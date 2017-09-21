АО «НК «ҚТЖ» предлагает на законодательном уровне поддержать казахстанских производителей железнодорожной продукции

20 сентября т.г. в рамках V Форума машиностроителей Казахстана состоялось отраслевое секционное заседание по вопросам дальнейшего развития отрасли железнодорожного машиностроения.

Выступивший на отраслевом секционном заседании президент АО «Ремлокомотив» Т. Лесов рассказал о приоритетных направлениях развития кластера транспортного машиностроения, задачах по реализации экспортного потенциала, предлагаемых мерах поддержки казахстанских производителей при экспорте железнодорожной продукции.

«По поручению Главы государства и реализации госпрограммы индустриально-инновационного развития в Казахстане создан полноценный кластер железнодорожного машиностроения»,- сказал Т.Лесов.

«В партнерстве с мировыми лидерами в машиностроительной отрасли — компаниями «General Electric», «Alstom», «Patentes Talgo S.L.», «SIEMENS» и другими организовано производство современного подвижного состава с трансфертом инновационных технологий»,- отметил Т.Лесов.

На казахстанских предприятиях выпускаются грузовые и пассажирские тепловозы и электровозы, пассажирские и грузовые вагоны, материалы верхнего строения пути. Кластер железнодорожного машиностроения включает более 200 предприятий малого и среднего бизнеса по производству продукции, комплектующих, материалов и запасных частей.

«Создано свыше 12-ти тысяч новых рабочих мест, освоено более 5тыс. наименований железнодорожной продукции. В среднем уровень казахстанского содержания в выпускаемой продукции составляет 37%, и до 2020 года достигнет отметки 51%»,- отметил докладчик.

Ведется работа по расширению линейки выпускаемой продукции.

Так, в минувшем году ТОО «Тұлпар-Тальго» выпустило 116 пассажирских вагонов с широким кузовом, обеспечив более комфортные условия для пассажиров.

Освоено производство инновационного грузового подвижного состава, пассажирских тепловозов и электровозов, термоупрочненных рельс длиной до 120 метров для скоростного движения до 200 км/ч.

В настоящее время на экспорт поставлено казахстанской железнодорожной продукции на сумму более 100 млн. долларов США. Экспортный потенциал до 2020 года оценивается более 3 млрд. долларов США. География рынка сбыта охватывает порядка 18 стран евразийского континента.

АО «НК «ҚТЖ» разработана долгосрочная комплексная программа развития вагоностроительной отрасли. По инициативе АО «НК «ҚТЖ» приказом Министерства по инвестициям и развитию РК внесены изменения в Правила субсидирования ставок вознаграждения при кредитовании и финансовом лизинге на приобретение пассажирских и грузовых вагонов в части снижения порогового уровня субсидирования ставки вознаграждения с 8% до 5%. Предложены коррективы в Закон о железнодорожном транспорте РК в части предоставления финансовых преференций при экспорте продукции отечественных предприятий железнодорожного машиностроения.

С учетом большого потенциала развития отрасли железнодорожного машиностроения, все эти меры позволят повысить ее конкурентоспособность, освоить новые рынки сбыта, увеличить загрузку предприятий дополнительными объёмами и сохранить рабочие места, что, в свою очередь, будет способствовать устойчивому росту экономики Казахстана.

В ходе отраслевого секционного заседания акцентированы вопросы государственной поддержки, нормативно-правового регулирования, локализации производства, технического аудита и др.

В завершении заседания ряд работников отрасли награждены знаком «Почетный машиностроитель».