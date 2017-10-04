Период полураспада Испании

Пиренейское королевство уже никогда не будет прежним. 1 октября, день референдума независимости в Каталонии, стал водоразделом в истории страны. Если Каталония скажет Испании решительное «Adios!», то за ней могут последовать и другие регионы

«Президент России Владимир Путин дал поручение правительству срочно рассмотреть вопрос о направлении гуманитарных морских конвоев в республику Каталонию в связи с серьезным экономическим кризисом, с которым столкнулась республика. (…) Дмитрий Медведев пообещал президенту, что в начале следующей недели планируется осуществить комплекс мер по началу строительства Барселонского моста в обход Италии и Франции, который свяжет полуостров Крым и Каталонию», — народ изощряется в остроумии в социальных сетях, проводя некоторые параллели с Крымом.

А веселиться, собственно, неуместно. Особенно в свете того, что в Испании пытаются искать черную кошку в кромешной темноте. На уроках истории в местных школах тоже обсуждают проблему сепаратизма и учителя говорят о том, что к референдуму в Каталонии приложили свою руку и Путин, и Трамп. Искать внешних врагов, уже даже не на политических площадках, а ступенями ниже, становится модно.

И когда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Россия считает ситуацию в Каталонии внутренним делом Испании, и что развитие событий вокруг каталонского сюжета должно проходить строго в русле действующего испанского законодательства, а посольство Испании в Москве выразило благодарность Министерству иностранных дел РФ за позицию по референдуму в Каталонии, от сердца будто отлегло.

Каталонский национализм был всегда

Действительно, вопрос слишком серьезный, чтобы спекулировать на нем. Каталонский национализм имеет едва ли не вековую историю. Во времена правления испанского диктатора Франко он подавлялся жестоко. Но при этом на территории Каталонии строились заводы и фабрики, формировалась индустриальная экономика Испании. Почти 40 лет назад, в 1978 году, Каталония получила статус автономии.

2010 год, когда Конституционный суд Испании дезавуировал некоторые положения заключенного ранее договора между Барселоной и Мадридом, в частности, выступил против придания региону большей финансовой независимости и постановил, что каталанский язык не должен иметь преимущество перед кастильским, на котором говорит большинство испанцев, стал для каталонцев обратной точкой отсчета. Особенно возмутило каталонцев заключение суда о том, что нет правовой основы, чтобы считать каталонцев отдельной нацией.

Именно с этого времени начались призывы к полному отделению от Мадрида, а регион периодически сотрясают массовые протесты националистически настроенных граждан. В 2014 году политикам удалось провести консультативный опрос о независимости, в ходе которого 80% опрошенных высказались за отделение региона от Испании. Юридической силы этот опрос не имел.

В ноябре 2015 года парламент Каталонии принял резолюцию об отделении от Испании в течение 18 месяцев. В июне 2017 года президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил о проведении референдума 1 октября, а в начале сентября местный парламент принял специальный закон, открывающий региону путь к независимости.

Идея о независимости зиждется на двух столпах: с одной стороны, каталонцы получат защиту от натиска испанского языка и культуры, с другой стороны, Каталония, как наиболее экономически развитый регион Испании, перестанет дотировать государственный бюджет.

Со стороны Мадрида Каталония была предупреждена о том, что плебисцит признан Конституционным судом незаконным, поскольку испанская конституция не предусматривает выхода отдельных регионов из состава государства.

Тем не менее, 1 октября были открыты сотни участков для голосования, стянутые в Барселону силы полиции со всей Испании пытались помешать проведению голосования, начались провокации и открытые стычки между голосующими и полицией. Последняя для усмирения толпы была вынуждена применить резиновые пули и слезоточивый газ.

В это время во многих регионах страны состоялись немногочисленные митинги за единство Испании, а кое-где – и шествия в поддержку каталонцев. С интересом к процессу развода присматриваются и валенсийцы, и баски, держа в уме аналогичный вариант обретения независимости.

Вместо суверенитета – торг?

Отношения Барселоны и Мадрида уже никогда не будут прежними. «Барселона не простит эту жестокость!», — слышатся то тут, то там эти угрозы: более 800 человек пострадало от действий полиции. «Мадрид не позволит топтать закон и ставить на кон судьбу всей страны», — словно рефрен, слышится в ответ.

Испанские СМИ по-разному отреагировали на события, развернувшиеся вокруг неправомочного, по версии Мадрида, и вполне законного, по мнению Барселоны, референдума. Все зависит от политических пристрастий медиа.

Так, El Pais, самая читаемая в Испании общественно-политическая газета социал-демократического толка – 17,8 млн. посетителей онлайн-версии, 2 октября выдала на-гора несколько актуальных статей, в которых не только правдиво описала происходящее, но и поставила под сомнение систему подсчета голосов – у организаторов референдума не было ни средств, ни методов подсчета итогов голосования, сопровождаемого большими техническими трудностями.

Она же опубликовала статью под названием «Мы сделали то, что нужно было сделать», и эти слова принадлежат премьер-министру страны Мариано Рахою. Он заявил о том, что демократическая Испания имеет все силы и ресурсы защищаться от нападения и не собирается идти по пути, который ведет в никуда. Однако он понимает и сожалеет о разочарованиях, которые могли ощутить каталонцы. Глава правительства собирается выступить в Конгрессе депутатов и намерен созвать собрание политических партий для решения ситуации, возникшей в Каталонии.

Также в этот день El Pais опубликовала редакционную статью, в которой возложила вину за все происходящее на премьера Рахоя. По мнению редакции, он продемонстрировал полную неспособность управления кризисом с самого начала. И 1 октября стало поражением для всей страны, для интересов и прав всех испанцев, где бы они ни проживали – в Каталонии или любом другом месте в Испании. «Это грандиозный разгром демократии и стабильности, удар по будущей системе сосуществования», — говорится в editorial.

Газета упрекает премьера в том, что он не владеет ситуацией потому, что уже много лет не читает газет, издающихся в Каталонии и в Мадриде, не смотрит телевидение. Статьи и заявления политиков, интеллектуалов, предпринимателей, общественных лидеров и журналистов исчисляются сотнями, тысячами. Все эксперты предвосхищали территориальные и политические проблемы. И только один Рахой ничего не предвидел и не знал.

Журналисты ведущего издания убеждены: чтобы избежать раскола, нужно было пересмотреть отношения с Каталонией, те принципы, которые лежат в основе автономии, и найти политический консенсус.

Другая общественно-политическая газета, El Mundo, с либеральной и правоцентристской редакторской политикой, не жалующая, между прочим, региональных националистов, 2 октября была немногословна в отношении Каталонии. Представила всего одну статью, в которой, правда, говорилось о том, что результаты референдума неочевидны, но, тем не менее, каталонское правительство будет настаивать на том, что результат референдума является обязательным, а потому оно будет обязано принимать политические решения.

Какие это будут решения, известно только Пучдемону, но он неявно намекнул также на то, что он готов сесть за стол переговоров с Рахоем, при посредничестве третьей стороны, потому что считает, что это дело всей Европы, а не только Испании.

Что станет предметом торга? Конечно, и политические, и экономические вопросы. Разогнать каталанцев с участков голосования, пусть и силой, получилось, но очевидно, что наступает новая эпоха в отношениях между двумя суверенами, статус одного из которых трансформируется на глазах.

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