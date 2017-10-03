МЭ РК прогнозирует стабилизацию ситуации на внутреннем рынке ГСМ к концу октября

Астана. 3 октября. КазТАГ — Оксана Скибан . Снижение доли импорта на бензин АИ-92 будет достигнуто в ноябре текущего года, сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

«За счет полной работы всех АЗС в ноябре мы планируем снизить долю импорта по 92-му (бензину — КазТАГ) до 30% в ноябре и до 20% в декабре. И считаем, что в ноябре и декабре ситуация будет у нас стабильная и войдет в свое русло уже к концу октября», — сказал К. Бозумбаев на заседании правительства во вторник.

Аналогичный сценарий МЭ ожидается и по дизельному топливу.

«Цена на АЗС выросла на 13% с января (текущего года — КазТАГ), увеличилась здесь также оптовая цена на границе на 6%. Кроме того, изменение курса тенге. Принимаем необходимые меры», — заверил он.

В то же время глава ведомства уточнил, что цена на бензин в РК будет зависеть от того, какая цена будет складываться на топливо, импортируемое из России.

«Здесь будет зависеть от того, какая цена вот этих 20% (импортируемого объема ГСМ — КазТАГ) в России будет. Если будет на внешнем же уровне — $560 за тонну, то тогда есть возможность к снижению цен на внутреннем рынке. Если цена будет подниматься, даже эти 20% дадут нам какой-то по крайней мере повод (повысить цены — КазТАГ)», — отметил министр.

Как напомнил К. Бозумбаев, средняя цена по республике на АИ-92 в январе этого года составляла Т135 за литр, в сентябре в среднем цена увеличилась до Т150 за литр, показав рост на 11%.

«Доля импорта увеличилась с 15% по бензину АИ-92 в период июль-август до 30% в сентябре, что связано с первоочередным выходом на ремонты нефтеперерабатывающих заводов в сентябре-октябре в связи с завершающимися работами по модернизации. И как следствие, ограниченное предложение казахстанских нефтепродуктов на рынке и увеличение доли более дорогого импортного бензина повлияли на рост цен», — добавил он.

По его словам, по сравнению с маем текущего года оптовая цена импортируемого бензина на границе увеличилась практически более чем на 8%, с $517 до $560 за тонну.

«Здесь также необходимо учитывать изменение курса доллара по отношению к тенге за тот же период. Кроме того, имеется в наличии активная работа комитета по регулированию естественных монополий в отношении отдельных АЗС», — заключил глава ведомства.