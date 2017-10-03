«Назарбаев хороший, и точка». «Казахстанцы вновь ставят на «зеленый». «Астанчан не перестают удивлять оригинальные предложения городских властей». «Почему в Казахстане из жертв изнасилований делают изгоев?»

Сетевой Казахстан. 3 октября 2017г.

MK.RU . «Незаменимый Назарбаев» — О НАЗАРБАЕВЕ Леонид МЛЕЧИН снял документальный фильм, показанный по ОТР (Общественное телевидение России). Это фильм-открытка, практически поздравительная. Не ищите здесь страстей, противоречий в характере и поступках. Назарбаев хороший, и точка… Есть ли проблемы? А где их нет. Но в фильме Леонида Млечина недостатки уходят на второй план, Нурсултан Назарбаев состоит из одних достоинств. Это тоже позиция, воздаяние должного

IA — CENTR . RU . Сергей РЕКЕДА – «Гражданский Альянс Казахстана — жизнь после Нурлана Еримбетова» — Нурлан ЕРИМБЕТОВ подал в отставку с поста президента ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана». Новым руководителем организации, объединяющей казахстанские организации неправительственного сектора, стал молодой управленец, экс-депутат Мажилиса и экс-функционер «Нур Отан» Танирберген БЕРДОНГАР. По оценке экспертов, зарегистрировано более 18 тыс. организаций, из которых активно действуют менее половины структур. Похоже, что аудит сложившейся ситуации станет приоритетом для нового руководства Альянса. И только на следующем этапе будут решаться задачи «встраивания» НПО в решение задач «общественной значимости». Рискнем предположить, что это будут сюжеты, связанные с модернизацией общественного сознания.

TIME . KZ . «Кому оброк будет впрок?» — Астанчан не перестают удивлять оригинальные предложения городских властей. В пятницу вечером жители столицы обрадовались было новости о том, что в городе могут ввести бесплатный проезд в общественном транспорте. Но не тут-то было! В обмен на такую халяву всем горожанам, включая и тех, кто не пользуется автобусами, предлагают приплюсовать к ежемесячной оплате коммунальных услуг еще почти 3900 тенге. Эти взносы якобы пойдут на развитие транспортной системы и столичной инфраструктуры.

«Охота на чиновников» — Мониторинг жизнедеятельности госслужащих Казахстана в соцсетях, длившийся пять месяцев, официально завершен, сообщил директор департамента контроля в сфере госслужбы Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Куаныш ЖАПАКОВ. 160 специалистов проанализировали почти 55 тысяч аккаунтов, потратив на каждый от 15 минут до одного часа. В ведомстве призывают госслужащих не расслабляться: АДГСиПК намерено теперь проводить выборочную проверку служащих двух-трех госорганов в год.

«Шутингом — по мундиалю» — В Казахстане не прекращают бушевать страсти, связанные с новой общешкольной образовательной программой вообще и с учебниками по русскому языку для 5-х и 7-х классов (автор Зинаида САБИТОВА) в частности. Проблема вышла на уровень президента и парламента страны, однако Минобразования и науки (МОН) отступать не намерено — так, в минувшие выходные стало известно, что ведомство не собирается в этом году переиздавать спорные учебники. Где искать корни возникшего непонимания? Свой ответ на этот вопрос предлагает член Союза литературных переводчиков Казахстана, специальный корреспондент журнала “Современное образование” Александр ЗАГРИБЕЛЬНЫЙ. Его мнение нам показалось заслуживающим внимания.

CARAVAN . KZ . «Пока нет закона, нечего паниковать — Евгений Жовтис об «автобусных» сборах в Астане» — Никто не может обязать граждан платить за подобного рода услуги, потому что подобные решения должны быть прописаны в законе. Все услуги, как известно, дело добровольное. Ничего не может быть без какого-либо договора. Гражданский кодекс прописывает, что не бывает договора по принуждению. Иными словами, вас не могут заставить подписать договор. В любом случае, если вас хотят заставить оплачивать какие-то услуги, которые вам не предоставили или которыми вы не пользуетесь, вы имеете право с этим не соглашаться.

KURSIV . KZ . «КазМунайГаз: "Цены на самый ходовой вид бензина вполне могут достичь цены в 155-157 тенге за литр"» — В национальной компании "КазМунайГаз" считают, что цены на бензин марки Аи-92, которые в последние дни выросли на ряде заправок выше отметки в 150 тенге за литр, продолжат свой рост. По оценкам заместителя генерального директора по операционному управлению КМГ Нуркена МУРЗАГАЛИЕВА, цены на самый ходовой вид бензина в стране вполне могут достичь цены в 155-157 тенге за литр.

FORBES . KZ . «В S&P рассказали, что будет с банками Казахстана» — Аналитики рейтингового агентства полагают, что поддержанию рейтингов БВУ будет способствовать финансовая помощь со стороны правительства.

Нурлан САКУОВ – «Беспроигрышная стратегия «КазАгро»» — За 10 лет национальный управляющий холдинг «КазАгро» стал институтом, оказывающим влияние на судьбу всего агропромышленного комплекса страны.

365 INFO . KZ . Тулеген АСКАРОВ – «Ставки на девальвацию тенге за лето себя оправдали» — Резкий скачок продаж наличных долларов обменными пунктами в августе – почти в 1,6 раза по сравнению с июлем – ясно дал понять Нацбанку, что казахстанцы вновь ставят на «зеленый», не особо доверяя призывам регулятора к дедолларизации.

EXCLUSIVE . KZ . Парыз БАЙТЕНОВ – «Astana LRT: еще один банкет за счет жителей?» — На прошлой неделе компания ТОО «Астана LRT» предложила обложить жителей столицы Казахстана обязательным ежемесячным платежом в сумме 3857 тенге даже если некоторые из них совершенно не пользуются общественным транспортом. Таким образом, чтобы поправить дела «Astana LRT» предлагает три варианта непопулярных среди пассажиров решений. Первый — повысить оплату за проезд до 150 тенге… Второй вариант — поднять оплату до 300 тенге… А вот ежемесячный, фактически коммунальный платеж чудесным образом решает все текущие проблемы ТОО «Astana LRT».

«Родители Казахстана протестуют против школьных поборов» — Десятки человек подписали петицию на имя министра образования и науки РК Ерлана САГАДИЕВА с требованием прекратить школьные поборы и повысить прозрачность бюджетов системы образования.

INFORMBURO . KZ . «Почему в Казахстане из жертв изнасилований делают изгоев?» — В Казахстане жертва изнасилования часто подвергается осуждению общества. К тому же реабилитация в основном ложится на плечи потерпевших. По статистике, в 2016 году жертвами изнасилований по Казахстану стали более 2800 женщин и 850 детей. Это только те, кто обратился в полицию. Реальных цифр нет нигде, многие жертвы не обращаются в правоохранительные органы. Распространённая причина замалчивания случаев насилия – стыд. Informburo.kz рассказывает о том, через что приходится проходить жертвам насилия в Казахстане.

SAYASAT . ORG . «Сфера искусства в Казахстане: от слов к рекомендациям» — Какую роль может сыграть отечественная массовая культура в свете задач модернизации страны? Какие меры следует предпринять государству для развития и поддержки данной сферы с учетом специфики и потребностей самой казахстанской культуры? Эти два главных вопроса стояли в повестке обсуждения, которое прошло в Институте мировой экономики и политики (ИМЭП). В рамках круглого стола «Модернизация и массовая культура: вызовы и перспективы» эксперты и профучастники поделились мнениями и комментариями о том, куда развивается массовая культура Казахстана и чего ей не хватает.

«Казахстан не останется в стороне» — Способ хранения данных, которые нельзя фальсифицировать, взломать или украсть, то есть так называемый блокчейн, постепенно приходит в Казахстан. Но пока дело ограничивается разговорами, прогнозами и комментариями. Считается, что технология сможет потеснить посредников, в том числе некоторые государственные услуги. Опрошенные «Саясатом» наблюдатели считают, что в Казахстане реализовать эту технологию можно только в финансовых и фискальных структурах. Государство, по их мнению, ещё не готово расставаться с некоторыми посредническими функциями.

CAMONITOR . COM . Женис БАЙХОЖА – «Казахстанский футбол: рыба гниет с «головы»» — Каждый следующий начальник хуже предыдущего», «надейся на лучшее, но жди худшего». Эти правила работают не всегда, но к «игре миллионов» в наших пенатах, а если говорить конкретно, к ее управленческой верхушке – Федерации футбола Казахстана – они, как показывает опыт последних лет, применимы на все сто процентов.

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