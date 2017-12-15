Суды признали конфликт между бастовавшими карагандинскими шахтерами и АМТ исчерпанным

Караганда. 15 декабря. КазТАГ – Суды признали конфликт между бастовавшими карагандинскими шахтерами и АО «АрселорМиттал Темиртау» исчерпанным, сообщила пресс-секретарь Карагандинского областного суда Гульбаршин Житикова.

«Сегодня, 15 декабря, в ходе судебных заседаний от представителей истца – АО «АрселорМиттал Темиртау» поступили заявления о возращении поданных исковых заявлений и оставлении их без рассмотрения. В связи с чем, в соответствии со ст.279 п.8 ГПК РК, судами вынесены определения об оставлении гражданских дел без рассмотрения. Судебный конфликт исчерпан», — сказала Г. Житикова в пятницу.

Напомним, 11 ноября в «АрселорМиттал Темиртау» сообщили, что часть горняков 4-х шахт не поднялись на поверхность после ночной смены.

Позже 200 горняков предъявили основные требования к руководству компании «АрселорМиталл Темиртау»: повысить зарплату на 100%, убрать тарифную сетку, добавить и обновить автобусный парк, вернуть санаторий «Жартас» и дом отдыха «Шахтер» в юрисдикцию профсоюза угольщиков «Коргау», убрать иностранную рабочую силу из угольного департамента, а также рассмотреть оплату больничных листов на 100%, улучшить материально-техническое снабжение шахт.

14 декабря в «АрселорМиттал Темиртау» сообщили, что руководство компании готово к диалогу с шахтерами.

При этом иски от компании «АрселорМиттал Темиртау» поступили в 4 суда Карагандинской области: Саранский, Шахтинский, Абайский и Октябрьский. Истцом выступил «АрселорМиттал Темиртау», а ответчиком – орган, возглавляющий забастовку работников шахт: ОО «Профсоюз угольщиков «Коргау», профсоюз металлургов «Жактау», а также работники металлургического комбината. Иск в отношении горняков был подан и в темиртауский суд, но там материал не приняли в производство. Как отмечается, суд Шахтинска удовлетворил иск «АрселорМиттал Темиртау» о прекращении забастовки шахтеров.

Также 14 декабря стало известно о том, что за ситуацией следит президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Об этом сообщила депутат сената парламента РК Дарига Назарбаева.

14 декабря в 18.40 пресс-служба «АрселорМиттал Темиртау» распространила сообщение, что более 400 бастующих карагандинских шахтеров все еще остаются под землей. Также суд Шахтинска обязал работников в срок до 16.00 14 декабря 2017 года выйти на поверхность указанных шахт и приостановить забастовочные действия.

15 декабря стало известно, что все бастующие шахтеры Карагандинской области поднялись на поверхность. Позже в акимате региона заверили, что всем шахтерам «АрселорМиттал Темиртау» дали гарантию освобождения от уголовного преследования за участие в забастовке, а в самой компании пообещали отозвать ранее поданные судебные иски