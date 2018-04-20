Финансирование никчемных исследований растет 20.04.2018 12:00 Владислав ЮРИЦЫН Общество 81 0 Социолог Гульмира Илеуова о бюрократической специфике в освоении государственных средств на «социологические исследования» Похожие материалы: Изменить законодательство в части финансирования прикладных исследований и выделения квот молодым ученым хотят в РК План сокращения штата скорректировали в минюсте РК Счетный комитет Казахстана выявил слабую оснащенность техникой пожарных и спасателей «Поддержим коллег» или «сами виноваты»? Два взгляда на ситуацию с Ratel В Казахстане отметили нежелание госорганов проводить оптимизацию подведомственных организаций