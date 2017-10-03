Мясо в Астане подорожало из-за природно-климатических условий – Исекешев

Астана. 3 октября. КазТАГ – Нургуль Жигер . Резкое повышение цен на мясо в Астане произошло из-за природно-климатических условий, заявил аким города Асет Исекешев.

«Основное повышение цен было по мясу — на 20% с начала года, такая ситуация сложилась в первом квартале 2017 года. Это было связано с природно-климатическими условиями в этом году», — сказал А. Исекешев на заседании правительства РК во вторник.

Также, по его словам, на повышение цен на мясо в столице повлияло подорожание горюче-смазочных материалов. Тем не менее, цены на этот пищевой продукт удалось стабилизировать, заключив договора с производителями на поставку по фиксированной цене до конца года, отметил аким.

Таким образом, по данным А. Исекешева, цена на мясо остается на том же уровне, что и в начале года — Т1350 за кг говядины на коммунальном рынке «Шапагат».

Он также отметил, что по итогам 9 месяцев инфляция в Астане составила 104,6%. По продуктам питания 104,8%, по непродовольственным товарам – 107,3%. Индекс цен на социально-значимые продовольственные товары в сентябре составил 98,5%, с начала года – 102,6%