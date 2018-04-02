Алматы. 2 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. «Страшные картинки» на пачках сигарет не влияют на сокращение курильщиков в Казахстане, считает президент международного агентства PROFI-T Гульнар Курбанбаева.

«Я сама подвержена этой вредной привычке, курению, потому могу сказать, что «страшные картинки» на пачках сигарет на меня не действуют — я и так знаю о влиянии табака на мой организм. Я хочу отказаться от курения, но не знаю, как. Однако могу сказать, что борьба с табакокурением должна основываться на экономических стимулах, от «страшилок» надо отходить», — сказала Г. Курбанбаева на пресс-конференции в понедельник.

При этом она подчеркнула, что повышение акцизов на табак и следующее за этим повышение цен на табачные изделия, к чему прибегло государство, не решает проблемы.

«Например, в местах, отведенных для курения, можно поставить автоматы, которые в обмен на опущенную сигарету будут давать, скажем, абонемент в фитнес-центр или деньги — по накопительной системе, как раньше макулатуру меняли на книги. На это можно использовать средства, которые получены от повышения акцизов на табак», — полагает Т. Курбанбаева.

Также она считает, что необходимо провести конкретные расчеты выгод от перехода на альтернативные виды потребления табака и полного отказа от курения и сделать их публичными, тогда процент бросивших курить будет выше, чем сейчас.

Вместе с этим тотальный запрет курения в общественных местах, по словам Т. Курбанбаевой, также имеет отрицательный экономический эффект: человек, посещающий во время работы места, где курение разрешено, по ее расчетам, теряет до двух часов рабочего времени.

Выводы эксперта о том, что повышение акцизов не влияет коренным образом на сокращение курящих подтверждается соцопросом, проведенным в среде студентов Алматы.

«75% респондентов знают о регулярном повышении тарифов, при этом 41% опрошенных не собираются никак изменять потребление сигарет, около 16% стараются курить реже, каждый десятый меняет марку на более дешевую», — огласила результаты соцопроса врач, президент общественного фонда «Аман-саулык» Бахыт Туменова.

Она добавила, что таким способом мы можем достигнуть обратного эффекта, потому что более дешевые сигареты могут оказаться более ядовитыми.

Также Б. Туменова отметила, что почти половина опрошенных готова перейти на альтернативные формы потребления табака.

«44% рассматривают для себя альтернативу курения в виде электронных сигарет, если бы существовало научно обоснованное подтверждение меньшего вреда здоровью. Это говорит о том, что имеющиеся научные данные на этот счет не доводятся до потребителей. Поэтому необходимо информировать население об этих исследованиях», — полагает врач.

Главным же преимуществом электронных сигарет и иных систем нагревания табака является, по ее словам, отсутствие в них процесса горения.