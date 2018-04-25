Правящие ереванский и карабахский кланы «слили» Сержа Саргсяна 25.04.2018 15:00 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 103 0 Политолог Максим Казначеев об узости политического и геополитического коридоров для Армении Похожие материалы: Премьер-министр Армении Саргсян подал в отставку Армянская оппозиция заявила о начале «бархатной революции» Саргсяна избрали премьер-министром Армении на фоне протестов оппозиции Назарбаев поздравил Саргсяна с назначением на пост премьера Армении Массовые столкновения противников экс-президента Саргсяна с полицией проходят в Ереване