Исламские ценные бумаги сукук планируют выпустить на площадке МФЦА в 2018 г.

Астана. 5 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров. Исламские ценные бумаги сукук планируют выпустить на площадке международного финансового центра «Астана» (МФЦА) в 2018 году, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Исламские «зеленые» финансы станут важным направлением развития МФЦА. В этом году на его площадке мы планируем выпустить исламские ценные бумаги сукук. Ведется работа по выпуску «зеленых» облигаций под инвестиционные, инфраструктурные и экологические проекты», — сказал Н. Назарбаев в ходе торжественного открытия МФЦА в четверг.

Также он напомнил, что в стране в настоящее время реализуются масштабные институциональные реформы, нацеленные на улучшение конкурентоспособности.

«В рейтинге Всемирного банка Doing Business Казахстан за последние 10 лет поднялся с 54 на 36 место. За прошедшие годы мы убедились в необходимости долгосрочной перспективы эффективных и устойчивых институтов, тщательно изучили мировой опыт создания, функционирования и развития финансовых центров в мире, в том числе Дубая, Сингапура, Гонконга и других центров. Казахстанская модель МФЦА воплотила в себе самую лучшую практику деятельности этих структур», — заключил Н. Назарбаев.