Казахстан и Китай обсудили снижение тарифов на ж/д перевозки казахстанской железной руды и угля через Достык – Алашанькоу

Астана. 26 сентября. КазТАГ – Руководитель АО «НК «Қазақстан темір жолы» Канат Алпысбаев в Пекине встретился с заместителем гендиректора «Китайских железных дорог» Ли Вэньсином по вопросам развития сотрудничества в сфере транспорта и логистики, сообщает пресс-служба АО «КТЖ».

«В ходе переговоров обсуждены вопросы снижения тарифов на перевозки казахстанской железной руды и угля через переход Достык – Алашанькоу по территории КНР в адрес китайских потребителей, а также создания благоприятных тарифных условий на контейнерные перевозки по маршруту порт Люньюньган – Турция, страны Закавказья через переход Хоргос – Алтынколь», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Кроме того, стороны обсудили итоги работы пограничных железных дорог РК и КНР с начала текущего года, переориентации контейнерных поездов на пограничный переход Хоргос – Алтынколь, установление единых ставок на транзитные и экспортные контейнерные перевозки.

Как отметил К.Алпысбаев, «в этом году наблюдается хорошая тенденция по переориентации контейнерных поездов в направлении Алтынколь – Хоргос», и предложил активизировать работу по повышению привлекательности транспортного маршрута через данный переход.

Стороны также приняли решение совместно отработать запуск контейнерного поезда по маршруту Люньюньган – Турция через территорию Казахстана с использованием новой железнодорожной линии Карс – Ахалкалаки.

По информации КТЖ, за 8 месяцев 2017 года через железнодорожные пограничные переходы Достык – Алашанькоу и Алтынколь – Хоргос перевезено 6701 тыс. тонн грузов, что на 1 520 тыс. тонн или на 29% больше, чем за аналогичный период минувшего года. До конца текущего года будет перевезено более 10 млн тонн. В 2018 году планируется перевезти 12,3 млн тонн.