним оригинальничанием, казахскими "понтами" (желанием абсолютно не повторять и перещеголять азербайджанцев, турок, узбеков и др, обязательно самим изобрести уже существующий велосипед, сделать якобы "большой скачок, минуя….") грозит нанести серьезный урон нашему языку – родному языку казахов, наших предков, государственному языку Республики Казахстан. Многие справедливо возмущены тем, что казахский язык цинично-технократически подгоняют под компьютерную клавиатуру – под предлогом, что это удобно, проще, быстрее, дешевле… Здесь подходит выражение "Простота хуже воровства". Между тем, выяснилось, что вопрос клавиатуры совершенно смехотворный, и технически это не создает сложности.

«Ербол Тлешов, разработчик алфавита на латинице: Когда правила правописания будут, всё вернётся на круги своя» — Зачем нужны диграфы в новом алфавите, как отличить звуки "і", "и", как "һ" и "х"? Почему буква "у" стала "w"? Об этом рассказал лингвист Ербол ТЛЕШОВ – «Население, возможно, думает: раз этот проект в Парламенте депутатам показали, то уже его приняли. Это не так. Это было ознакомление с проектом, чтобы дальше уже вместе с общественностью обсуждать его, вносить какие-то коррективы. Проект, который мы представили, – это мнение учёных и специалистов. Возможно, общественность предложит что-то лучше. Никто не запрещает ведь это. Мы ведь постоянно говорим о том, что только презентовали проект, а в интернете пишут, в некоторых СМИ появились интервью о том, что в Парламенте такой "никудышный алфавит приняли". Самое главное, что мы сделали шаг вперёд в этом деле. А сколько нам шагов предстоит ещё в будущем пройти, прежде чем перейти на латиницу, – сто или больше? А сколько времени нам понадобится, чтобы перейти полностью на латинскую графику? Но для начала нужно будет утвердить и принять алфавит. Затем работа начнётся уже над орфографическими и пунктуационными правилами.

В каждом языке есть правила, где оговариваются правописание и произношение. Точно такая же картина будет и в казахском языке. Это уже самая непростая работа. Потом орфография приниматься и утверждаться будет на уровне Правительства или министерства, затем примут единый орфографический словарь казахского языка на основе этого нового алфавита.

Этот проект не появился за ночь. Президент в апреле озвучил, и после этого работа стала идти ещё более активно и продуктивно. Первые кирпичики этого варианта алфавита были заложены в 1992-1993 годах, можно сказать, когда академик Хайдари опубликовал вариант латиницы. И с тех времён институт беспрерывно работал над этим. Можно сказать, что с 2012 года латиницей активно стали уже заниматься. Это не труд каких-то 15-20 человек. Из 100 предложенных алфавитов были также учтены креативные, положительные моменты».

«Переход на латиницу в Казахстане — ставка власти на молодежь?» — Политолог Марат ШИБУТОВ считает, что, судя по всему, в кулуарах победила версия «программистская», и был предложен вариант алфавита из 25 букв и 8 диграфов. Однако при попытке использования этого алфавита для написания разных слов казахстанцы выявили многочисленные проблемы предложенного варианта. Волна возмущения заставила президента страны давать разъяснения. Он рассказал о том, что алфавит еще обсуждается, и будут вноситься правки — «Однако надо сказать, что в реальности молодежь уже давно пишет именно так в интернете, как и указывается в «программистском» варианте. Ну, а возмущаются им в основном представители старшего поколения и представители гуманитарного казахскоязычного сообщества. Однако надо помнить, что это сообщество за последние годы по тем или иным причинам очень сильно себя дискредитировало, завалив развитие казахского языка, поэтому власть особенно на их возмущение внимания не обращает. Главное — молодежь поддерживает то, что их сложившая практика становится нормой».

Вместе с тем Шибутов отмечает, что с внедрением латиницы наступит конец политического господства в казахскоязычной среде писателей и журналистов — специально взращенной СССР группы для формирования национальной идентичности. Их тексты перестанут читать, и поэтому их политический и социальный капитал станет равен нулю — «Если СМИ перейдут на латиницу, то старшее поколение будет отсечено от этого культурного массива. И всё, кончилась казахская интеллигенция в советском ее понимании и с большим политическим влиянием».

«Казахская осень-2017» — Политолог Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ – «Я по-прежнему считаю, что переход государственного языка на латиницу, мягко говоря, очень несвоевременен. А сам проект — всего лишь пролоббированная частью истеблишмента схема очередного грандиозного распила бюджетных денег. Сначала я с ужасом отнесся к данной идее. Сейчас абсолютно спокойно и даже с юмором наблюдаю за всеми телодвижениями по продвижению данного проекта, так сказать, в массы. Умным людям просто следует постоять в сторонке от всей этой кутерьмы и поберечь здоровье и нервные клетки.

Переход на латиницу — это неизмеримо более масштабный проект, чем ЭКСПО, как по требованиям к уровню работы всех государственных структур, так и по финансовым затратам. На сегодняшний день, по моему глубокому убеждению, ни бюрократический аппарат, ни экономические возможности не могут обеспечить качественной реализации данной реформы. Таким образом всё сведется к тому, что в первые два года бюджет затратит на латиницу 600 миллионов тенге, в последующие два-три года – еще миллиардов 10-15 тенге освоят и всё на этом закончится — проект спустят на тормозах».

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