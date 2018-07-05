Появились новые сведения об отмывании казахстанских денег через недвижимость президента США Трампа

Алматы. 5 июля. КазТАГ — Новое расследование Центра по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) и нидерландской телепрограммы Zembla выяснило, что три кондоминиума в здании небоскреба Trump SoHo в Нью-Йорке были куплены на деньги, связанные с делом о крупном мошенничестве в Казахстане, сообщается на сайте Центра.

«Благодаря документам, которые никогда ранее не публиковались, расследование раскрыло, как именно $3 млн, на которые были куплены кондоминиумы, оказались в Нью-Йорке. Кроме того, расследование подтверждает мнение суда о незаконном происхождении денег», — говорится в сообщении.

Больше $30 млн из того же «грязного источника» пошло на другие инвестиции в США при участии Феликса Сатера — бывшего советника Д.Трампа, признанного финансовым мошенником. Его бывшая компания Bayrock Group построила Trump SoHo в партнерстве с Д.Трампом.

«Документы и интервью подробно описывают извилистый путь, который прошли деньги через офшорные компании-пустышки и банк, связанный с финансированием терроризма, прежде чем оказались в США. Их происхождение можно отследить вплоть до $440 млн, связанных со скандально известным делом беглого олигарха из Казахстана Мухтара Аблязова о мошенничестве. Если деньги действительно имеют отношение к М.Аблязову, то их инвестирование в недвижимость может навлечь на участников, включая Ф.Сатера, юридические риски», — поясняли в Центре.

Не будучи исчерпывающим, отчет о сложном офшорном маршруте имеет все классические признаки схемы отмывания денег, как считает глава программы по борьбе с отмыванием денег в юридической школе Case Western Reserve University в Кливленде Ричард Гордон.

«Если изначальный источник денег — преступные доходы, то речь идет об отмывании. Это создает пусть небольшой, но риск возникновения проблем с законом для Ф.Сатера и других участников сделок. И хотя вероятность уголовного преследования невелика, против любого действующего лица отмывочной схемы или конечного получателя денег можно открыть дело», — утверждает Р.Гордон.

Уточняется, что проект 46-этажного отеля и кондоминиума Trump SoHo, который открыл свои двери в 2010 году, отчасти реализован компанией Сатера Bayrock. Однако высотка не оправдала надежд, а кондоминиумы пустовали. Сын Трампа Дональд-младший и дочь Иванка, едва избежали суда после обвинений во лжи потенциальным инвесторам с целью увеличить объемы продаж кондоминиумов. Компания Трампа The Trump organization вышла из проблемного проекта в 2017 году после серии негативных публикаций в прессе. Сейчас расследованием в отношении этого девелоперского проекта занимается специальный прокурор Роберт Мюллер.

«Фирма, которая стоит за высоткой, связана с бывшим акимом Алматы Виктором Храпуновым и подтверждает, что Сатер знает его семью по меньшей мере 10 лет. В 2007 году, когда Trump SoHo был лишь проектом, семья Храпунова создала в Нидерландах совместное предприятие с Bayrock Сатера, которое назвали KazBay. СП занималось добычей угля и электроснабжением в Казахстане. В следующем году Bayrock и Храпуновы занялись совместным проектом кондоминиума в Швейцарии», — подчеркивает Центр.

Документы, представленные в суде, показывают, как много денег пришло в американские инвестиции из офшоров, преимущественно со счетов в FBME Bank — не существующем более танзанийском банке с офисами в России и на Кипре. Банк попал под санкции США в начале 2016 года после того, как выяснилось, что через него отмывают деньги, финансируют террористов и продают оружие.

Но конкретный маршрут денег и то, как они связаны с М.Аблязовым, до сих пор не было известно широкой публике. Расследование OCCRP и его партнеров впервые отслеживает путь американских инвестиций вплоть до сотен миллионов из дела Аблязова о мошенничестве.

Впервые документы, благодаря которым журналисты сделали это открытие, были обнаружены в Великобритании, которая стала эпицентром международного спора об активах казахстанского магната.

В 2016 году адвокат казахстанского «БТА Банка», обманутого Аблязовым, заявил в британском суде, что на него вышел частный следователь с предполагаемым доказательством того, что дубайский специалист по финансовому планированию Иш Агарвал создал сеть офшорных компаний, которые отмывают украденные Аблязовым деньги.

По словам адвоката, детектив показал ему документы, которые, как он сказал, «израильские хакеры» получили из компьютера И.Агарвала. В частности, создал и руководил сетью офшорных компаний, которые перекачивали деньги с одного счета FBME на другой. (Частный детектив Стюарт Пейдж не ответил на письма журналиста с просьбой об интервью.)

Частные детективы «БТА Банка» начали следить за Агарвалом. В середине июня 2016 года, узнав о поездке Агарвала в Великобританию, адвокаты банка истребовали и получили ордер британского суда о выдаче его документов.

OCCRP и партнеры получили доступ к документам в конце 2017 года от источника, который напрямую осведомлен о деле. Документы включают в себя переписку, данные о структуре организации, договоры займов и кредитования.

Документы показывают, что Ильяс Храпунов под кодовым именем Элвис был конечным владельцем сети из дюжины офшорных компаний и трастов, которыми заведовал Агарвал и которые распоряжались в общей сложности примерно $440 млн через счета в FBME.

Журналисты изучили файлы по делам в Нью-Йорке и Калифорнии и воссоздали маршрут, который показывает, что эти деньги частично использовались для ключевых инвестиций Храпунова в США, включая покупку Trump SoHo и торгового центра в Огайо, в которых участвовали Сатер и Ридлофф.

Несколько писем свидетельствуют о том, что Сатер координировал перевод миллионов долларов в США. Они также характеризуют его отношения с двумя членами семьи Храпунова.

В одной из переписок падчерица В.Храпунова Эльвира Кудряшова, которая купила три квартиры в Trump SoHo, комментирует трансакцию в $3 млн и называет Сатера своим «бизнес-партнером». В других письмах общаются Ильяс и Сатер.

Журналисты связались с Агарвалом, но он повесил трубку. На последовавшие за этим письма он не ответил. Сатер не ответил на письменные вопросы, которые ему отправили журналисты. Ридлофф через своего адвоката отказался от комментария.

Как сообщалось ранее, семья Храпуновых «вступила в сговор, чтобы систематически забирать сотни миллионов долларов госактивов и отмывать полученные по преступной схеме деньги через сложную сеть подставных компаний и банковских счетов в США».

Среди десятков компаний, использованных В.Храпуновым для отмывания денег, адвокатами назывались Soho 3310, Soho 3311 и Soho 3203. Все компании были созданы в апреле 2013 в Нью-Йорке, которые через неделю после создания перевели $3,1 млн на покупку апартаментов семьей Храпуновых, а также 46-этажного отель-кондоминиума в Манхэтенне. Конечным бенефициаром компании Soho, по данным FT, была дочь Виктора Храпунова Эльвира Кудряшова.

Незадолго до покупки квартир компанией Soho со счетов Э.Кудряшовой было перечислено более $3,1 млн на счет фирмы адвоката Мартина Йана в Нью- Йорке, который стал агентом для покупки квартир и в дальнейшем также был посредником в сделках между Э.Кудряшовой, ее родственниками и подставной компанией Soho.

На первый взгляд, как отмечает издание, Д.Трамп не был бенефициаром продажи квартир. Продавцом выступала компания с ограниченной ответственностью Bayrock/Sapir Organization LLC. Она была названа в честь создателей сети компаний Trump Soho: Sapir Organisation, учредителем которой является Тамир Сапир из Грузии, и Bayrock, которая была основана Тефликом Арифом из Казахстана.

При этом, сама компания Bayrock отвергает все обвинения и называет судебные иски «намерением своего бывшего работодателя (Дональда Трампа) скрыть интересы в России и Казахстане».

Однако, как пишет издание, два представителя Bayrock-Trump перешли на работу к Храпунову. Это Даниэль Ридлоф (работал на Bayrock в течение пяти лет до 2010 года, а затем провел восемь месяцев в финансовом отделе фонда Трампа) и Феликс Сатер (работал до 2008 года в Bayrock, а в 2010 работал в организации Трампа в качестве старшего советника Дональда Трампа).

Согласно документам, имеющихся в распоряжении FT, Ф.Сатер и Д.Ридлоф, работали в тесном сотрудничестве с Э.Кудряшовой. Так, в 2012 году они стали работать в качестве директоров компании, в которую она вложит $3 млн, чтобы получить визу в США как крупный инвестор, пишет газета.