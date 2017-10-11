По ком звонит Нобель

Иногда судьба дарит шансы измерить национальный IQ совершенно неожиданным образом. Да, опять ни одна из премий Нобеля не осчастливила казахстанцев, но зато позволила измерить уровень интеллекта тех, кто желал этого

Нобелевский комитет дал совершенно неожиданный ответ тысячам казахстанцев, «цвету нации», участвовавшему в троллинге председателя Национального банка, который на прошлой неделе заявил о том, что в экономике присутствует ряд рисков, которые влияют на уровень инфляции, и среди этих рисков – инфляционные ожидания населения.

Обычное дежурное заявление – Нацбанк уже долгое время проводит подобные исследования и регулярно публикует отчеты, но тут вдруг слетела шестеренка. Или подрос новый тролль. Или кому-то просто показалось, что на этом можно сделать сенсацию. В общем, да, зерно упало на благодатную почву…

В общем, виртуальные спекулянты собрались вокруг персоны Данияра Акишева и давай его костерить на чем свет стоит. Особо активные пользователи социальных сетей даже организовали флешмоб со своими ожиданиями, которые, оказывается, – вот удивление-то! – сбываются.

Чего желают наши граждане? Чтобы цены не росли, а падали, чтобы авиабилеты начали дешеветь, чтобы дефицита бензина и вообще ГСМ никогда не было, чтобы акимов наконец мы начали избирать, чтобы… много всяких не только общественно значимых, но и личных пожеланий – от любви тещи до успехов детей.

Впрочем, все это неконструктивные мысли, которые тут же сошли на нет. Советник председателя Нацбанка Айдархан Кусаинов был вынужден вмешаться, пытаясь разъяснить несведущим, что есть определенные экономические законы, на основании которых и были сделаны определенные выводы. Он даже написал статью, которая была опубликована на одном из интернет-порталов.

«Тезис о том, что ожидания формируют инфляцию, стал эмпирически и теоретически доказанным фактом ещё полвека назад», – сразу расставил все точки над «i» эксперт.

Он обратил внимание на тот факт, как извращенно было подано заявление председателя Нацбанка РК. Им был перечислен ряд факторов, в том числе рост цен на импорт, которые формируют инфляционные ожидания населения, однако слова были вольно перефразированы, и получилось так, что «население само виновато в инфляции». Но такая интерпретация сама по себе является ярким примером влияния общественного сознания на реальную экономику.

«Никакого новшества в словах председателя НБ нет – это азбучная истина экономики. Процитирую статью 1975 года, написанную исследователями Лондонской школы экономики, – написал Айдархан Кусаинов. – «Гипотеза ожиданий» – цены растут, в том числе и потому, что люди ожидают их роста. Теоретические обсуждения этой гипотезы можно найти у Фридмана (1969), Фелпса (1969), Мортенсена (1970), Лукаса и Рапинга (1969). Эмпирические исследования, включающие переменную инфляционных ожиданий, показали, что она является важным фактором инфляции (см., например, Солоу (1969), Турновский и Вахтер (1972), Паркин (1970), Вандеркамп (1972), Андерсен и Карлсон (1972), Гордон (1972), Нордхаус (1972)».

Он заметил, что Фридман, Фелпс, Солоу, Лукас являются лауреатами Нобелевских премий по экономике разных лет.

Для тех, кто не изучал экономическую теорию, но берет на себя ответственность судить о современных экономических процессах только по своему жизненному опыту и представлениям, он отметил, что Центральный банк Канады начал собирать с 2015 года данные по ожиданиям населения, и неожиданно обнаружил, что эти «ожидания населения увеличивают предсказательную силу модели».

«Важность инфляционных ожиданий стала ясной для центробанков в 1970-х и 1980-х… Даже в условиях высоких процентных ставок центробанки с трудом сдерживали инфляцию, потому что ожидания высокой инфляции становились самосбывающимся пророчеством», – тот же тезис и прозвучал в позиции НБ РК. Нельзя недооценивать ожидания и поведение населения, определяемое общественным сознанием. Неверные установки могут приносить реальный, измеримый и объективный вред самому же обществу», – считает г-н Кусаинов.

Кстати, в своей статье он написал и том, почему алмаатинцы потеряли в 2015 году 100-200 млрд. тенге из-за отложенных сделок по недвижимости, и почему в Астане столь завышены цены на такси. В ней есть и другие любопытные умозаключения – стоит прочесть.

«Национальный Банк можно много за что ругать и критиковать, но троллить за тезис "инфляционные ожидания населения вносят вклад в инфляцию" с точки зрения экономической науки означает смеяться над фразой, что "земля круглая" лишь потому, что всем ведь "видно и понятно", что она плоская», — подытожил эксперт.

Впрочем, среди перечисленных г-ном Кусаиновым фамилий известных экономистов, ставших лауреатами Нобелевской премии не было одной – Ричард Талер. И именно ему присуждена престижная в научном мире награда – Нобелевская премия 2017 года.

Талер работает в Чикагском университете. Автор нескольких любопытных книг, ставших бестселлерами: «Квазирациональная экономическая теория», «Проклятие победителей: парадоксы и аномалии экономической жизни», «Подталкивание: улучшение решений по поводу здоровья, богатства и счастья». Но, пожалуй, главный его труд – «Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать».

Именно он разработал анализ принятия экономических решений, исходя из психологически обоснованных предположений. Изучая последствия ограниченной рациональности, социальных предпочтений и недостаточного самоконтроля, Талер показал, как эти качества человека влияют на его поведение, а также продемонстрировал, что его возможно предсказать.

Он стал одним из основателей быстроразвивающейся сегодня научных направлений – поведенческой экономики и поведенческих финансов. Среди главных постулатов, обоснованных ученым, такой: любые индивидуальные решения человека воздействуют на рынок.

В общем, самым неожиданным образом совпало два события – троллинг председателя Нацбанка РК и решение Шведской королевской академии наук, которое проясняет многие вопросы, до сих пор недопонимаемые интернет-аудиторией Казахстана. Конечно, мы не претендуем на Нобеля – нам его никто и не даст, но – учите матчасть, господа!

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