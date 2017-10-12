«Алмазбек Атамбаев позволяет себе абсолютно некорректные заявления относительно Казахстана»

Сетевые СМИ о демарше президента Кыргызстана

Айдын МЕХТИЕВ сообщает — 7 октября участники торжественной церемонии в Бишкеке не могли поверить своим ушам: Алмазбек АТАМБАЕВ на мгновение прервал чтение официального текста. И тут президента Киргизии словно подменили. Он, импровизируя на ходу, начал оскорблять 77-летнего политика-патриарха Центральной Азии Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Он обвинил команду президента Казахстана в воровстве, добавив, что "Казахстаном сегодня правят чингизиды, а не казахи" – «Бишкек vs Астана: лидер Киргизии нанес Назарбаеву удар ниже пояса» — И тут вдруг Атамбаев, словно, сорвался с петель. "Весь ужас в том, что вокруг нас — море грязи, — и тут речь президента стала напоминать обличительный монолог Чацкого из "Горе от ума". — Мои товарищи пострадали, некоторые погибли ради того, чтобы были честные выборы. Но вместо этого — везде "море грязи".

А кто же виновник "моря грязи"? Конечно же — Нурсултан Абишевич НАЗАРБАЕВ, президент соседнего Казахстана. В чем его вина? А в том, что он принял оппозиционного Атамбаеву кандидата в президенты Киргизии — 47-летнего лидера парламентской фракции и политической партии "Республика-Ата Журт" Омурбека БАБАНОВА, который, согласно опросам, имеет все шансы победить.

И тут выяснилось, что окружение Назарбаева "давно любит Бакиева". Имеется в виду второй президент Киргизии, который был свергнут сторонниками Атамбаева в ходе революции 2010 года. "Вы представляете, Бакиевы до сих пор проводят в Алма-Ате свои праздники, — продолжал свои откровения Атамбаев. — Я даже лично слышал от "высших чиновников в Казахстане, что якобы "Бакиевы правильно делали, расстреливая людей".

«Высказывания президента Кыргызстана в адрес Казахстана вызвали протест МИД РК» — Министерство иностранных дел Казахстана выступило с официальным заявлением по поводу высказывания президента Кыргызстана Алмазбека АТАМБАЕВА. Глава соседнего государства 7 октября во время вручения государственных наград выступил с речью, в частности касающейся предстоящих выборов. Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что казахстанские власти навязывают руководителя Кыргызстану – «Я всё равно проведу честные выборы. Каждый народ должен выбирать своего правителя, и он заслуживает того, кого выберет. Я понимаю, почему так хочет нам навязать именно таких руководителей казахская власть, они любят Бакиева».

МИД РК в связи с высказываниями президента Кыргызстана в адрес руководства Казахстана, распространёнными в кыргызских СМИ, заявляет решительный протест и считает их недопустимыми в отношениях между двумя дружественными государствами.

«Астана-Бишкек: худой мир лучше доброй ссоры» — Марат ШИБУТОВ, политолог, представитель Ассоциации приграничного сотрудничества в Казахстане – «Очевидно, что президент Кыргызстана, мягко говоря, нарушает общую политическую культуру, сложившуюся в Центральноазиатском регионе. Ведь какими бы ни были отношения между нашими странами, в публичную политику это никогда не прорывалось. Причем делает он это отнюдь не в первый раз. В общей сложности в четвертый раз за последние два года Алмазбек Атамбаев позволяет себе абсолютно некорректные заявления относительно Казахстана.

Очевидно, что Атамбаев, делая выпады в отношение Казахстана, руководствуется сугубо партийными и личными интересами. Дело в том, что он настолько испортил отношения с конкурирующими политическими силами внутри страны, что теперь боится за свою судьбу после выборов. Для него жизненно важно, чтобы президентом стал выдвиженец от СДПК Сооронбай Жээнбеков. Только это спасет его от уголовного преследования в будущем. Именно поэтому встреча Бабанова с Нурсултаном Назарбаевым вызвало в нем такое раздражение».

Жаксылык САБИТОВ, ведущий эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК – Елбасы — «Очевидно, что у Казахстана нет «своего» человека на выборах президента Кыргызстана. Встреча президента Казахстана с Омурбеком Бабановым мало чем отличалась от встречи с кандидатом от СДПК Сооронбаем Жээнбековым. Делать выводы о том, что Казахстан поддержал первого или второго кандидата, неуместно. Казахстан – прагматичная страна и будет работать с любым новым президентом Кыргызстана, вне зависимости от личностных факторов.

Демарш Атамбаева вообще никак не связан с международными отношениями. По целеполаганию это сугубо внутриполитическое событие, связанное с наступлением на Бабанова, на которого сегодня пытаются наклеить ярлык ставленника казахских олигархов. Это старый политтехнологический прием. Причем его использование говорит о том, Атамбаев не до конца уверен в победе своего кандидата. Такое резкое одностороннее «сжигание мостов» между двумя странами может помочь кандидату от действующей власти набрать дополнительные несколько процентов на предстоящих выборах».

«Бакытжан Сагинтаев назвал высказывания Атамбаева в адрес Казахстана безответственными и ложными» — Премьер-министр Казахстана Бакытжан САГИНТАЕВ прокомментировал последние высказывания президента Кыргызской Республики Алмазбека АТАМБАЕВА. Его заявление было опубликовано на официальном сайте премьер-министра РК. В частности, он назвал высказывания г-на Атамбаева "некорректными" и "недружественными" – «7 октября текущего года президент Кыргызской Республики А. Атамбаев выступил с рядом некорректных и недружественных заявлений, касающихся отдельных аспектов социально-экономического развития Казахстана.

Подтверждая приверженность курсу развития двусторонних отношений с Кыргызской Республикой, уверен, что безответственные, провокационные по своей сути и ложные утверждения президента Кыргызстана, сделанные в предвыборных целях, не должны нанести ущерб многовековым узам дружбы и взаимной помощи между нашими странами.

Все эти годы Казахстан всегда был рядом с кыргызским народом, особенно в трудные минуты, с пониманием относился к просьбам руководства Кыргызстана, максимально содействовал в решении насущных социально-экономических проблем и оказывал существенную гуманитарную помощь, включая поставки энергоносителей, продовольственных и других социально-значимых товаров.

В заключение отмечу, что, несмотря на неоднократные спекулятивные выпады президента Кыргызстана А. Атамбаева, Правительство Республики Казахстан намерено и далее активно углублять и расширять казахстанско-кыргызское стратегическое партнерство и сотрудничество».

Политолог Ерлан САИРОВ – «Нефтяная страна без бензина, угольный бассейн без угля» — "Демарш" АТАМБАЕВА выявил системные пробелы нашей внешней политики в ЦА. Наши братья перестают понимать наши намерения и действия. Не только кыргызы, такая же проблема существует и с другими нашими родственниками. К сожалению, "нефть" испортила социальную психологию не только нашей "высшей" касты. Мы стали надменными, высокомерными, гордыми.

Когда мы придем в себя? Я бы срочно начал разрабатывать концепцию "Казахстан в ЦА: новое видение", с привлечением экспертов, в том числе стран ЦА. Также, наше Правительство оказалось "коллективным трусом". Их ответ "чемберлену" по форме оказался отчетом Президенту другого государства о проделанной работе. У меня возникают смутные сомнения: кому они лояльнее? Я прошу остановить этот "хор дружного негодования", остановиться и подумать".

«Киргиз Атамбаев озвучил комплексы казахов?» — В минувшие выходные президент Кыргызстана решил проучить соседей из Казахстана. И дело не в том, что в публичной политике подобные выпады не приветствуются в принципе, а в том, что местами он явно перегибал палку, например, говоря о «чингизидах».

Любопытно, что многие казахстанцы также поспешили разделить слова Алмазбека АТАМБАЕВА, увидев в них пусть и горькую, но, как им показалось, правду. И здесь уже сигнал для внутреннего пользования – насколько комфортно в реальности чувствуют себя граждане на фоне падения уровня жизни подкрепленного топливным дефицитом и насколько адекватно воспринимают собственные радужные экономические выкладки различного рода чиновники, которые уверены, что никаких принципиальных экономических проблем в стране нет.

Собственно, что сказал Атамбаев? Что Кыргызстан, который не имеет даже приближенно тех полезных ископаемых, уже вплотную приблизился к Казахстану по уровню жизни и что кыргызские аулы живут не хуже, чем казахские. Должно ли нас это обижать или должно стать стимулом бороться с коррупцией, повышать уровень жизни и создавать новые рабочие места?

Валихан ТУЛЕШОВ, политолог – «Казахи бахвалятся своими экономическими успехами перед соседями, кичатся и не принимают всерьез само существование кыргызской демократии, которая становится сильнее. Второй контекст связан с негласной поддержкой кыргызских «президентов-беженцев», на фоне узбеков, которые не поддерживали и не помогали всем бывшим кыргызским бастыкам, мы выглядим этически и морально хуже. Третий аспект — это та реальная политическая борьба, которая идет в Кыргызстане. Она на фоне двух революций носит драматический характер. Отсюда и острота восприятия различных событий».

Ислам КУРАЕВ, политолог – «Сегодня можно с уверенностью сказать, что, кто бы там ни стал президентом, ему придется просить у Казахстана как финансовую, так и политическую поддержку, поэтому слова Алмазбека Атамбаева простая провокация».

Расул ЖУМАЛЫ, политолог – «Что касается обвинений в адрес Казахстана, который якобы вмешивается во внутренние дела кыргызов, то это вызывает лишь улыбку. Если Казахстан что-то и делал в отношении своих южных братьев, то только протягивал руку помощи в трудные дни. Налицо явные попытки вбить клин между братскими народами. Да, делается это устами уходящего президента, которому уже нечего терять. Вопрос в том, кто за этим стоит, и кто действует по колониальному принципу «разделяй и властвуй». Другой вопрос, сколько еще элиты Центральной Азии будут обманываться, и обслуживать капризы прежнего сюзерена, а не защищать жизненные интересы собственных народов».

Султан АКИМБЕКОВ – «Проигравший может потерять все» — Действующий президент Кыргызстана Алмазбек АТАМБАЕВ своими жесткими высказываниями в адрес Казахстана всех очень сильно удивил. Конечно, он не первый раз позволяет себе не слишком политкорректные высказывания, которые не к лицу политику такого уровня. Но все же его последнее выступление было беспрецедентным по своей некорректности.

Собственно его выступление против Казахстана очень похоже на выплеск эмоций не очень уравновешенного человека в трудный момент его политической жизни. По крайней мере, такое объяснение выглядит лучше, чем если это был бы результат трезвого расчета. Тогда надо было бы гадать, с чем это связано, кто за этим стоит, что хочет, является ли это линией на долгосрочное ухудшение отношений с Казахстаном или это выпад в тактических целях. Поэтому давайте считать, что это был именно нервный срыв.

Без всякого сомнения, все то, что сказал Атамбаев, никак не соответствует интересам его страны. Заметим, что после таких резких заявлений, какие сделал Атамбаев, обычно следует отзыв посла. Можно было еще вызвать кыргызского посла для объяснений. То есть это серьезный повод для ухудшения отношений. Но казахстанская сторона ограничилась нотой МИДа.

Нурболат МУСАБАЕВ — «Атомный Атамбаев» — В конце минувшей недели президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в очередной раз резко высказался в адрес казахстанских властей. Он обвинил Казахстан во вмешательстве во внутренние дела Кыргызстана, в частности, в лоббировании «своего кандидата». В ответ МИД Казахстана направил ноту протеста. К слову, уже вторую за осень. В то же время выпад Атамбаева стал спусковым крючком для разного рода дискуссий, развернувшихся в сети – начиная от казахско-кыргызской истории, и заканчивая межгосударственными отношениями. Один из ключевых нарративов стал сюжет о том, что Атамбаев является справедливым и честным президентом, который добровольной покидает президентский пост. К слову, этот имидж сам Атамбаев активно раскручивает и педалирует, особенно в последний год своего президентства…

Несмотря на позитивный задел, последний выпад Атамбаева позволяет говорить, что регион очень противоречив, в нём сложно говорить о региональной интеграции. Атамбаевский этап кыргызско-казахских отношений накладывает негативный отпечаток и сторонам в любом случае, даже если они не переходили к практическим действиям, нужно определенное время, чтобы восстановить прежний уровень доверия.

Есть ещё одна линия, которая обращает на себя внимание – слабость казахстанской власти. Последовавшая дискуссия, которая развернулась в соцсетях, ещё раз показала, что казахстанское общество поляризовано. И вопрос не в том, прав или не прав Атамбаев, а в том, что одобрение и принятие критики, исходящей от чужого президента, это серьезный сигнал в оценках уровня консолидации общества и поддержки действующей власти.

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